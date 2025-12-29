Επιστροφή ενοικίου: Μέχρι την Τρίτη η δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις

Δεύτερη ευκαιρία να διορθώσουν τα λάθη τους, υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση, έχουν όσοι έλαβαν χαμηλότερο ποσό από την επιστροφή ενοικίου.

Δεδομένου ότι το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, είχε δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να διορθώσουν τα στοιχεία τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, η διαδικασία ανέδειξε περιπτώσεις όπου η εσφαλμένη δήλωση δεν διορθώθηκε εγκαίρως.

Για τον λόγο αυτό, δίνεται τώρα μια δεύτερη, και πιθανόν τελευταία, δυνατότητα διόρθωσης. Οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε1 (στους κωδικούς 811-816 για κύρια κατοικία ή 817-822 για φοιτητική κατοικία) έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Μετά την ολοκλήρωση και αυτών των διασταυρώσεων, το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι θα αποδοθεί στους δικαιούχους το πρόσθετο ποσό που δικαιούνται, διορθώνοντας τις αρχικές, λανθασμένες καταβολές.

Παράλληλα, στελέχη του υπουργείου τονίζουν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις που προέκυψαν χαμηλότερες καταβολές, η αιτία εντοπίζεται σε εσφαλμένη ή ελλιπή δήλωση της ετήσιας δαπάνης ενοικίου από τον ίδιο τον ενοικιαστή. Η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά τα ποσά που δηλώθηκαν ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται κατόπιν διασταύρωσης με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια.

Πλήρης διασταύρωση στοιχείων

Οι δηλώσεις των μισθωτών διασταυρώνονται:

με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, και

με τη φορολογική δήλωση του εκμισθωτή.

Σε περίπτωση που στη δήλωση Ε1 του μισθωτή το ποσό είναι μεγαλύτερο και από αυτό που υπάρχει στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο και από αυτό που υπάρχει στη δήλωση του εκμισθωτή, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και της δήλωσης του εκμισθωτή, δηλαδή η πιο ευνοϊκή λύση για τον ενοικιαστή.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του ποσού που έχει δηλώσει ο ενοικιαστής στη φορολογική δήλωση Ε1. Σημειώνονται ότι στο Ε1 δηλώνονται οι ετήσιες δαπάνες που κατέβαλε ο μισθωτής.