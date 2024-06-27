Αυτοί είναι οι Αχαιοί που θα αγωνιστούν στο πανελλήνιο στίβου- ΟΝΟΜΑΤΑ

Ανδρών - Γυναικών και Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών
Λίγα μόλις 24ωρα έχουν απομείνει για το φετινό Πανελλήνιο πρωτάθλημα Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών και νέων ανδρών - γυναικών Κ23, το οποίο θα γίνει στο Βόλο το Σαββατοκύριακο (29-30/6).
Οι διοργανωτές έκαναν γνωστές τις συμμετοχές στη διοργάνωση, ενώ με βάση αυτές προέκυψε το τελικό πρόγραμμα και τα αγωνίσματα δίχως προκριματικό.
Παίρνουν μέρος και οι κορυφαίοι Αχαιοί.
Αναλυτικά:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
100 M ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ
ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΤΑΝΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ
ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
200 M ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ
ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΝΕΡΗΣ
ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ
400 M ΑΝΔΡΩΝ
Ιωσήφ Ορφανόπουλος 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΝΕΡΗΣ
800 M ΑΝΔΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 Πέλοπας Πατρών ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ
1500 M ΑΝΔΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ
5000 M ΑΝΔΡΩΝ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 2004 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ
ΣΚΥΤ.4Χ400Μ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ
ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ
ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Ηλίας Αργύρης 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ
3000Μ ΦΕ ΑΝΔΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ
ΣΚΥΤ.4Χ100Μ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ
ΝΤΑΝΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ
ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 2002 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΠΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ
ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ Γιώργος Παπανδρεόπουλος
100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ
ΜΠΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ 1998 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ
ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ
400 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ
ΒΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΥ ΖΩΗ-ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ
ΜΠΟΓΔΑΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ-ΧΡΙΣΤΙΝ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ
800 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
1500 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2003 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΚΥΤ.4Χ400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ
ΒΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΥ ΖΩΗ-ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΓΔΑΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ-ΧΡΙΣΤΙΝ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ
ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ
ΣΚΑΡΤΣΙΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ-ΑΝΝΑ 2005 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΣΠΡΟΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ ΤΕΙΒΕΝ ΖΩΗ 2002 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ 1997 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ-ΤΕΙΒΕΝ ΔΑΦΝΗ 1999 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
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