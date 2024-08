Η οικογένεια Τεντόγλου γιόρτασε το χρυσό του Μίλτου στο Παρίσι - Η ιστορία πίσω από τα μπλουζάκια της

Στο μπλουζάκι υπάρχει σχέδιο του Πύργου του Άιφελ και τρεις λέξεις: Miltos was here. Από που προκύπτει αυτό το σλόγκαν; Από τον εμπνευστή και δημιουργό της σειράς ρούχων «fuit was here» που είναι ο Γιάννης Ευαγγελόπουλος, ο οποίος διατηρούσε επί χρόνια αρτ καφέ στα Γρεβενά, στο οποίο σύχναζε ο Τεντόγλου και τα μέλη της οικογένειάς του.