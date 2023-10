Το Welcome to UP 2023 έρχεται και φέρνει προσφορές για τους νέους φοιτητές

To Welcome to UP 2023, το Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, επιστρέφει στις 18 Οκτωβρίου και για πέντε ημέρες με πλήθος εκδηλώσεων σε τρεις πόλεις (Πάτρα, Μεσολόγγι και Αγρίνιο), αλλά και με πολλές εκπλήξεις και προκλήσεις, για τους χιλιάδες νεοεισερχόμενους φοιτητές.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, το Welcome to UP 2023, διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών του.

Από τους διοργανωτές καταβάλλεται προσπάθεια για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διευκόλυνση των νέων φοιτητών της πόλης σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση και τη διαμονή τους. Στο πλαίσιο αυτό, το ξενοδοχείο Moxy Patra Marina στην Πάτρα προσφέρει σε όλους τους πρωτοετείς φοιτητές και τις οικογένειές τους διαμονή με έκπτωση 15% στην καλύτερη ημερήσια τιμή και 10% έκπτωση στις καταναλώσεις των επισιτιστικών τμημάτων. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα κρατήσεων του ξενοδοχείου στο τηλέφωνο 261 440 9400.