Έξι Αχαιοί στην Εθνική παίδων στίβου

Αναγνωστοπούλου, Βαρβία, Χριστόπουλος, Στολάκης, Σταυρόπουλος, Τζαβάρας
Ο ΣΕΓΑΣ ανακοινώνει την ομάδα της κατηγορίας Κ18 (παίδων - κορασίδων) που θα μας εκπροσωπήσει στη διεθνή συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου στην Ελευθερούπολη της Καβάλας το διήμερο 31 Ιουλίου-1 Αυγούστου 2024.
Η ομάδα, ανάμεσά τυς και έξι Πατρινοί, συγκροτείται με βάση τα κριτήρια που έχει θεσπίσει το Δ.Σ. της ομοσπονδίας, μετά και τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κ18 Ανδρών – Γυναικών και από την κατάταξη των αθλητών/τριών σε κάθε αγώνισμα.
Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που προσφέρει η συγκεκριμένη διοργάνωση και προκειμένου να παρέχει αγωνιστικές ευκαιρίες σε όσο το δυνατόν περισσότερους/ες αθλητές/τριες, στην ομάδα καλούνται να μετέχουν 36 ακόμα νεαροί αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι/ες έπονται στην κατάταξη στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18. Οι συγκεκριμένοι/ες αθλητές/τριες θα μετέχουν εκτός συναγωνισμού και η Ομοσπονδία θα αναλάβει την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους και τη χορήγηση του αθλητικού ιματισμού. Η μετακίνηση και η διαμονή των 36 αθλητών-τριών θα γίνει με ευθύνη και πρωτοβουλία των σωματείων των αθλητών/τριών.
ΟΝΟΜΑ Ε.Γ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ 100 M K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΣΑΡΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΙΣΤ 2008 ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 100 M K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 200 M K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΣΛΟΥΣΑΣ ΜΠΑΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟ 2008 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 200 M K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗ 2008 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 400 M K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 400 M K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
Φιλιππας Χριστόπουλος 2008 ΑΓΣ Αρίων Πάτρας 800 M K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2007 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 800 M K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ 1500 M K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ 1500 M K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΔΕΛΕΤΖΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 3000 M K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2008 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 3000 M K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΣΑΡΑΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2000 Μ ΦΕ K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΣΤΟΙΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙ 2007 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 2000 Μ ΦΕ K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2008 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 110 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 110 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2007 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ 400 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 2007 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 400 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2007 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΤΖΟΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΚΟΚΟΝΟΖΙ ΦΑΜΠΙΑΝ 2007 ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ-ΑΟΣ “ΠΕΛΛΑ” ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΠΑΠΑΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΤΖΙΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 2008 Ο.Φ.Η. ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2007 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2007 ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΜ 2007 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 ΑΣΚΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΟ Κούρος Πατρών ΔΕΚΑΘΛΟ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΒΕΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΕΚΑΘΛΟ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΡΕΝΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΕΚΑΘΛΟ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ 1
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2007 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 100 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗ ΝΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 2007 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 100 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΔΕΡΒΕΝΤΖΗ ΚΛΕΙΩ 2007 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 200 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΤΣΕΡΚΕΖΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2007 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 200 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΜΠΕΝΤΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 2008 ΓΕ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 400 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΖΗΡΡΙΑ ΜΑΡΙΑ 2007 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 400 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2008 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 800 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΜΑΡΙΑ 2008 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 800 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ 2007 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1500 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΚΑΙΣΑΚΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 2007 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1500 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΙΖΑΜΠΕΛΑ 2008 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3000 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΚΟΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2008 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3000 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΠΗΓΗ ΛΟΥΚΙΑ 2007 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 2000 Μ ΦΕ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΘΕΟΔΩΡΙΑΔΟΥ-Χ’ΙΩΑΝΝΟ ΑΜΑΛΙΑ 2009 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2000 Μ ΦΕ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΖΑΛΙΑ 2007 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2007 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2009 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΚΑΡΑΜΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΜΑΡ 2008 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΜΑΛΑΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2007 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΦΑΝΗ 2010 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΠΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2008 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2008 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΤΖΟΥΒΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 2008 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 2007 Α.Σ Α.Τ.Φ.Α ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΧΑΤΖΗΛΕΛΕΚΑ ΛΟΡΕΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ 2010 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΜΗΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 2008 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ 2007 ΟΡΑΜΑ ΑΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΜΠΕΛΕΓΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2007 ΑΠΟΕΛ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 2007 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ 2007 ΓΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2008 Ο.Φ.Η. ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΧΑΤΖΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2008 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2008 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2007 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΙΑ 2007 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ ΕΠΤΑΘΛΟ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΓΑΛΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2008 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΠΤΑΘΛΟ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΠΕΠΠΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 2008 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ ΕΠΤΑΘΛΟ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
Προσκλήσεις
ΣΚΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΕΚΥΗ 2007 ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ GRE 100 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΒΑΒΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟ ΟΙΟΝ GRE 100 M K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ GRE 200 M K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΤΣΕΡΚΕΖΗ ΑΛΙΚΗ 2009 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ GRE 200 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ GRE 400 M K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΔΑΓΚΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 2007 Π.Α.Ο.Κ. GRE 400 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ GRE 800 M K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΒΑΡΒΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ GRE 800 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2007 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE 1500 M K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 2009 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ GRE 1500 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ GRE 3000 M K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ-ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ ΑΝΝΑ-ΔΑΦΝΗ 2007 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ GRE 3000 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΚΙΑΘΙΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2008 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ GRE 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΠΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ GRE 110 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΡΟΥΦΙΚΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟ 2008 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ GRE 400 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΑΔΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2007 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩ 2008 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 GRE 2000 Μ ΦΕ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2008 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ GRE 2000 Μ ΦΕ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2009 ΑΣ Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2007 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΝΟΤΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2007 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΙΟΥΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2009 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2009 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 GRE ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2008 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2007 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ GRE ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ GRE ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 2007 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ GRE ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑ 2008 ΓΣ ΑΡΓΟΥΣ Ο ΑΡΙΣΤΙΩΝ GRE ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2008 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ GRE ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2008 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ GRE ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΡΤΣΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 GRE ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2007 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ GRE ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΕΠΤΑΘΛΟ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΓΕ GRE ΔΕΚΑΘΛΟ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ
Αναγνωστοπούλου
Βάρβια
Σταυρόπουλος
Στολάκης
Τζαβάρας
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