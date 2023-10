Welcome to UP 2023: Από τον Παλαμά στον Τζέιμς Τζόις

Στο πλαίσιο του Welcome to UP 2023, το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Ο Παλαμάς στην Εκπαίδευση».

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση και ομιλίες από τους/τις: Ευριπίδη Γαραντούδη, Καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας, Δέσποινα Δούκα, Δρ. Φιλολογίας, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του «Ιδρύματος Κωστή Παλαμά», Θεοχαρούλα Νιφτανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Π.Π., Δώρα Μέντη, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ.

Την ημερίδα θα συντονίζει η Άννα – Μαρίνα Κατσιγιάννη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας).

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου από τις 10.00 το πρωί έως τις 12.00 το μεσημέρι στην Στέγη Γραμμάτων ''Κωστής Παλαμάς''. Παράλληλα, το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων και Τύπου (ΕΑΤΤ) παρουσιάζει ένα σχέδιο «εικονικής πραγματικότητας» για τον «Οδυσσέα» του Τζέιμς Τζόις.



Ομιλητές/τριες: Κατερίνα Κωστίου (Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας), Άρης Μαραγκόπουλος (Συγγραφέας) «Αγαπημένο μου Βρωμοδουβλίνο»: γιατί διαβάζουμε τον «Οδυσσέα» του Τζόις σήμερα;

Εγκατάσταση εικονικής πραγματικότητας: Θάνος Μακρής (Δημιουργός Ψηφιακών Παιχνιδιών, απόφοιτος Τμήματος Φιλολογίας -Μ.Α. Digital Humanities). Στις 18/10 στο «Πολύεδρο», από τις 16.00 έως 18.00.