Σελιανίτικα: Τριήμερο εργαστήριο φιλοσοφίας, αρχαιολογίας, χορού

Για τρίτη συνεχή χρονιά πραγματοποιείται ένα τριήμερο εργαστήρι Φιλοσοφίας Αρχαιολογίας & Τέχνης με παρακολούθηση ομιλιών και δρωμένων για τη Θάλασσα την Τέχνη και το Λόγο.

Ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, ερευνητές και καλλιτέχνες αναβιώνουν τη διαχρονική τέχνη της ζωής και της διανόησης στον ατμοσφαιρικό Κήπο των Μουσών στο Ελληνικό Ειδύλλιον του Ανδρέα Ντρέκη - Κυανής Ακτής 20 στα Σελιανίτικα, πολύ κοντά στο Αίγιο.

Το πρόγραμμα

Παρασκευή 1.9.23 6μμ Θεωρία & πράξη του αρχαίου χορού - Λάζου

Σάββατο 2.9.23 10πμ Εργαστήριο υποκριτικής αρχαίου δράματος - Λάζου, Προσύλης

5μμ Γιορτές & χοροί της ελληνικής παράδοσης από την αρχαιότητα (Κοροπούλης)

6μμ Το προσωπείο στην αριστοφανική κωμωδία: Λυσιστράτη (Ρούσση)

6.45μμ Θάλασσα-αρχαιολογία & τέχνη (Φερεντίνος, Καραλή, Ιωσηφίδης, Σπανός)

8.45μμ Δρώμενα : χορός, ποίηση, μουσική (ομάδα αρχαίας όρχησης & καλλιτέχνες)

dr hab. Justyna Reczeniedi, prof. Jan Kochanowski University in Polen. Programm:

1. Ch. Gounod - "Je veux vivre" - Julietta's aria from Romeo and Juliette,

2. Greek song - "San Oneiro"

3. G. Puccini - "Quando me'n vo" - Musetta's aria from "La Boheme". There will also be two other artists, a young violinist and a singer who will perform Tosca's aria. Elena Fedko - pianist Michał Moiraliotis - violinist, N. Paganini - Cantabile Karolina Łuszczyna - soprano, "O sole mio",

G. Puccini - air of Tosca "Vis i d"'arte"

Κυριακή 3.9.23 10πμ Επιστήμη & φιλοσοφία : Διαλέξεις Ήρων ο Αλεξανδρινός (Νικολόπουλος) Πλάτωνος Παρμενίδης (Ρουσάκης)

Η θάλασσα στον Camus (Πρελορέντζος)

12.30 μμ Συζήτηση

2μμ Ελεύθερο πρόγραμμα