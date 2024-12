Άντονι Χόπκινς: Το συγκινητικό βίντεο για τα 49 χρόνια χωρίς αλκοόλ - «Έμεινα νηφάλιος και είχα μια υπέροχη ζωή»

Ο αστέρας του The Silence of the Lambs πρόσφερε επίσης λόγια ενθάρρυνσης σε όσους ενδεχομένως αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, λέγοντας: «Αν έχετε πρόβλημα — το να περνάς καλά είναι υπέροχο, το να πίνεις είναι ωραίο — αλλά αν έχετε πρόβλημα με το αλκοόλ, υπάρχει βοήθεια. Δεν είναι κάτι τρομερό, πάρε βοήθεια, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορούν να σε βοηθήσουν».

Ο Χόπκινς συνέχισε λέγοντας: «Ένα πράγμα που δεν συνειδητοποίησα είναι ότι δεν ήμουν μοναδικός. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι σαν εμένα. Ούτως ή άλλως, έμεινα νηφάλιος και, αν και ακούγεται βαρετό, είχα μια υπέροχη ζωή. Με προσλαμβάνουν ακόμα, μου δίνουν δουλειές». Ο σπουδαίος ηθοποιός είπε στο τέλος του βίντεο: «Σε δύο μέρες κλείνω τα 87. Οπότε γιορτάζω τη μακρά μου ζωή — μια ζωή που δεν περίμενα να ζήσω τόσο πολύ. Άρα, αν έχετε πρόβλημα, ξέρετε πού να απευθυνθείτε. Τηλεφωνήστε σε οποιαδήποτε ομάδα, πρόγραμμα 12 βημάτων, ό,τι κι αν κάνετε. Γιατί είναι καταστροφικό».

Aυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χόπκινς μιλάει για τον εθισμό του στο αλκοόλ, καθώς συνηθίζει κάθε χρόνο, να στέλνει υποστηρικτικά ελπίδας σε εκείνους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Πέρυσι, γιόρτασε ξανά δημόσια τα 48 χρόνια νηφαλιότητας με ένα ακόμη βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε εκείνο το βίντεο, ο διάσημος ηθοποιός ευχήθηκε Καλή Χρονιά σε όλους, μιλώντας με χιούμορ σε όσους γιορτάζουν και πίνουν, λέγοντας ότι αν κάποιος έχει πονοκέφαλο από το αλκοόλ, να τον θυμηθεί. Στη συνέχεια, είχε εξηγήσει πως δεν έχει πια προβλήματα με το αλκοόλ, γιατί πριν από 48 χρόνια, αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια και να αλλάξει τη ζωή του. Σημειώσε μάλιστα πως, αν και δεν ζηλεύει τους ανθρώπους που περνούν καλά πίνοντας, αν κάποιος χρειάζεται βοήθεια, μπορεί να τη βρει εύκολα και ότι η ζωή είναι πάντα σε εξέλιξη.

Σε συνέντευξή του επίσης στους New York Times το 2020, ο ηθοποιός είχε εξηγήσει πως το 1975 ξύπνησε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αριζόνα, αλλά δεν θυμόταν πώς είχε φτάσει εκεί. «Σκέφτηκα, ‘Πρέπει να το σταματήσω γιατί ή θα σκοτώσω κάποιον ή τον εαυτό μου’», είπε. «Από εκείνη τη στιγμή, η ζωή μου απέκτησε νέο νόημα».