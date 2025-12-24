Πάτρα: Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή, με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 09:00, με τα παρακάτω θέματα:

1) Μονοδρόμηση και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, επί της οδού Φωτάκου (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Ζ. Κατσακιώρη- Αρμ. Δ/ντής α.α.).

2) Έγκριση α) Της αριθ. 120316/26-09-2025 απόφασης Δημάρχου, β) Της από 30/09/2025 Τεχνικής Έκθεσης του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, γ) Της από 22/12/2025 Αξιολόγησης Προσφορών του αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και ως εκ τούτου δ) την ανάδειξη οριστικών αναδόχων της κατεπείγουσας διαδικασίας για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από πυρκαγιά στις 26/09/2025 στην περιοχή Άνω Καστριτσίου» (CPV: 45520000-8), με συνολικό προϋπολογισμό 4.315,20€ (με ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με το άρθρο 32 περ. γ (χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου) του Ν.4412/2016» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου-

ντ/ρχος, Α. Καρδάρα- Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικής Προστασίας).

3) Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Δήμου Πατρέων και ΚΕΔΗΠ –Καρναβάλι Πάτρας και ορισμός εκπροσώπου στο όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

4) Έγκριση τοποθέτησης Σταθμού Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, επί της πλατείας Ζέρβα στην Πάτρα (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής).

5) Τοποθέτηση μεμονωμένων ανοξείδωτων μεταλλικών κολωνακίων (τύπου bollards)-, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.6 του ΦΕΚ Β΄/6213/07.012.2022 «Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε ΚΧ….», σε πεζοδρόμια έμπροσθεν καταστημάτων αργυροχρυσοχοΐας, ως μέτρο ασφάλειας για την αποτροπή τέλεσης κλοπών (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

6) Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής, για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

7) Έγκριση Πρακτικού διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ, για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών συλλογής τεχνικών δεδομένων και υποστήριξης, για την προστασία του 59 ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, έναντι φαινομένων αστάθειας» (προσωρινός ανάδοχος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

8) Έγκριση των από 11/12/2025 και 18/12/2025 Πρακτικών του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορά στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Οψιγενών Μεταβολών των οριστικών αναδόχων «Π.ΣΙΜΙΤΖΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» και «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΕΛΑΔΟΡΟΦΩΝ ΠΕΡ. ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝ. ΠΕ,ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΕΩΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ‘ΠΡΩΤΟ’» της αριθ.14/2024 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.637.115,77 ευρώ (συμπ/νου του Φ.Π.Α 13%) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Λ. Βασιλείου- Αρμ. Δ/ντρια).

9) Απαλλαγή Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Θεριανού κ. Γκουντάνη Άγγελου, υπολόγου πάγιας προκαταβολής, έτους 2025 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια).

10) Απαλλαγή Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου κας Μπιρλή Τασίας, υπολόγου πάγιας προκαταβολής, έτους 2025 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια).

11) Απαλλαγή Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Ακταίου κ. Γιαννακόπουλου Αντωνίου, υπόλογου παγίας προκαταβολής, έτους 2025 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια).

12) Απαλλαγή Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Μονοδενδρίου κ. Κοζιώρη Ιωάννη, υπόλογου παγίας προκαταβολής, έτους 2025 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια).

13) Απόδοση λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Ταχυδρομικά Τέλη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια).

14) Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής Δήμου Πατρέων έτους 2025 (Ντεμίρη Βασιλική) (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

15) Διαγραφή οφειλής ποσού 6,95€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια).

16) Διαγραφή οφειλής ποσού 290,48€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια).

17) Διαγραφή οφειλής ποσού 51,90€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ.Δ/ντρια).

18) Διαγραφή οφειλής ποσού 101,20€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια).

19) Διαγραφή οφειλής ποσού 6,85€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια).

20) Διαγραφή οφειλής ποσού 29,35€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια).

21) Διαγραφή οφειλής ποσού 6,99€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια).

22) Διαγραφή οφειλής ποσού 838,06€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια).

23) Διαγραφή οφειλής δημοτικού τέλους και προστίμου ποσού 1.878,81€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια).

24) Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από κλήσεις ΚΟΚ, συνολικού ποσού 7.005,19€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια).