Μετάλλια και επιδόσεις οι Αχαιοί στα "Βιλαέτεια" (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Στο δημοτικό στάδιο Πύργου
Με μεγάλο αριθμό συμμετοχών, προερχόμενες τόσο από την Ηλεία, όσο κι από αρκετές άλλες περιοχές της χώρας, έγιναν οι αγώνες στίβου «ΒΙΛΑΕΤΕΙΑ 2023» το Σάββατο 15 Ιουλίου στο Στάδιο Πύργου.
Το σημαντικό αθλητικό γεγονός τελεί σε συνδιοργάνωση του Δήμου Πύργου και της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, με τον Γυμναστικό Σύλλογο «Απόλλων» Πύργου και υπό την αιγίδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β.Π.
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Για μια ακόμα χρονιά τα «Βιλαέτεια» συνέχισαν την επιτυχημένη πορεία τους, σε μια διαρκή προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων να παραμείνει ο αγώνας σε υψηλό επίπεδο και να καθιερωθεί στην συνείδηση αθλητών και προπονητών.
Στους αγώνες αυτούς πήραν μέρος 260 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα εκτός από τους συλλόγους της Ηλείας θα συμμετέχουν αθλητές κι από: Αχαΐα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα.
Δείτε τα αποτελέσματα όλων των Αχαιών αθλητών που αγωνίστηκαν:
100 M ΑΝΔΡΩΝ
2 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11.30
16 ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2007 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 12.94
100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
9 ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.79
9 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12.79
11 ΤΣΙΛΙΓΚΡΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 13.47
14 ΔΙΠΛΑ ΜΑΡΙΑ 2005 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 15.10
400 M ΑΝΔΡΩΝ
2 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 50.09
3 Ηλίας Αργύρης 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 50.25
10 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 55.66
11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 56.46
400 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
5 ΛΑΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:01.19
6 ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1:03.60
7 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:04.74
8 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1:06.68
800 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Μαρία Βυθούλκα 2004 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:19.63
2 ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:21.27
4 ΤΑΝΤΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:26.30
5 ΝΤΖΟΥΜΑΝΗ ΝΕΦΕΛΗ - ΕΥΘΥΜΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 2:39.08
6 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:40.46
7 ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:43.87
1500 M ΑΝΔΡΩΝ
2 Γιάννης Γιαννακόπουλος ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4:10.54
4 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4:16.67
7 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4:24.67
9 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4:34.64
10 ΑΠΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1976 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4:59.68
1000 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3:08.42
4 ΑΠΟΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3:30.72
600 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
2 ΝΙΑΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2009 ΑΟ ΠAΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 1:49.14
3 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2008 ΑΟ ΠAΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 1:53.41
300 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2009 ΑΟ ΠAΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 45.94
1000 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
3 ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3:06.84
600 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1:25.95
300 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
1 ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 40.20
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
2 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 6.72
4 ΧΑΪΛΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5.21
ΑΛΜΑ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 Μιχαήλ Καΐπης 2001 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 1.95
3 ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1.78
ΑΛΜΑ ΥΨΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
2 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 1.65
3 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 1.60
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
1 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 6.03
3 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 5.03
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ - ΤΕΙΒΕΝ ΔΑΦΝΗ 1999 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 5.70
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 5.21
5 ΤΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 2008 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 4.05
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
7 ΚΡΟΥΣΑΛΗ ΣΟΦΙΑ 2006 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 9.58
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ K16 ΑΓΟΡΙΑ
4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 10.46
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
1 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 14.25
80 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
1 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9.76
3 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 9.88
8 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10.41
9 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10.47
10 ΠΑΠΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10.51
11 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.38
60 M Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 8.38
80 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 10.83
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