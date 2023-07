Welcome to UP: To μεγάλο come back στην καρδιά του φθινοπώρου

Το «Welcome to UP 2023» το Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών επιστρέφει τον Οκτώβριο ανανεωμένο, διευρυμένο και με πλήθος νέων εκδηλώσεων, ως ο νέος μεγάλος θεσμός νεολαίας του φθινοπώρου στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα με σύνθημα «Κάθε φθινόπωρο πάμε Πάτρα».

Βασισμένο σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα αντίστοιχων διοργανώσεων, το Welcome to UP, το οποίο έκανε πέρυσι εντυπωσιακή εκκίνηση με χιλιάδες πολίτες να δίνουν το «παρών», έρχεται φέτος να κάνει το Πανεπιστήμιο Πατρών σημείο αναφοράς για πέντε ημέρες, ανοίγοντας τον κύκλο των εκδηλώσεών του τόσο εντός της Πάτρας, όσο και στο Αγρίνιο και το Μεσολόγγι, κάνοντας πράξη την εξωστρέφεια και τη σύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την κοινωνία και την οικονομία της Δυτικής Ελλάδας.

Στις 18,19,20, 21 και 22 Οκτωβρίου, με επίκεντρο το campus του Πανεπιστημίου στήνονται γέφυρες διαλόγου μεταξύ φοιτητών, ακαδημαϊκών, καλλιτεχνών και πολιτών, αλλά και ένα σκηνικό γιορτής που απλώνεται στην πόλη, «παντρεύοντας» τη γνώση με τη διασκέδαση, την καινοτομία με τη δημιουργία, την ιστορία και τα επιτεύγματα, με την ορμή των χιλιάδων πρωτοετών φοιτητών που έρχονται να γνωρίσουν την πόλη στην οποία θα ζήσουν.

Το Welcome to UP 2023, το οποίο διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών του, μας προτείνει ένα πλέγμα εκδηλώσεων και δράσεων που συστήνουν στους φοιτητές το Πανεπιστήμιο και τον τόπο σπουδών και φέρνουν τους πολίτες κοντά στη «βαριά βιομηχανία» της γνώσης στην περιοχή.

Ενημερωτικά περίπτερα, επαφές με ομάδες, δομές και δράσεις, συνάντηση με επιτυχημένους αποφοίτους, ξεναγήσεις σε εμβληματικά σημεία με ανοικτά λεωφορεία, περίπατοι σε μνημεία και τόπους ενδιαφέροντος, γνωριμία με τους χώρους και τους ανθρώπους του ΑΕΙ και της πόλης, συνέδρια, πολυθεάματα, αστρονομική παρατήρηση αλλά και συναυλίες με αγαπημένους καλλιτέχνες (Πύξ Λαξ, Ανδριάννα Μπάμπαλη, «Συνεπιβάτες», Ρένος Χαραλαμπίδης, Alcatrash, Ορχήστρα Prfizer κ.α.) κινηματογραφικές προβολές σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα 27/7/2023 κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που δόθηκε στην Πρυτανεία.