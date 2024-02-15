38ο Πανελλήνιο κλειστού: Οι συμμετοχές της Αχαΐας

Το 2ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου της χρονιάς
Το Σαββατοκύριακο όλα τα βλέμματα των φιλάθλων του στίβου θα είναι στραμμένα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας όπου θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.
Όλοι οι κορυφαίοι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες θα βρεθούν στο Φαληρικό στάδιο προκειμένου να χαρίσουν για μια ακόμη φορά ωραίες στιγμές στο φίλαθλο κοινό.
Αναλυτικά οι συμμετοχές της Αχαΐας στη διοργάνωση.
Αναστασία Καρέλα 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 200 M
ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 200 M
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 200 M
ΜΠΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ 1998 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 200 M
ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 400 M
ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 400 M
ΣΚΑΡΤΣΙΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ-ΑΝΝΑ 2005 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 400 M
ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3000 M
ΤΑΝΤΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3000 M
ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3000 M
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3000 ΒΑΔΗΝ
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1992 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3000 ΒΑΔΗΝ
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 Κούρος Πατρών 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΓΙΟΡΝΤΑΝΟΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔ 2007 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ-ΤΕΙΒΕΝ ΔΑΦΝΗ 1999 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ 1997 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ-ΤΕΙΒΕΝ ΔΑΦΝΗ 1999 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ 1997 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 60 M
ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 60 M
ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 60 M
ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 200 M
ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 200 M
ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 400 M
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 400 M
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 800 M
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 800 M
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 1500 M
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1996 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 3000 M
ΚΑΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5000 ΒΑΔΗΝ
ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛ 1994 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5000 ΒΑΔΗΝ
ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 2006 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5000 ΒΑΔΗΝ
ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΓΚΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3000 M
ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 1998 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 3000 ΒΑΔΗΝ
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