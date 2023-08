Από την Ισλανδία στον Απόλλωνα Πάτρας ο Γάιος Σκορδίλης

Επιστροφή στα πάτρια εδάφη για τον Γάιο Σκορδίλη, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό του Απόλλωνα Πάτρας μετά από μία παραγωγική σεζόν στην Ισλανδία.

Στην Πάτρα, με τη φανέλα του Απόλλωνα θα αγωνίζεται τη σεζόν 2023/24 ο Γάιος Σκορδίλης (1987, 2μ08). Ο Έλληνας σέντερ έπαιξε πέρσι στην Ισλανδία με τη Γκρίνταβικ, μετρώντας 13.4 πόντους και 8.5 πόντους σε 22 αναμετρήσεις, όμως πλέον επιστρέφει στα πάτρια εδάφη.

Αναλυτική ανακοίνωση του Απόλλωνα: "Η οικογένεια του Απόλλωνα καλωσορίζει στις τάξεις της τον έμπειρο σέντερ Γάιο Σκορδίλη, ο οποίος φόρεσε με επιτυχία τη φανέλα της αγαπημένης μας ομάδας την περίοδο 2014-15.

WHO IS WHO

Ο Γάιος Σκορδίλης γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 6 Δεκεμβρίου του 1987 και έχει ύψος 2,08 μ.

Ξεκίνησε το μπάσκετ στο νησί των Φαιάκων και αγωνίστηκε στην Ελλάδα στο παρελθόν σε Ηρακλή, Άρη, Ίκαρο Καλλιθέας, Παναθηναϊκό, Πανιώνιο, Φάρο Κερατσινίου, Περιστέρι.

Στην πρώτη του θητεία στην ομάδα μας τη σεζόν 2014-25 σε 22 παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Basket League είχε μ.ο. 91, πόντους, 6,3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1,1 κοψίματα...

Περισσότερα στο sportin.gr