Welcome to UP 2024: Το πρόγραμμα της Πέμπτης ανεβάζει το κοντέρ και φέρνει στη σκηνή τον Νίκο Πορτοκάλογλου

Με «Υπόγεια Ρεύματα» στο Campus του Πανεπιστημίου Πατρών και μαζική συμμετοχή φοιτητών και πολιτών «έκλεισε» η δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων του Welcome to Up 2024 , του μεγάλου και καινοτόμου Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών.

Η τρίτη μέρα της διοργάνωσης (Πέμπτη 17 Οκτωβρίου), έχει ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις, οι οποίες κορυφώνονται με μουσική.

Στις 9 το βράδυ στο πάρκο της Ειρήνης, στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας έρχεται ο μοναδικός Νίκος Πορτοκάλογλου για μια συναυλία που θα απογειώσει το κέφι. Μαζί του, η Βίκυ Καρατζόγλου και ο Βύρων Τσουράπης.

Μισή ώρα πριν, στο Αγρίνιο, η χορωδία ενηλίκων Allegro του Δήμου Αγρινίου έρχεται με τα τραγούδια της να μας ταξιδέψει στον κόσμο της ποίησης στην Πλατεία Δημοκρατίας, ενώ στις 8 το βράδυ, το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων δίνει χορευτική παράσταση στο Κέντρο της πόλης της Πάτρας, στο νέο Δημαρχείο (πρώην Αρσάκειο Σχολείο)

Όλες οι εκδηλώσεις έχουν ελεύθερη είσοδο και απευθύνονται σε φοιτητές, κατοίκους και επισκέπτες.

Το πρόγραμμα της Πέμπτης προτείνει ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων από αθλητικές δραστηριότητες, εκθέσεις, διαδραστικά εργαστήρια περιπάτους, και σημαντικές ξεναγήσεις, μέχρι βόλτα με το Magic Bus Patras Bus Tour, προβολές ταινιών από το Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας, μουσική από τον Up fm και αστρονομική παρατήρηση από τον Ωρίωνα.

To Welcome to UP 2024 διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09.00 – 18.00

Αθλητικές Δραστηριότητες από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

10.00 – 18.30

Magic Bus Patras Tour

10.00 – 15.00

Πολύτεχνη έκθεση “Η ΓΚΟΛΦΩ με τα μάτια σύγχρονων νέων δημιουργών” – από 16/10/2024 έως 25/10/2024 (Φουαγιέ Συνεδριακού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών)

10.00 – 15.00

Έκθεση Καρναβαλικής αφίσας στο φουαγιέ της Πρυτανείας. Από 16/10/2024 έως 19/10/2024

10.30 – 13.00

Ξενάγηση και Περιήγηση στο Κέντρο της πόλης της Πάτρας από το

Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

11.30

Ενημέρωση για την μακέτα της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου (Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

12.00 – 14.00

Ξενάγηση στην Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου (Αναχώρηση λεωφορείου από το Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)

12.00 – 15.00

Ξενάγηση στο οινοποιείο της Achaia Clauss (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)

12.00 – 14.00

Περίπατος και Ξενάγηση στους Χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών

13.00

Ξενάγηση στην εικαστική συλλογή του Ιδρύματος Ελληνικής Διασποράς (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)

12.00 – 18.00

UP FM – Εκπομπή και μουσική από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημιούπολη)

16.00 – 18.30

Καλλίπολις: Διαδραστικό εργαστήριό για τους φοιτητές και την ψυχική υγεία (Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)

16.30 – 17.30

Υπαίθρια Yoga (Πανεπιστημιούπολη)

20.00

Χορευτική Παράσταση από τον Χορευτικό Σύλλογο του Δήμου Πατρέων στο Κέντρο της πόλης της Πάτρας, στο νέο Δημαρχείο (πρώην Αρσάκειο Σχολείο)

19.30 – 21.00

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

21.00 – 23.00

Αστρονομική Παρατήρηση από την ομάδα Ωρίων στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

21.00

Συναυλία με τον Νίκο Πορτοκάλογλου μαζί του η Βίκυ Καρατζόγλου & ο Βύρων Τσουράπης στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

+ ΑΓΡΙΝΙΟ

20.30

Η χορωδία ενηλίκων Allegro του Δήμου Αγρινίου έρχεται με τα τραγούδια της να μας ταξιδέψει στον κόσμο της ποίησης με την Αλέκα Μπούκουρα (μουσικός) στην Πλατεία Δημοκρατίας

Όλες οι πληροφορίες για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ: https://welcometoup.upatras.gr/

Δείτε το πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα δρομολογίων των διώροφων ανοικτών Hop on Hop off λεωφορείων και πληροφορίες για τις ξεναγήσεις, εδώ: https://welcometoup.upatras.gr/bus-tours-2024/.