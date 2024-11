Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεργάζεται με την Κλέλια Ανδριολάτου: Η εταιρεία παραγωγής του βγάζει ταινία με τίτλο «Mykonos»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπαίνει και στις κινηματογραφικές παραγωγές. Ο Έλληνας αστέρας του μπάσκετ είναι γνωστό πως αρέσκεται σε ποικίλλα επιχειρηματικά ανοίγματα καθώς διαθέτει από εταιρείες με ενεργειακά ποτά, μέχρι αμπελώνες και οινοποιεία.

Τώρα, η νέα εταιρεία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Improbable Media κάνει την πρώτη της συμπαραγωγή κινηματογραφικής ταινίας και μάλιστα με έντονο ελληνικό στοιχείο.

Όπως ανακοίνωσε το διεθνές στούντιο κινηματογραφικών παραγωγών, Studio Galazio που συνεργάζεται με την εταιρεία του Greek Freak ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της πρώτης τους ταινίας, μιας κωμωδίας που εστιάζει σε μια ληστεία που διαδραματίζεται στη Μύκονο.

Η ταινία ακολουθεί τις περιπέτειες μιας εκκεντρικής ομάδας ευγενών κλεφτών, οι οποίοι ληστεύουν αλαζονικούς τουρίστες που καταστρέφουν το νησί τους κάθε καλοκαίρι.

Το καστ απαρτίζεται από διεθνείς και Έλληνες ηθοποιούς, με πρωταγωνίστρια την ανερχόμενη Κλέλια Ανδριολάτου (Netflix’s Maestro in Blue), και τους Ρικάρντο Σκαμάρτσιο (John Wick 2), Άντριου Γεωργιάδη, Βίτο Σνάμπελ (The Trainer) και Τζούλια Φοξ (Uncut Gems) σε βασικούς ρόλους . Συμμετέχουν ακόμα οι: Πάνος Κορώνης (The Lost Daughter), Μάκης Παπαδημητρίου (Suntan), Γιώργος Πυρπασόπουλος (Crimes of the Future), Μαρία Καβογιάννη (Maestro in Blue), Άλαν Άσαντ (Black Mirror) και Χρήστος Πασσαλής (Dogtooth).

Το Studio Galazio είναι ένας νεοσύστατος φορέας παραγωγής που εστιάζει στη δημιουργία και ανάπτυξη κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών με έντονο ελληνικό στοιχείο και στόχο τη διεθνή διανομή. Για την δημιουργία της ταινίας στη Μύκονο, το Studio GALAZIO συνεργάστηκε με την εταιρείες παραγωγής Improbable Media του Γιάννη Αντετοκούνμπο - πρόκειται για την πρώτη είσοδο του Αντετοκούνμπο στην κινηματογραφική παραγωγή - και την ελληνική BLONDE S.A. (Tehran). Παραγωγοί της ταινίας είναι επίσης η Ginevra Tamberi (Amazon MGM Studios), η Donna Bloom (HBO Max’s Julia) και ο Raphael Benoliel (Netflix’s Emily in Paris).