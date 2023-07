Πάτρα: Σχεδιάζοντας το φαρμακείο του μέλλοντος

Ένας πολύ ενδιαφέρων Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Φαρμακείο του μέλλοντος, και συγκεκριμένα για το φαρμακείο του 2030, που σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας αλλάζει φυσιογνωμία, διεξήχθη από το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ο Διαγωνισμός που ξεκίνησε από την Πάτρα, αλλά σύντομα προσέλκυσε ευρύτερο ενδιαφέρον με διεθνείς συμμετοχές, καθώς αποτελεί μία σημαντική πρόκληση σε αρχιτεκτονικό επίπεδο, ολοκληρώθηκε και την Δευτέρα 3 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής των βραβείων στις 13:00 στο Σχεδιαστήριο 5 του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Οι στόχοι της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας για το φαρμακείο κοινότητας του 2030 περιορίζουν την πώληση φαρμάκων, και παραφαρμακευτικών προϊόντων, σε ένα μόνο μέρος της λειτουργίας τους και επικεντρώνουν στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας, ακόμη και συμβουλευτική για θέμα που απασχολούν τους επισκέπτες των φαρμακείων όπως το θέμα της απώλειας βάρους, συμβουλές για τον θηλασμό κ.α., μέσα από μια προσωποκεντρικη προσέγγιση του επισκέπτη.

Μία τέτοια νέα φιλοσοφία λειτουργίας των φαρμακείων προϋποθέτει και νέα χωροταξία καθώς και διαφορετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των φαρμακείων.

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται η πρωτοτυπία του διαγωνισμού Ιδεών για τον Χώρο του Πρότυπου Ελληνικού Φαρμακείου Κοινότητας, ο οποίος είχε τίτλο: « Φαρμακείο 2030: Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για τον Χώρο του Πρότυπου Ελληνικού Φαρμακείου Κοινότητας» (Pharmacy 2030: Student Architecture Ideas Competition for the Space of the Model Greek Community Pharmacy), ενώ σημαντικά ήταν και τα μέλη της κριτικής επιτροπής, της οποίας πρόεδρος ήταν ο Κωνσταντίνος Γρίβας, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, ΤΑΜ ΠΠ.