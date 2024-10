Γιατί το έπος του Γουέμπλεϊ είναι η Νο 4 νίκη στην ιστορία της Εθνικής μας

Elo ratings of strongest opponents Greece beat in a competitive match:



FRA 2067 pts (EURO 2004 QF)

CZE 2033 pts (EURO 2004 SF)

ESP 2002 pts (EURO 2004 qualifier)

ENG ?????? 1996 pts (UNL 2024)

POR 1950 pts (WC 1970 qualifier)



Win over ENG ?????? is in…