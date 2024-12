Ολυμπία: Δείτε τα βραβεία του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους

Με δύο από τα βραβεία του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους να απονέμονται σε Έλληνες κιμηματογραφιστές, στον Φοίβο Κοντογιάννη για την ταινία "Χρυσά βαστά" (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας - Διεθνής Κριτική Επιτροπή) και στον Γρηγόρη Βαρδαρινό για τις "Χιονόμπαλες" (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας - Κριτική Επιτροπή Παιδιών έως 12 ετών), ολοκληρώθηκε χτες βράδυ στον Πύργο της Ηλείας η τελετή λήξης και η απονομή των βραβείων της 27ης διοργάνωσης και της 24ης Camera Zizanio.

Ακολουθούν τα Βραβεία του 27ου Φεστιβάλ [2024]:

* Διεθνής Κριτική Επιτροπή Ταινιών Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους:

Πόλη του ανέμου | City of Wind

Lkhagvadulam Purev-Ochir, France-Mongolia-Portugal-Netherlands-Germany-Qatar, 2023.

Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου (ECFA) για Μεγάλου Μήκους Ταινία:

Χαιρετίσματα από τον 'Αρη | Greetings from Mars.

Sarah Winkenstette, Germany, 2024.

Βραβείο Διεθνούς Κέντρου Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους (CIFEJ):

Το βουνό | The mountain

Rachel House, New Zealand, 2024

* Διεθνής Κριτική Επιτροπή Ταινιών Μικρού Μήκους.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας:

Χρυσά βαστά | Golden fingers

Fivos Kontogiannis, Greece, 2024

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Animation:

Στη Σκιά του Κυπαρισσιού | In the Shadow of the Cypress

Hossein Molayemi & Shirin Sohani, Iran, 2023

* Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου (ECFA) για Μικρού Μήκους Ταινία:

Χαρτζιλίκι | Pocket change

Daniël Bakker, Netherlands, 2023

Ειδική Μνεία:

Μπλιαξ! | Yuck!

Loïc Espuche, France, 2024

* Διεθνής Κριτική Επιτροπή Kids & Docs.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους:

Μεντιχά | Mediha

Hasan Oswald, USA, 2023

Ειδική μνεία:

Εγώ η μεγάλη | Grand me

Atiye Zare Arandi, Belgium-Iran, 2024

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους:

Όαση | Oasis

Justine Martin, Canada, 2022

Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου (ECFA) για Ταινία Ντοκιμαντέρ:

Νευρότυποι | Neurotypes

Maija Hirvonen, Finland, 2024

* Διεθνής Κριτική Επιτροπή Νέων

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Animation:

Πεταλούδα | Butterfly

Florence Miailhe, France, 2024

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας:

Η αόρατη | Na marei, the invisible

Lea-Jade Horlier, France, 2023

* Κριτικές Επιτροπές Παιδιών έως 12 ετών

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους:

Μπλοκ 5 | Block 5

Klemen Dvornik, Slovenia-Czech Republic-Croatia-Serbia, 2024

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας:

Χιονόμπαλες | Snowglobes

Grigoris Vardarinos, Greece, 2024

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Animation:

Βλαστάρι | Pousse

Oana Lacroix, Switzerland, 2024

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους:

Τέρατα κάτω από το κρεβάτι | Monsters

Lotte Salomons, Netherlands, 2023

* Κριτικές Επιτροπές Παιδιών άνω των 13 ετών

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους:

Τελευταία βουτιά | Last swim

Sasha Nathwani, United Kingdom, 2024

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας:

Παλαιστινιακά νησιά | Palestine Islands

Nour Ben Salem & Julien Menanteau, Palestine-France, 2023

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Animation:

Ο ομφαλός της Σελήνης | The Navel of the Moon

Sara Lourenço António, Julia Grupińska, Bokang Koatja, Ezequiel Garibay Cires & Tian Westraad, France, 2023

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους:

Η πορεία | The walk

Tamara Kotevska, UK-USA-North Macedonia, 2023

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους:

Τρίκυκλα | Api

Luca Ciriello, Italy, 2023

* Ανεξάρτητες Επιτροπές

Βραβείο της Βουλής των Ελλήνων «Ανθρώπινες Αξίες»:

Το βουνό | The mountain

Rachel House, New Zealand, 2024

Βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ):

Μέσα από βράχους και σύννεφα | Through rocks and clouds

Franco García Becerra, Peru-Chile, 2024

Βραβείο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ):

Η Βίβλος των Πάντων | The Book of Everything

Ineke Houtman, Netherlands, 2024

Σημειώνεται ότι μια επιλογή από τις βραβευμένες ταινίες του Φεστιβάλ θα προβληθεί στο καθιερωμένο διήμερο του Φεστιβάλ Ολυμπίας στην Αθήνα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, στις 25 και 26 Ιανουαρίου. Περισσότερα στις ιστοσελίδες https://olympiafestival.gr/ και https://www.facebook.com/olympiaiff