Welcome to UP 2023: To Πανεπιστήμιο διερευνά την περίοδο του Μεσοπολέμου

Tο Welcome to UP 2023, το μεγάλο Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο ανοίγει τις πύλες του στις 18 Οκτωβρίου, διεισδύει στην περίοδο του Μεσοπολέμου και επιχειρεί νέα «ανάγνωση» μέσα από την επιστημονική προσέγγιση κορυφαίων ερευνητών και αναλυτών, ανάμεσα στους οποίους και ο Winter Jay, ομότιμος καθηγητής της ιστορίας στο Yale.

«Όψεις της ιστορίας του Μεσοπολέμου».



Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνει Επιστημονικό Συνέδριο την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 στο Συνεδριακό του Κέντρο στην πανεπιστημιούπολη, με τίτλο «Όψεις της ιστορίας του Μεσοπολέμου».



Όπως ανακοινώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών, "λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Μεσοπόλεμος παραμένει μια ιστορική περίοδος ελάχιστα γνωστή πέρα από τους κύκλους των ειδικών ερευνητών, οι εισηγητές του συνεδρίου, αναγνωρισμένοι ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα επιχειρήσουν να εξοικειώσουν το ακαδημαϊκό ακροατήριο και το κοινό της Πάτρας με τη σημασία και τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης εποχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Θα παρουσιάσουν επίσης τα βασικά θέματα της ακαδημαϊκής έρευνας σχετικά με τον Μεσοπόλεμο, καθώς και τις πλέον σημαντικές πτυχές της τοπικής ιστορίας της Πάτρας κατά την ίδια εποχή.

To πρόγραμμα του Συνεδρίου

Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 19 Οκτωβρίου 2023

Έναρξη Συνεδρίου: 12:00 – 12.30

12.00 – 12.30 Χαιρετισμοί

Λεμονίδου Έλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερωτήματα και προκλήσεις της ιστορίας του Μεσοπολέμου

1η Συνεδρία: 12:30 – 14.30

Ιστορία και Λογοτεχνία

12.30 – 12.50 Κόκκινος Γιώργος, Καθηγητής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η λέπρα στην ελληνική μεσοπολεμική λογοτεχνία: Η ερωτοτροπία με την αρνητική ευγονική, οι ανθρωπιστικές αντιστάσεις και η ουτοπία της παγκόσμιας επανάστασης

12.50 – 13.10 Παπαθεοδώρου Γιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Πρόεδρος : ένας παράξενος επιβάτης στην Αργώ του Γ. Θεοτοκά

13.10 – 13.30 Κωστίου Κατερίνα, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πατρινοί πεζογράφοι 'χαμένοι' στον Μεσοπόλεμο

13.30 – 13.50 Χρυσάφη Ανδρονίκη, Αρχαιολόγος, διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας

Από το αρχείο Χαιρέτη στη Γενιά του Τριάντα: Η δυναμική διαδρομή του Περικλή Γιαννόπουλου

13.50 – 14.30 Συζήτηση

14:30 – 15:30 Διάλειμμα

2η Συνεδρία: 15:30-17:00

Πολιτική, ιδεολογία και διανόηση

15.30 – 15.50 Ρεπούση Μαρία, Ιστορικός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαλλιαροκομμουνισμός: η νέα απειλή της δεκαετίας του 1920

15.50 – 16.10 Πάπαρη Καίτη, μεταδιδάκτορας Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, διευθύντρια εκδόσεων Πανεπιστημίου Πατρών

Ελευθέρα Σχολή Ανωτάτης Μορφώσεως ο Ασκραίος (1936-1940)': ελευθερίες, εξάρτηση και επικαθορισμός της σχολής και του μορφωτικού συλλόγου του Ασκραίου από το μεταξικό καθεστώς

16.10 – 16.30 Κλάψης Αντώνης, Επίκουρος Καθηγητής Διπλωματίας και Διεθνούς Οργάνωσης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η ελληνοτουρκική προσέγγιση στη δεκαετία του 1930

16.30 – 17.00 Συζήτηση

17.00 – 17.30 Διάλειμμα

3η Συνεδρία: 17:30 – 19.00

Θέματα τοπικής Ιστορίας

17.30 – 17.50 Μελίστα Ανδριανή, ΠΕ Αρχειονόμος-Προϊσταμένη Γενικά Αρχεία Κράτους-Τμήμα Αχαΐας – Πογιατζή Ειρήνη, ΤΕ Ταξινόμος, Γενικά Αρχεία Κράτους-Τμήμα Αχαΐας

Το αρχείο του Ειδικού Πταισματοδικείου Διώξεως της Αισχροκέρδειας στην Πάτρα την εποχή του Μεσοπολέμου (1923-1940): μια πρωτογενής ιστορική πηγή

17.50 – 18.10 Πατρώνης Βασίλης, Καθηγητής Οικονομικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Πατρών –

Μανιούδης Μανόλης, ΙΝΕΜΥ -ΕΣΕΕ

Η Πάτρα κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου μέσα από τα αρχεία του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών

18.10 – 18.30 Μακρής Αλέξανδρος, μεταδιδάκτορας Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η "κόκκινη τριετία": Το παλαιοπολεμιστικό κίνημα στην Πελοπόννησο (1922-25)

18.30 – 19.00 Συζήτηση

Κεντρική Ομιλία: 19:00 – 19.30

19.00 – 19.30 Winter Jay, Charles J. Stille Professor of History emeritus at Yale University

The Lausanne Treaty of 1923 and the road to the Second World War

Επιστημονική Υπεύθυνη του Συνεδρίου:

Λεμονίδου Έλλη, Αναπλ. Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Οργανωτική επιτροπή:

Βέικου Μυρτώ, Επικ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Τενεκετζής Αλέξανδρος, Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Πυρπύλη Σπυριδούλα, Μέλος ΕΔΙΠ Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Σταμούλη Αλεξία, Μέλος ΕΔΙΠ Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Αποστολόπουλος Χρήστος, Υποψ. Διδάκτορας Ιστορίας Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου

Μακρής Αλέξανδρος, μεταδιδάκτορας Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Χρυσανθόπουλος Χρήστος, Υποψ. Διδάκτορας Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

(Εξαρχόπουλος Αναστάσης, Μαλλικούρτης Παρασκευάς, Μιφτίου Ειρήνη, Τσιράκου Άννα)