Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα στο Επισκοπείο Πατρών από παιδιά και συλλόγους

Πλήθος παιδιών και συλλόγων επισκέφθηκε το Επισκοπείο Πατρών για να ψάλλει τα κάλαντα στον Μητροπολίτη Πατρών και στον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κερνίτσης.

Η ανακοίνωση του Μητροπολίτη Πατρών αναφέρει τα εξής:

Πλῆθος μικρῶν καὶ μεγάλων κατέκλυσαν τὸ Ἐπισκοπεῖο Πατρῶν, προκειμένου νὰ ψάλουν τὰ κάλαντα τῶν Χριστουγέννων στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο καὶ στὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κερνίτσης κ. Χρύσανθο.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐδὲχθη ὅλους μὲ πολλὴ χαρὰ καὶ εὐχήθηκε πατρικά, νὰ ἔχουν προκοπὴ βίου καὶ πίστεως, ὑγεία καὶ κάθε εὐλογία, παρὰ Θεοῦ, στὴ ζωή τους.

Τὸ μήνυμα τῶν Χριστουγέννων μετέφεραν ὁμάδες παιδιῶν, μαθητῶν Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου, ἀλλὰ καὶ Σύλλογοι, Κατηχητικὰ Σχολεῖα κλπ.

Διακρίναμε:

1) Ὁμάδες παιδιῶν

2) Στρατιώτες ἀπὸ τὸ ΚΕΤΧ Πατρῶν

3) Χριστιανική Στέγη Πατρῶν

4) Σύλλογος Μύλων Μπεγουλακίου «Οἱ Ἀετοί τοῦ Μορηά»

5) Κατηχητικά Σχολεῖα Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, Πατρῶν

6) Παρέα Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Παρεκκλησίου Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

7) Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρῶν

8) Κορίτσια Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν

9) Μπάντα Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Διονυσίου Πατρῶν

10) Λύκειο Ἑλληνίδων Πατρῶν

11) Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

12) Κατηχητικά Σχολεῖα Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, Πατρῶν

13) Κατηχητικά Σχολεῖα Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀλεξίου Φιλοθέης, Πατρῶν

14) Κατηχητικά Σχολεῖα Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης, Πατρῶν

15) Σύλλογος τῶν ἐν Πάτραις Ἀρκάδων «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»

