Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Δημάρχου Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλου

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Δημάρχου Καλαβρύτων και Προέδρου της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας Θανάση Παπαδόπουλου.

Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα αναφέρει τα εξής:

«Εύχομαι σε όλες και όλους Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα, Υγεία, Αγάπη, ατομική και οικογενειακή Ευτυχία και μακάρι το Φως αυτών των Γιορτών να κάνει τον κόσμο μας πιο φωτεινό, ειρηνικότερο, πιο δίκαιο και με λιγότερες ανισότητες, συγκρούσεις και δυστυχίες.

Τα Χριστούγεννα σηματοδοτούν την Αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Σηματοδοτούν την φιλανθρωπία Του. Δείχνουν τον δρόμο της Αρετής, της Αλληλεγγύης, της Ανθρωπιάς και της Καλοσύνης και θυμίζουν σε όλους μας ότι το πραγματικό νόημα της Γιορτής δεν βρίσκεται στη λάμψη και στα δώρα αλλά στην ανάγκη να είμαστε διαρκώς παρόντες και δίπλα σ’ εκείνους που δοκιμάζονται, ώστε το μήνυμα των Χριστουγέννων, της ελπίδας και της Αγάπης, να φτάσει σε κάθε σπίτι.

Σ’ έναν κόσμο που αλλάζει με καταιγιστικές ταχύτητες και με τρόπο απρόβλεπτο, έχουμε περισσότερο από ποτέ ανάγκη το αίσθημα της κοινότητας, της συλλογικότητας, της αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης, του σεβασμού του ενός προς τον άλλο, της συμπόρευσης και της πίστης σε κοινούς στόχους και κοινές επιδιώξεις. Αυτές οι Γιορτές ας γίνουν οδηγός μας.

Και πάλι Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα, με Φως στις καρδιές και στις οικογένειες όλων μας».