Welcome to UP 2024: Το μεγάλο φοιτητικό χωριό στο Campus του Πανεπιστημίου

- την αφετηρία και τον τερματισμό του Magic Bus Patras Tour, μια διαδρομή με πούλμαν (Hop on Hop Off buses- λεωφορεία με ανοιχτή οροφή) για να ανακαλύψουν τους θησαυρούς της πόλης – Οι διαδρομές του Magic Bus Patras Tour θα είναι συνεχείς με βάση το παρακάτω πρόγραμμα. Τρίτη 15 Οκτωβρίου: Από 14.00 έως 18.30 Τετάρτη 16 Οκτωβρίου: Από 10.00 έως 18.30 Πέμπτη 17 Οκτωβρίου: Από 10.00 έως 18.30 Παρασκευή 18 Οκτωβρίου: Από 10.00 έως 18.30 Σημείο αναχώρησης για τα λεωφορεία θα είναι το σιντριβάνι απέναντι από το κτίριο της πρυτανείας.

Την επόμενη ημέρα, στις 18 Οκτωβρίου, η Αστρονομική Εταιρεία Ωρίων, μας καλεί για ηλιακή παρατήρηση. Στον εκθεσιακό χώρο του Welcome to UP 2024 θα στηθούν το μεσημέρι από τις 12.00 μ.μ. μέχρι και τις 14.00 μ.μ., δύο ηλιακά τηλεσκόπια απ’ όπου θα γίνεται ασφαλής παρατήρηση του ήλιου.

Ένα μεγάλο, πολύβουο και γιορτινό φοιτητικό χωριό στήνεται στο Campus του Πανεπιστημίου Πατρών , πέριξ του πάρκου της Ειρήνης, για το Welcome to up 2024 .

Welcome to UP 2024! Kάνε στάση στο περίπτερο του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Πατρών

Στο πλαίσιο του Welcome to UP 2024, το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, καλεί τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες να επισκεφθούν το περίπτερό του στο φοιτητικό χωριό που θα λειτουργεί από τις 16 Οκτωβρίου στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου. Eκεί, θα γνωρίσουν τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες, θα ενημερωθούν για τις γλώσσες που προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, και θα μπορέσουν να παίξουν ή να παρακολουθήσουν τις γλωσσικές και πολιτισμικές δραστηριότητες που προσφέρονται από το Διδασκαλείο κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο πρόγραμμα του περιπτέρου του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών, περιλαμβάνονται ανά ημέρα, οι παρακάτω δράσεις:

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, (1.00- 3.30 μμ και 7.30 – 9.30 μμ)

Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Πατρών (Προβολή)

Quintessentially British! (Προβολή για τον Βρετανικό Πολιτισμό)

Τα πιο όμορφα αξιοθέατα της Γαλλίας (Bίντεο)

Η Ρωσία από ...ψηλά ( Βίντεο)

Σημαίνουσες προσωπικότητες του Ρωσικού Πολιτισμού (Προβολή)

Παιχνίδια δημιουργικής γραφής στην Αγγλική γλώσσα ( 2.30 – 3.30 μμ και 30 – 9.30 μμ - Εργαστήριο)

Fun facts in Εngineering! (Test your knowledge in General Engineering!)

Let’s play Scrabble!

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου, (12.00 -3.30 μμ και 7.30 – 9.30 μμ)

Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Πατρών (Προβολή)

Εφευρέσεις από γερμανόφωνες χώρες που άλλαξαν τον κόσμο και την καθημερινότητά μας (Προβολή)

Η παράδοση του τσαγιού ως κομμάτι της Ρωσικής κουλτούρας (Προβολή)

Οι εθνικές ενδυμασίες της Ρωσίας (Προβολή)

H συμβολή της Γαλλίας στη σύγχρονη Επιστήμη και στην Τεχνολογία (Προβολή

William Shakespeare; Γλώσσα και Λογοτεχνία (Προβολή)

Παιχνίδια δημιουργικής γραφής στην Αγγλική γλώσσα ( 12 – 1 μμ, Εργαστήριο)

Fun facts in English as a Lingua Franca! (Test your knowledge in the history of English!)

Let’s play ring toss and cornhole!

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, (1.00- 3.30 μμ και 7.30 – 9.30 μμ)

Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Πατρών (Προβολή)

Τest your intercultural awareness! - Διαπολιτισμική επικοινωνία και δεξιότητες (Προβολή και παιχνίδι)

Στερεότυπα και κλισέ για το Γαλλικό Πολιτισμό (Προβολή)

Ιδιαιτερότητες - Παραδόσεις αλλά και....στερεότυπα του Ρωσικού λαού (Προβολή)

Αlexander Pushkin – O θεμελιωτής της σύγχρονης Ρωσικής Λογοτεχνίας (Προβολή)

Test your academic skills in English! (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Fun Facts in Business English! (Τest your knowledge in Business English!)

Fun Facts in Medical English! (Test your knowledge in Medical English!)

Let’s play magnetic letters and tetris!