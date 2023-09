Πανεπιστήμιο Πατρών: Ολοκληρώθηκε το Διακρατικό έργο ADRION TRAINEE

Την 11η και 12η Σεπτεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών και στο Συνεδριακό & Πολιτισμικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών αντίστοιχα, η τελική συνάντηση του Έργου ADRION TRAINEE https://adriontrainee.adrioninterreg.eu/ καθώς και μια διακρατική εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Βασικός στόχος του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η ίδρυση ενός Διακρατικού και Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 9 μήνες (2/1/23-30/9/23) και συνολικό προϋπολογισμό 935.750,00 EUR, ενώ συντονίστηκε από τον Καθηγητή Μιχάλη Κορνάρο, Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στο ADRION TRAINEE και στο προς Ίδρυση Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, συμμετέχουν 6 χώρες της Αδριατικής και συνολικά 8 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και 3 Ιδιωτικές εταιρείες.

Πιο συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες στο ADRION TRAINEE είναι

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Ελλάδα

To Alma Mater Studiorum Πανεπιστήμιο της Bologna, Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Πληροφορικής, Ιταλία

To IUAV Πανεπιστήμιο της Βενετίας Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Τεχνών, Ιταλία

To Πανεπιστήμιο του Zagreb, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Υπολογιστών, Κροατία

Το Algebra University College, Κροατία

Το Πανεπιστήμιο του Novi Sad, Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών, Σερβία

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο του Σαράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Το Πανεπιστήμιο των Τιράνων, Τμήμα Βιομηχανικής Χημείας, Αλβανία

H Green Technologies Ltd, Ελλάδα

H Energo-data, Κροατία

H Solar Info Community srl, Ιταλία.

Οι εταίροι θα προχωρήσουν άμεσα τις διαδικασίες πιστοποίησης του Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το οποίο θα συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, θα είναι διάρκειας 4 εξαμήνων με δυνατότητα επιλογής 2 κατευθύνσεων και θα αντιστοιχεί σε 120 διδακτικές μονάδες (ECTS).

Περιληπτικά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών θα περιλαμβάνει:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Α εξάμηνο: Δια ζώσης Μαθήματα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών Π.Π.

Β Εξάμηνο: Επιλογή ειδικότητας. Ειδίκευση Α. Σχεδιασμός και Πολιτικές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μετάβαση στο Πανεπιστήμιο της Βενετίας για την παρακολούθηση δια ζώσης μαθημάτων ή Ειδίκευση Β. Μηχανική Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μετάβαση στο Πανεπιστήμιο του Zagreb.

Γ Εξάμηνο: Εξ’ αποστάσεως μαθήματα από τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια

Δ Εξάμηνο: Πρακτική Άσκηση και Διπλωματική Εργασία

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα https://adriontrainee.adrioninterreg.eu/

και στα μέσα κοινωνικής και επαγγελματικής Δικτύωσης https://www.linkedin.com/in/adrion-trainee-42537126b/ , https://www.facebook.com/AdrionTrainee