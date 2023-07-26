Οι ομάδες των Εθνικών Κατηγοριών

Πως σχηματίστηκαν οι όμιλοι σε National League 1, National League 2 και Α2 Γυναικών
Η ΕΟΚ έκανε γνωστές τις ομάδες που θα λάβουν μέρος στις Εθνικές Κατηγορίες την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.
Μάλιστα με αυτόν τον τρόπο η Ομοσπονδία έφερε στο φως της δημοσιότητας και το πως σχηματίστηκαν οι όμιλοι σε National League 1, National League 2 και Α2 Γυναικών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:
Elite League Ερρίκος Ντυνάν
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΓΣ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΕ (ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022)
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
National League 1
1ος Όμιλος
ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ
ΟΦΗ
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ
2ος Όμιλος
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟ
ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΑΕΛ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
3ος Όμιλος
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ.
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΔΕΚΑ
ΧΑΝΘ
ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ.
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
National League 2
1ος Όμιλος
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΥ
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
ΚΑΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΑΕ ΔΟΞΑΣ-ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 2001
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΕΜΕΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Ν. ΚΙΟΥ
ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΣ
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