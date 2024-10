Welcome to UP 2024: Πρεμιέρα για το φοιτητικό campus στην πανεπιστημιούπολη και συναυλία από τα «Υπόγεια Ρεύματα»

Πρεμιέρα σήμερα για το φοιτητικό campus στην πανεπιστημιούπολη της Πάτρας στο πλαίσιο του φετινού 3ου Welcome to Up 2024 στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το σημερινό πρόγραμμα του μεγάλου Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών το οποίο έγινε θεσμός και κάνει τη Δυτική Ελλάδα επίκεντρο του ενδιαφέροντος της νεολαίας στην «καρδιά» του Φθινοπώρου, είναι γεμάτο εκπλήξεις και φυσικά πολλή μουσική.

Η μέρα θα «κλείσει» με μια μοναδική συναυλία από τα «Υπόγεια Ρεύματα» στο Πάρκο της Ειρήνης στην Πανεπιστημιούπολη, με ελεύθερη είσοδο, ενώ φοιτητές, πολίτες και επισκέπτες της περιοχής, καλούνται σήμερα να δηλώσουν το «παρών» σε μια μεγάλη γιορτή που τα έχει όλα: από αθλητικές δραστηριότητες, εκθέσεις, περιπάτους, ημερίδα και ξεναγήσεις, μέχρι διαδραστικά εργαστήρια, βόλτα με το Magic Bus Patras Bus Tour, προβολές ταινιών από το Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας, μουσική από τον Up fm και υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών από τον Μητροπολίτη Πατρών.

To Welcome to UP 2024 διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09.00 – 18.00

Αθλητικές Δραστηριότητες από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

10.00 – 18.30

Magic Bus Patras Tour

10.00 – 15.00

Έκθεση Καρναβαλικής αφίσας στο φουαγιέ της Πρυτανείας. Από 16/10/2024 έως 19/10/2024

10.00 – 15.00

Πολύτεχνη έκθεση “Η ΓΚΟΛΦΩ με τα μάτια σύγχρονων νέων δημιουργών” – από 16/10/2024 έως 25/10/2024 (Φουαγιέ Συνεδριακού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών)

12.00 – 14.00

Περίπατος και Ξενάγηση στους Χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών

12.00 – 18.00

UP FM – Εκπομπή και μουσική από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημιούπολη)

13.00

Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών από τον Μητροπολίτη Πατρών και ξενάγηση στο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)

16.00- 18.30

Καλλίπολις: Διαδραστικό εργαστήριο για τους φοιτητές και την ψυχική υγεία (Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)

17.30 – 20.30

Τέχνη & Υγεία

Πράξη 1η : O ρόλος του Θεάτρου και του Χορού (Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)

19.30 – 21.00

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

21.00

Συναυλία με τα Υπόγεια Ρεύματα στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

Όλες οι πληροφορίες για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ: https://welcometoup.upatras.gr/

Δείτε το πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα δρομολογίων των διώροφων ανοικτών Hop on Hop off λεωφορείων και πληροφορίες για τις ξεναγήσεις, εδώ: https://welcometoup.upatras.gr/bus-tours-2024/.