Τέχνη και Υγεία, συναντώνται στο Welcome to UP 2024 - Μια ενδιαφέρουσα ενότητα που διεισδύει στον ρόλο του Θεάτρου και του Χορού

Διαλέξεις, ποίηση/performances, διάδραση με το κοινό, group performance / βίντεο και συζήτηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πρόγραμμα της ενότητας με θέμα: «Τέχνη και Υγεία Πράξη 1η : Ο ρόλος του Θεάτρου και του Χορού» που θα πραγματοποιηθεί στις 16/10 (ώρες 17:30 - 20:30) στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του Welcome to UP 2024.



Την Επιστημονική και Καλλιτεχνική επιμέλεια της διαδραστικής ημερίδας έχουν οι: Κάτια Σαβράμη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πατρών και Άγις Μαρίνης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής Εργαστηρίου Σκηνικής Πράξης και Λόγου. Συνεργάζονται οι: Απόστολος Βανταράκης, Καθηγητής Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών και Κων/νος Ασημακόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το πρόγραμμα της διαδραστικής ημερίδας έχει ως εξής:

Ενότητα Ι

Διαλέξεις (διάρκειας15 λεπτών).

Τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι: Δημιουργική γραφή και υγεία, Γιάννα Ροΐλου

Τέχνη ως αντίδωρο, Αντώνης Βολανάκης

Χορός και Αναπηρία, Μαρία Κολιοπούλου

Συζήτηση με το κοινό (10 λεπτά)

Ενότητα ΙΙ

Poetry as Solo performance: «ASCLEPIC: the Mirroring»

Επιμέλεια κίνησης: Κάτια Σαβράμη

Χορός: Θεανώ Βανταράκη (διάρκεια 7 λεπτά).

Ποίηση/performance: Ginger F. Zaimis, Poet, Playwright & Literary Translator

Ενότητα ΙΙΙ

Lecture Demonstration (διάρκειας 15 λεπτών, διάδραση με το κοινό).

Θέατρο, ασθένεια και υγεία: «Βοτάνι για τους πόνους τους», Μαρία Φραγκή

Σώμα, κίνηση, ολότητα, Νίκος Λυμπεράτος

Συζήτηση με το κοινό (10 λεπτά)

Ενότητα IV

Group performance «Σπουδή» (video, διάρκεια 10 λεπτά).

Μουσική σύνθεση John Adams, τίτλος: FEARFUL SYMMETRIES (διάρκεια 10 λεπτά). Χορογραφία: Τατιάνα Λοβέρδου. Χορεύουν οι σπουδαστές της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Κέντρο Χορού και Τεχνών DANSARTE της Τατιάνας Λοβέρδου.

Σύνοψη-Συζήτηση με το κοινό

Σαβράμη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Κ. Ασημακόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστήμιου Πατρών

Ποιοι είναι οι συνετλεστές

Ο Αντώνης Βολανάκης (γεν.1976), είναι εικαστικός καλλιτέχνης και Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Σπούδασε/ ερεύνησε στα: Wimbledon College of Art, Saint Martins College of Art, Aalto University/ Ελσίνκι, École Νationale Supérieure des Arts Décoratifs/ Παρίσι, Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Η εικαστική πρακτική του αποτελεί αμάλγαμα συνέργειας μεταξύ ανθρωπίνων σχέσεων και αισθητικής, ποίησης και πολιτικής, εικαστικών και παραστατικών τεχνών. Από το 2003 εστιάζει στις γυναικείες αφηγήσεις και το 2006 ίδρυσε την πλατφόρμα συνάντησης και συνεργασίας blind date. Δημιουργεί εγκαταστάσεις, περφόρμανς, εκθέσεις, και δράσεις στη δημόσια σφαίρα μαζί με κοινότητες σε: Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία, Ελβετία, Γεωργία, Γαλλία, Καναδά, Τσεχία, Φιλανδία. Από το 2005 διδάσκει ή/ερευνά αδιαλείπτως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε Ελλάδα, Κύπρο, Γαλλία, ΗΠΑ. Έχει λάβει υποστήριξη από τα ιδρύματα: Fulbright, Linbury, Ωνάση, London Institute, Arts and Humanities Research Board (UK), Λεβέντη, Προποντίς, Σπυρόπουλος, και Β&Ε Γουλανδρή.

Η Ginger F. Zaimis είναι Αμερικανίδα ποιήτρια, θεατρική συγγραφέας, πολυμαθής και μεταφράστρια λογοτεχνικών έργων, εξειδικευμένη της κλασικές και διαχρονικές φόρμες. Είναι συγγραφέας επτά μονογραφιών και δύο νέων ποιητικών έργων, ενώ η ποίησή της έχει μεταφραστεί στα Νέα Ελληνικά, Μπενγκάλι, Αλβανικά, Αραβικά και Ιταλικά. Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε μουσεία, πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες και biennale, σε όλο τον κόσμο, καθώς και ειδικότερα στο Μουσείο Φρόυντ στο Λονδίνο, στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και στο Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, μεταξύ άλλων. Είναι η Αμερικανίδα φιναλίστ για το βραβείο PEN για την Καλύτερη Πρώτη Ποιητική Συλλογή, είναι υπότροφος του Ιδρύματος Keats-Shelley στη Ρώμη, εκπαιδευτικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Fordham University στο Λονδίνο.

Η Μαρία Κολιοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα Σπούδασε με υποτροφία στο Laban Centre for Movement and Dance (BA) και παρακολούθησε σπουδές στη σχολή Βακαλό. Είναι ιδρυτικό μέλος χορεύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια της Ομάδας Σύγχρονου Χορού Πρόσχημα, έχει παρουσιάσει έργα της στην επί σειρά ετών στην Ελλάδα και στην Αθήνα μεταξύ άλλων στην Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Φεστιβάλ Αθηνών, αρχαιολογικός χώρος των Αστικών Πυλών Πειραιά, Μουσείο Μπενάκη, ΑΣΚΤ. Έχει διακριθεί με το βραβείο Jarmila Jeřábková award (2008) στην Πράγα, το 2ο Βραβείο στο International Contemporary Dance Festival of Algiers(2013) και έχει λάβει ερευνητική υποτροφία για το έργο της “Dancing (fancy)” Tanzrecherche το 2023 από το NRW KULTURsekretariat, Wuppertal. Έχει συνεργαστεί με την Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στα προγράμματα Unlimited Access και iDance: Dance without discriminations, και συμμετέχει στο πρόγραμμα Europe Beyond Access.

Ο Νίκος Λυμπεράτος είναι απόφοιτος από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου Αθήνας, 1988, κάτοχος διπλώματος BA Dance Performance, Roehampton University, 2011 και απόφοιτος από το Εργαστήρι Υποκριτικής Άκη Δαβή, 2001. Έχει εκπαιδευτεί στην Νέα Υόρκη στον σύγχρονο χορό στο στούντιο της Trisha Brown Dance Company (τεχνική, ρεπερτόριο, αυτοσχεδιασμό, σύνθεση), στο Movement Research και στο Dancespace Center, ανάλυση κίνησης στο Laban Bartenieff Institute και κίνηση ηθοποιών με την θεατρική ομάδα Siti Company (Suzuki training, Viewpoints technique) στην Yoga (Atmananda Yoga) στο Pilates (Kane School of Core Integration) με την υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright το 2003. Έχει μελετήσει τις τεχνικές somatics, Axis Syllabus, Alexander, Feldenkrais, Body Mind Centering, Butoh, εμπειρική ανατομία, κρανιοιερή θεραπεία, reiki, tissue release καθώς και τεχνικές διαλογισμού. Έχει επιμεληθεί την κίνηση σε θεατρικές παραστάσεις και επί σειρά ετών χορογραφεί, διδάσκει και ερευνά το χορό και την κίνηση, ως τέχνη, εκπαίδευση και θεραπεία.

Ο Άγις Μαρίνης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Αρχαίου Θεάτρου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Σκηνικής Πράξης και Λόγου. Σπούδασε Αρχαία Ελληνική Φιλολογία στην Αθήνα και στο Cambridge (BA, MPhil) και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Το επιστημονικό του έργο επικεντρώνεται στην αρχαία λυρική ποίηση, καθώς και στην αρχαία ελληνική τραγωδία και στη διαχρονική της πρόσληψη, με ιδιαίτερη έμφαση στον Αισχύλο. Πρόσφατες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν: Poetics and Religion in Pindar: Ambits of Performance and Cult (Routledge, 2024) και Elements of Tragedy in Flavian Epic, σε συνεπιμέλεια με τη Σοφία Παπαϊωάννου (De Gruyter, 2021).

Η Γιάννα Ροϊλού γεννήθηκε στην Αθήνα και ζει στην Πάτρα όπου διδάσκει εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Σπούδασε Νεοελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και θέατρο στην Αγγλία, όπου απέκτησε και τον διδακτορικό της τίτλο (Department of Theatre Studies, University of Lancaster, 2003). Έχει εργαστεί ως συγγραφέας και δραματουργός σε παραστάσεις του Θεάτρου Νέων και του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου και έχει συνεργαστεί με το Λιθογραφείον και τον Κάνθαρο στην Πάτρα. Είναι μέλος του ΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Της έχει εκδώσει: Θέατρο για παιδιά 2: Θέατρο και σχολείο (επιμ.), Έκδοση του Ελληνικού Κέντρου Θεάτρου για τα παιδιά και της νέους (2002, η έκδοση επιχορηγήθηκε από το ΥΠΠΟ), τέσσερεις τόμους με πρωτότυπα παραμύθια της με το γενικό τίτλο Ιστορίες, Εκδόσεις: Κόκκινη Κλωστή Δεμένη (2009), Ancient Greek Tragedy and Hellenikotita: The Making of a Greek Aesthetic Style of Performance, 1919-1967, Εκδόσεις: VDM Verlag Dr Müller (2009), την ποιητική σύνθεση Το Ταξίδι του Ka μέσα στο Khat, Εκδόσεις: Γιάννης Πικραμένος (2010), το θεατρικό έργο Χίλιες και μία ιστορίες της ερήμου Εκδοτικός οίκος Αστήρ (2018) και το θεατρικό έργο επιστημονικής φαντασίας Σφιγξ 2081: Οι πόλεις του νερού, Εκδόσεις: Σοκόλη (2020).

Η Κάτια Σαβράμη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Σπούδασε χορό στην «Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού: Ραλλού Μάνου». Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master of Arts) και διδακτορικού τίτλου σπουδών (in Dance Studies) από το City University του Λονδίνου (Laban Centre), όπου ειδικεύτηκε στις χορολογικές σπουδές, στη χορογραφία και στην παιδαγωγική του χορού. Δίδαξε Χορολογία στην επαγγελματική σχολή χορού της Ραλλούς Μάνου, στη Λυρική Σκηνή και στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης. Συγγραφέας για τον χορό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, έχει δημοσιεύσει σειρά βιβλίων και άρθρων για τον χορό στα Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Επίσης είναι μέλος της Διεθνούς Συντακτικής Επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού για το χορό Research in Dance Education, UK και συντάκτρια του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Choros International Dance Journal. Είναι μέλος και Tutor του Imperial Society of Teachers of Dancing του Λονδίνου. και έχει διατελέσει αντιπρόεδρος στο Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Επίσης έχει τιμηθεί με διακρίσεις και επαίνους στη χορογραφία. Είναι υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Σ. Ωνάση, συμμετείχε ως ειδική γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο των υποτρόφων του ιδρύματος, έως τον Ιούνιο του 2009 και ως μέλος της επιτροπής αξιολόγησης του ιδρύματος για την χορήγηση υποτροφιών για τον χορό έως το 2014. Επιπλέον είναι υπότροφος Fulbright (Visiting Scholar, 2021) με ερευνητικό θέμα: The Ancient Dramatic Choruses, στο Department of Classics, Program in Hellenic Studies, Columbia University, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.

Η Μαρία Φραγκή είναι Σκηνοθέτις-Θεατρολόγος, Μέλος ΕΕΠ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο: Εκπαίδευση, Θεσμοί και Παραγωγή Θεάτρου Θέατρο για παιδιά και εφήβους. Αποφοίτησε από την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Ωδείου Πειραϊκού Συνδέσμου και από την Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διδάκτωρ Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών με ειδίκευση στις ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ – ΘΕΑΤΡΟ, του Πανεπιστημίου PARIS X-NANTERRE (1996). Εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Paris IV-Sorbonne για το Θέατρο για παιδιά και εφήβους. Διδάσκει σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού από το 1997. Συγγραφέας άρθρων, βιβλίων για το θέατρο (Θεατρική Αγωγή Ε΄-Στ΄Δημοτικού, Η σκηνική πράξη στην εκπαίδευση) και Προγραμμάτων Σπουδών – Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό γύρω από την Τέχνη του Ηθοποιού, την Καλλιτεχνική Παιδεία, το Θέατρο στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία. Διδάσκει στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα: 1. "Θρησκευτική εκπαίδευση και αγωγή" στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας & Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ : Θέατρο και παραστατικές τέχνες στη Θρησκευτική Εκπαίδευση. 2.Τμήμα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας , Πανεπιστήμιο του Καΐρου, «Λογοτεχνία-Θέατρο».

Η Θεανώ Βανταράκη είναι απόφοιτος από την Επαγγελματική Σχολή Χορού της «Μάρι Χατζημιχάλη» και τελειόφοιτος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ως χορεύτρια, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και Λόγου του τμήματος Θεατρικών Σπουδών, και το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής δημιούργησε σε συνεργασία με την Αναπληρώτρια καθηγήτρια Κάτια Σαβράμη, το σόλο «Κλεψύδρα» στα πλαίσια της 7η Ημερίδας «Η Δημόσια Υγεία στο προσκήνιο» τον Δεκέμβριο του 2023 που παρουσιάστηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης στα πλαίσια του προγράμματος «Η Παιδική Παχυσαρκία στο Προσκήνιο, Καλές Πρακτικές», συνεργάστηκε και χόρεψε με το τμήμα εφήβων του σύγχρονου χορού του Κέντρου Χορού και Τεχνών DANSARTE, της Τατιάνας Λοβέρδου, στην παράσταση με θέμα τη παιδική παχυσαρκία σε συνεργασία με το Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και Λόγου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και την Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Κάτια Σαβράμη. Από το Σεπτέμβριο 2024 παρουσιάστηκε στο θέατρο «Επίκεντρο». Σήμερα συνεργάζεται με το Κέντρο Χορού και Τεχνών DANSARTE της Τατιάνας Λοβέρδου όπου είναι υπεύθυνη των παιδικών τμημάτων και παραδίδει μαθήματα κλασικού και σύγχρονου χορού.

Η Τατιάνα Λοβέρδου έκανε προ-επαγγελματικές σπουδές στη σχολή χορού του Λεωνίδα Ντε Πιάν στην Αθήνα, ενώ παράλληλα φοιτούσε στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησε από την Επαγγελματική Σχολή Χορού της Δέσποινας Γρηγοριάδου. Το 1990 δημιούργησε το ¨Κέντρο χορού και την ομάδα χορού ¨Παρουσία¨ (η οποία μετεξελίχθηκε στην σημερινή επαγγελματική ομάδα χορού" Salto Futuro"). Από το 1989 έως το 1999 παρακολούθησε σεμινάρια Σύγχρονου Χορού (Ε.Ηawckins, H. Limon και Release τεχνικές), Τai- Chi, Yoga, Body Mind Centering και Massage στην Καλαμάτα, Χανιά, Τήνο, Αθήνα, Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Ταυτόχρονα φιλοξένησε στη σχολή της κύκλους σεμιναρίων με τις αντίστοιχες τεχνικές. Ως υπότροφος Fullbright σπούδασε Body-Mind Centering® στην Αμερική την περίοδο 1999 – 2002 στο Amherst College, Massachusetts, αποκτώντας τον τίτλο της "Practitioner" και "Somatic Movement Educator", ενώ το 2000 πήρε μαθήματα σύγχρονου χορού στην Νέα Υόρκη ( Trisha’s Brown School και Movement Research School). Παράλληλα ασχολήθηκε με την Yoga. Μαθήτευσε δίπλα στους δασκάλους Patti Bradshaw, Κωνσταντίνο Γιαννετάκη, Penny Chaplin και είναι πιστοποιημένη δασκάλα Iyengar Yoga.Το 2008 δημιούργησε το Κέντρο Χορού και Τεχνών DANSARTE, συνδυάζοντας την παράλληλη λειτουργία της σχολής χορού και των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Διδάσκει, Yoga και Σύγχρονο Χορό έχοντας ως αφετηρία το Body-Mind-Centering ενώ παράλληλα διδάσκει το B.M.C. σε κύκλους σεμιναρίων. Τα τελευταία χρόνια φιλοξένησε στο DANSARTE σεμινάρια στο Axis Syllabus του Frey Faust σε πολλούς εκπαιδευτικούς κύκλους και η ίδια είναι πιστοποιημένη καθηγήτρια της μεθόδου. Δίδαξε στη Δραματική Σχολή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας, για τρία χρόνια. Το 2015 ίδρυσε για πρώτη φορά στην Δυτική Ελλάδα, την Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, στο Κέντρο Χορού και Τεχνών DANSARTE, την οποία διευθύνει η ίδια.

Poetry as Solo performance «ASCLEPIC: the Mirroring» Το «ASCLEPIC: the Mirroring» είναι μια δραματουργία που αποτελεί αναθεώρηση, αναδιήγηση και επαναπλοκή μυθολογικών και φιλοσοφικών θεμάτων. Με μερική μετάφραση από διάφορα αρχαία κείμενα, παπύρους και λογοτεχνικά έργα, η πλοκή ανακαλεί τον Αρχαίο Έλληνα ημίθεο και Μέγα Ιατρό, τον Ασκληπιό, σε διάλογο με τον Θευθ τον Ατλάντιο, ενσωματώνοντας το θέμα της «Τέχνης της Θεραπείας». Το λογοτεχνικό έργο ως ποίηση και μορφή είναι γραμμένο σε έμμετρη αγγλική ποιητική φόρμα, χρησιμοποιώντας τετράστιχα. Ο τίτλος Asclepic παραπέμπει στην ετυμολογία του Ασκληπιού (λατ. Aesculapius), που σημαίνει «να ανοίγω» και στη λέξη έπος. Οι λέξεις του τίτλου υποδηλώνουν το άνοιγμα, την ανατομία και τη θεραπεία της αγιάτρευτης ουσίας του έπους της Ανθρωπότητας. Η ποίηση, γραμμένη και αφηγημένη από την Ginger F. Zaimis, είναι μια συλλεγμένη σύνθεση από τις περιόδους της Αρχαίας Ελλάδας, της Ρώμης, της Ελληνιστικής και Φαραωνικής Αιγύπτου, καθώς και πέρα από αυτές. Ονόματα, τίτλοι και αναφορές παρουσιάζονται μέσω του ελληνικού πανθέου και των προαναφερθεισών μυθολογιών, ιστοριών και φιλοσοφιών, όπου είναι διαθέσιμες. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκουμε τον Μέγα Ιατρό, τον Ασκληπιό, σε διάλογο με τον Θευθ τον Ατλάντιο (γνωστόν και ως Ερμή Τρισμέγιστο). Το «Asclepic and the Mirroring» είναι μια ενσώματη παράσταση, η οποία ερμηνεύεται με τρόπο που επιτρέπει στη χορογράφο, Κάτια Σαβράμη να αναγνώσει εκ νέου και να επαναπροσδιορίσει τη «συλλογική σύνθεση» της ποίησης στο πλαίσιο της και να αναστοχαστεί τις σωματικές της εκδηλώσεις και τα επιτελεστικά στοιχεία, δίνοντας έμφαση στη πολιτισμικά βιώσιμη διαχρονική της προσεκτική ματιά. Η σύνθεση της κίνησης και η ερμηνεία του δισδιάστατου (κείμενο) δίνουν πνοή στην τρισδιάστατη (3D) παράσταση και πέραν αυτής, ενώ εισάγουν την έννοια της διακειμενικότητας, όπου το χορογραφικό έργο τέχνης αποκαλύπτει τις έμφυτες ποιότητες, υφές και στρώσεις του ποιήματος, ενώ δημιουργεί έναν ρευστό σύνδεσμο μαζί του. Μέσα από αυτή τη συλλογική σύνθεση, η ποιήτρια και συγγραφέας εφαρμόζει ένα από τα διακριτικά της γνωρίσματα ως συγγραφέας και αφηγήτρια (δηλαδή την εν προόδω μυθολογία και φιλοσοφία στην αγγλική ποίηση που παρουσιάζεται μέσα από τα αρχέτυπα του Ασκληπιού και του Θευθ), όπως επίσης και η χορογράφος, η οποία τοποθετεί γράμματα και λέξεις, ρυθμό και ερμηνευτική σε αντιπαράθεση (με την εκφραστικότητα και την ενσώματη υφή της παράστασης). Τόσο η Zaimis όσο και η Σαβράμη συνδέουν και αφομοιώνουν διεπιστημονικές στρώσεις που εκδηλώνονται με μέσον τον σόλο χορό για να προσφέρουν μια συνολική πρόσληψη. Αυτό το συλλογικό έργο ως ποίηση σε χορογραφημένη παράσταση παρουσιάζεται από το Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και Λόγου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε αυτή την παράσταση ξεδιπλώνεται η αφήγησή μας, ανακαλώντας και επαναφέροντας την σοφία και τις υποδείξεις για την Ανθρωπότητα, υπό την καθοδήγηση και τη μέντορα του Θευθ, του Βασιλικού Γραφέα, Φύλακα των Αρχείων, Διδασκάλου των Μυστηρίων και του Χρόνου...

Group performance «Σπουδή» Η Χορογραφία αποτελεί «ΣΠΟΥΔΗ» στην κίνηση, που παρουσιάζεται από σπουδαστές του χορού και είναι εμπνευσμένη από την μουσική σύνθεση με τίτλο FEARFUL SYMMETRIES του Αμερικάνου John Adams. Η μουσική σύνθεση είναι, όπως υποδηλώνει ο τίτλος της, συμμετρική προβάλλοντας το συναίσθημα του φόβου και του άγχους. Φράσεις τεσσάρων και οκτώ μέτρων παρατάσσονται από την αρχή έως το τέλος του έργου, καθεμία από τις οποίες αρθρώνεται από εμφανείς αρμονικές εναλλαγές και έναν επίμονο παλμό. Στο FEARFUL SYMMETRIES η χορογραφία και οι ‘εκφραστικές χειρονομίες’ της είναι εμφατικές και υποστηρίζουν το μουσικό ύφος της pop και της μινιμαλιστικής ροκ σύνθεσης. Είναι ένα παράδειγμα όπως αναφέρει ο John Adams «ταξιδεύουσας μουσικής» που δίνει την εντύπωση συνεχούς κίνησης σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο. Αντίστοιχα ο χορός ο οποίος πραγματώνεται στον χώρο και τον χρόνο μέσω συνεχών μεταβολών σωματικών σχημάτων και ποιοτήτων κίνησης, προκαλούν τον Θεατή σε διάλογο στο ‘εδώ και τώρα’ της παράστασης. Η σχέση που δημιουργεί η χορογραφία, ανάμεσα στην μουσική και τον χορό, δίνει έμφαση στην οπτική αντίληψη της συμμετρίας και καθοδηγεί τον θεατή να διαμορφώσει το δικό του εσωτερικό ταξίδι όπου οι συνθήκες μεταβάλλονται συνεχώς, όπως άλλωστε και στην ζωή. Η χορογραφία αυτή που παρουσιάζεται στο καλωσόρισμα των νέων σπουδαστών του Πανεπιστημίου Πατρών, τους προσκαλεί σε αυτό το μουσικο-χορευτικό ταξίδι. Διοργάνωση: ΕΜΒΙΩ ΑΜΚΕ, Εργαστήριο Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Πατρών, Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και Λόγου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπό τη χορηγία του Υπουργείου Πολιτισμού.

Welcome to UP 2024! Έρχεται από αύριο το μεγάλο Φεστιβάλ νεολαίας του Φθινοπώρου- Να είσαι εκεί!

Το Welcome to UP 2024, το μεγάλο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών Πανεπιστημίου Πατρών, ξεκινάει αύριο Τρίτη 15 Οκτωβρίου με τις πρώτες δράσεις και από την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου η μεγάλη γιορτή νεολαίας με επίκεντρο το Campus του Πανεπιστημίου Πατρών και το φοιτητικό χωριό που έχει στηθεί στο πάρκο της Ειρήνης, ξεκινά. To Welcome to UP 2024, επιστρέφει για τρίτη χρονιά με πλήθος εκδηλώσεων, οι οποίες απλώνονται σε 5 ημέρες γεμάτες μοναδικές εμπειρίες και σε τρεις πόλεις (Πάτρα, Αγρίνιο, Μεσολόγγι), κινητοποιώντας φοιτητές/τριες και πολίτες και κάνοντας πράξη την εξωστρέφεια, φτιάχνοντας γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και της κοινωνίας της Δυτικής Ελλάδας.

Πρόκειται για ένα δυναμικό δίκτυο επικοινωνίας για φοιτητές/τριες, ακαδημαϊκούς και πολίτες, ένα σκηνικό γιορτής, όπου η γνώση και η καινοτομία συναντούν την ιστορία, τον πολιτισμό και τα όνειρα των χιλιάδων φοιτητών του τρίτου μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος στη χώρα.

To Welcome to UP 2024 διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το πενθήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων εκτός από τα περίπτερα, τις επαφές με ομάδες και δομές του Πανεπιστημίου, τη συνάντηση με επιτυχημένους αποφοίτους, τις ξεναγήσεις σε εμβληματικά σημεία, τους περιπάτους σε μνημεία και τόπους ενδιαφέροντος, και τη γνωριμία με τους χώρους και τους ανθρώπους του ΑΕΙ και της πόλης, περιλαμβάνει επίσης συνέδρια, παραστάσεις, πολυθεάματα, αστρονομική παρατήρηση, δράσεις, όπως το Taste the City και το Magic Patras Bus Tour (ξεναγήσεις με ανοικτά λεωφορεία), αλλά και κινηματογραφικές προβολές σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και προσφορές από τον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας για τους πρωτοετείς φοιτητές.

Και φυσικά, το κέφι κορυφώνεται με τις συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών. Νίκος Πορτοκάλογλου, Stavento & Ήβη Αδάμου, «Υπόγεια Ρεύματα», Ευρυδίκη & Μύρωνας Στρατής, Μαρία Παπαγεωργίου, Συνεπιβάτες, ΤechDreamers, αλλά και η Χορωδία Allegro, η Χορωδία Πανεπιστημίου Πατρών και η Ομάδα Ακορντέον, δίνουν ραντεβού σε τρεις πόλεις για να «απογειώσουν» τη μεγάλη γιορτή του Φθινοπώρου.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι σχεδιασμένο κατά τα πρότυπα μεγάλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σε μια πρωτοβουλία που δεν έχει διεξαχθεί ξανά στην χώρα. Όλες οι εκδηλώσεις έχουν ελεύθερη είσοδο και απευθύνονται σε φοιτητές/τριες, κατοίκους και επισκέπτες, ενώ κατά τη διάρκεια του πενθημέρου το Βοτανικό Μουσείο και το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών θα είναι ανοικτά για το κοινό.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

11.00 – 13.00 - Εκπαιδευτική δράση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας θα υποδεχτεί τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, προκειμένου αυτοί να γνωρίσουν την ιστορία της περιοχής, μέσα από τα εκθέματα και όσα έχει φέρει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη σε διάφορες χρονικές περιόδους της αρχαιότητας. Η αρχαιολόγος του Αρχαιολογικού Μουσείου κ. Νικολίτσα Κουτσουμπελίτη, θα βρίσκεται εκεί για τη γνωριμία των συμμετεχόντων με τη μόνιμη συλλογή του μουσείου. (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία). Πληροφορίες για δρομολόγια και κρατήσεις θέσεων, στο https://welcometoup.upatras. gr/bus-tours-2024/

14.00 – 18.30 - Μagic Bus Patras Tour

Οι φοιτητές/τριες ανεβαίνουν σε Hop on Hop off Buses – (λεωφορεία με ανοιχτή οροφή) και κάνουν Magic Bus Patras Tour σε εμβληματικά σημεία της Πάτρας για να ανακαλύψουν οι φοιτητές τους ιστορικούς και τους σύγχρονους «θησαυρούς» της πόλης. Σημείο αναχώρησης για τα λεωφορεία θα είναι το σιντριβάνι απέναντι από το κτίριο της πρυτανείας. Στάσεις κατά τη διάρκεια των διαδρομών θα γίνονται στις υπάρχουσες στάσεις των αστικών συγκοινωνιών Πατρών. Σε περίπτωση κυκλοφοριακής συμφόρησης εξαιτίας των εν εξελίξει έργων στο κέντρο της πόλης, το ωρολόγιο πρόγραμμα θα τροποποιείται ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα Live παρακολούθησης των διαδρομών των λεωφορείων και των επόμενων στάσεων. Για το Magic Bus Patras Tour, δεν χρειάζονται κρατήσεις. Δείτε το πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα δρομολογίων των διώροφων ανοικτών Hop on Hop off λεωφορείων εδώ: https://welcometoup. upatras.gr/bus-tours-2024/.

Όλες οι πληροφορίες για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ: https://welcometoup. upatras.gr/