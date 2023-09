Το SEACAP 4 SDG θα παρουσιάσει καινοτόμες λύσεις και εργαλεία για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα δημόσια κτήρια

Οι εταίροι του SEACAP 4 SDG, σε συνεργασία με αιγυπτιακούς δήμους, θεσμικούς φορείς και επιλεγμένους τοπικούς εμπειρογνώμονες, θα φιλοξενήσουν την τελική εκδήλωση και το συνέδριο κεφαλαιοποίησης που θα πραγματοποιηθεί με παρουσία και διαδικτυακά, την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου (10:00 π.μ. – 03:30 μ.μ., τοπική ώρα) στην Αραβική Ακαδημία Επιστημών, Τεχνολογίας και Θαλάσσιων Μεταφορών (Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport) στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Το έργο SEACAP 4 SDG, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Med, στοχεύει στην εύρεση καινοτόμων λύσεων και εργαλείων για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα δημόσια κτίρια. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω οικονομικά αποδοτικών προσεγγίσεων για την ενεργειακή ανακαίνιση, ενσωματώνοντας σχέδια δράσης για την βιώσιμη πρόσβαση στην ενέργεια και το κλίμα καθώς και καινοτόμους μηχανισμούς υποστήριξης των πόλεων.

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστεί επισκόπηση της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έργα συνεργασίας για το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια από εκπροσώπους θεσμικών οργάνων. Οι εταίροι του SEACAP 4 SDG θα αναδείξουν τα αποτελέσματα του έργου και θα παρουσιάσουν στο κοινό τον μηχανισμό υποστήριξης για τους πιλοτικούς δήμους.

Η συνάντηση παρέχει επίσης την ευκαιρία να συζητηθούν νέα μοντέλα δράσεων βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης που θα εφαρμοστούν στα εδάφη της Μεσογείου, κατά την διάρκεια της στρογγυλής τραπέζης «Προς πράσινες και βιώσιμες αιγυπτιακές πόλεις».

Η εκδήλωση είναι ανοικτή σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, αξιωματούχους της τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς οργανισμούς ενέργειας, καθώς και επαγγελματίες.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών συμμετέχει ως εταίρος (partner) στο έργο με τίτλο «Med SE(A)CAP integration through uniform adapted assessment and financing methods, mainly targeting buildings in education and health sectors, for sustainable development goals in a smart society» ή εν συντομία «SEACAP 4 SDG», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεώργιο Ι. Στεφανίδη, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.