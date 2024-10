Τα Υπόγεια Ρεύματα στη σκηνή του Welcome to UP 2024 - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Αυτή την ώρα στη σκηνή του Welcome to UP 2024 τα Υπόγεια Ρεύματα δίνουν το ρυθμό!

Η πρώτη ημέρα του «Welcome to UP 2024» συνεχίζεται μια μοναδική συναυλία από τα Υπόγεια Ρεύματα στο Πάρκο της Ειρήνης στο Πανεπιστημίου Πατρών.

Τρεις έμπειροι μουσικοί, μία θρυλική φωνή, ένας χαρακτηριστικός ήχος, δεκάδες λατρεμένα τραγούδια που έχουν χαραχτεί βαθιά στον συναισθηματικό μας χάρτη.

Τα Υπόγεια Ρεύματα έχουν μια αδιάκοπη και πλούσια διαδρομή. Έντεκα δίσκοι, δεκάδες συνεργασίες με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες & δημιουργούς στο στούντιο και επί σκηνής, με ξεχωριστή στιγμή στην καρδιά τους τη συνεύρεσή τους με τον Θάνο Μικρούτσικο, και χιλιάδες συναυλίες σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη.

Από την Υπόγεια οικογένεια πέρασαν δεκατέσσερις μουσικοί δίνοντας ο καθένας το δικό του στίγμα που αποτυπώθηκε στην ιστορία και την εξέλιξη του συγκροτήματος. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτοί οι μουσικοί ήταν και παραμένουν φίλοι πιστοποιώντας ότι τα Υπόγεια Ρεύματα δεν είναι απλά ένα συγκρότημα αλλά ένας ζωντανός και πολυδιάστατος οργανισμός που αλλάζει διαρκώς μορφή σε όλα τα χρόνια της πορείας του. Πάντοτε πιστοί στις μουσικές και κοινωνικές τους αρχές αποδεικνύουν με όλους τους τρόπους ότι παραμένουν ένα από τα σπουδαιότερα και πιο επίκαιρα συγκροτήματα της ελληνικής ροκ σκηνής.