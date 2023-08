Ενίσχυση του Απόλλωνα με Delaney Blaylock

Αναλυτικά είχε 84/194 δίποντα με 43,3%, 48/162 τρίποντα με 29,6% και 51/80 βολές με 63,8%.

Τη σεζόν 2021-22 αγωνίστηκε στην Πορτογαλία (CD Povoa) έχοντας 18,7 πόντους μ.ο., 4,7 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 18 παιχνίδια και σε 35 λεπτά συμμετοχής. Αναλυτικά είχε 67/142 δίποντα με 47,2%, 62/155 τρίποντα με 40% και 49/65 βολές με 75,4%.

Τέλος τη σεζόν 2020-21 στην πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη αγωνίστηκε στην Ουκρανία με την Odessa σε 38 παιχνίδια και σε 28 λεπτά συμμετοχής είχε 10,8 πόντους μ.ο. 5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ με 39,5% στα δίποντα, 31,4% στα τρίποντα και 66,7% στις βολές.

WHO IS WHO

Ο Delaney Blaylock γεννήθηκε στο Γουαϊόμινγκ στις 17 Ιανουαρίου 1997.

Αγωνίστηκε στο NCAA από το 2015 έως το 2019 και σε 125 παιχνίδια με το Lewis είχε μέσο όρο 14,024 πόντους, 5,9 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ με 35,4% στα τρίποντα, 76,2% στις βολές και 42,8% στα δίποντα.

