Πλησιάζει η πρεμιέρα του «Bad Boys: Ride or Die» με τον Γουίλ Σμιθ

To franchise των Bad Boys έχει χτίσει πλέον το δικό του μύθο και σχεδόν 30 χρόνια από την 1η ταινία σε σκηνοθεσία του Michael Bay, καταφθάνει ένα νέο Bad Boys με τίτλο «Bad Boys: Ride or Die» σε σκηνοθεσία των Βελγομαροκινών Adil & Bilall, οι οποίοι είχαν υπογράψει και την 3η ταινία «Bad Boys for Life» που είχε προλάβει να προβληθεί αρχές του 2020 πριν το ξέσπασμα της επιδημίας του covid 19 και είχε κάνει εισπράξεις 426 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως.

Το 2ο φιλμ του franchise, «Bad Boys II» πάλι του σκηνοθεσία Michael Bay είχε βγει το καλοκαίρι του 2003 με εισπράξεις 273,3 εκατ. δολαρίων.

Το διαφημιστικό τρέιλερ του νέου φιλμ παίζεται ήδη στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε ενόψει της εξόδου της ταινίας στις 6 Ιουνίου 2024 σε διανομή της Feelgood. Στις ΗΠΑ η ταινία κάνει πρεμιέρα 7 Ιουνίου.

Η Sony Pictures λοιπόν έδωσε στη δημοσιότητα το τελευταίο τρέιλερ του «Bad Boys: Ride or Die», την τέταρτη ταινία του franchise η οποία όπως προείπαμε έρχεται σχεδόν 30 χρόνια από την αρχική που είχε παιχθεί και εντυπωσιάσει για τον συνδυασμό χιούμορ & περιπέτειας το 1995.

Ο 55χρονος σήμερα Γουίλ Σμιθ (Will Smith) και ο 59χρονος Μάρτιν Λόρενς (Martin Lawrence) ξαναγυρίζουν στη μεγάλη οθόνη ως Mike Lowrey και Marcus Burnett, το απίστευτο αυτό δίδυμο ντέντεκτιβ για να διαλευκάνουν την πιο δύσκολη υπόθεση που έχουν αναλάβει μέχρι σήμερα στο Μαϊάμι.