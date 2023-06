Πανεπιστήμιο Πατρών: Εγκαίνια έκθεσης Le Corbusier 150+ | Σχεδιαστήριο 5 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

To Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών παρουσιάζει τη μεγάλη περιοδεύουσα έκθεση Le Corbusier 150+, τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 27 Ιουνίου στις 19:00 στο Σχεδιαστήριο 5 του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Η έκθεση Le Corbusier 150+ παρουσιάζει, με περισσότερα από 150 προπλάσματα, επιλεγμένα έργα από το ευρύ, πολυσχιδές και εξαιρετικά επιδραστικό έργο του διάσημου Γαλλοελβετού μοντερνιστή αρχιτέκτονα Le Corbusier (1887-1965), του σημαντικότερου αρχιτέκτονα του 20ού αιώνα. Τα προπλάσματα δημιουργήθηκαν από ασκούμενους φοιτητές στο αρχιτεκτονικό γραφείο RT+Q Architects με έδρα τη Σιγκαπούρη. Τα προπλάσματα αυτά αποτελούν τα προϊόντα, τις παρατηρήσεις και τις ανακαλύψεις των ασκούμενων. Δημιουργήθηκαν χάρη σε μια ‘παράδοση’ του γραφείου RT+Q Architects όπου οι ασκούμενοι περνούν την πρώτη εβδομάδα στο γραφείο μελετώντας και κατασκευάζοντας υπό κλίμακα ένα έργο του Le Corbusier. Περιλαμβάνει σημαντικά έργα όπως: Villa Savoye, Villa Stein-de-Monzie, Pavillon de l'Esprit Nouveau, Unité d'Habitation Marseille, Villa La Roche, Philips Pavilion, Hôpital Venice, Weissenhof-siedlung Houses. Η έκθεση έχει ήδη παρουσιαστεί σε διάφορες χώρες: Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Ινδονησία, Πορτογαλία, Ισπανία, Αγγλία, Τσεχία, Σερβία και Τουρκία. Μετά την Πάτρα θα ταξιδέψει στον Καναδά, τις ΗΠΑ και το Μεξικό.

Διάρκεια έκθεσης: 27-06-2023 – 05-07-2023

Συνδιοργανωτές:

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

RT+Q Architects PTE LTD

Alliance Française de Singapour (AF)

Fondation Le Corbusier (FLC)

National University of Singapore (NUS)

Singapore University of Technology & Design (SUTD)

Singapore Institute of Architects (SIA)

Επιμέλεια και σχεδιασμός έκθεσης στην Πάτρα: Θανάσης Μάνης, Αλεξάνδρα Στράτου

Επ. Καθηγητές, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

To σκίτσο της αφίσας ( https://we.tl/t-DHaqXFudI7) είναι του Le Corbusier από το 1910, δείχνει τη θέα από το Ρίο και το ΠΠ προς την απέναντι ακτή της Στερεάς Ελλάδας και έγινε στο πλαίσιο του Ταξιδιού στην Ανατολή που πραγματοποίησε το 1910-11, τα κείμενα και τα σκίτσα από το ταξίδι αυτό, που περιλάμβανε την Κωνσταντινούπολη, τον Άθω και την Αθήνα, δημοσιεύτηκαν στο ομώνυμο βιβλίο Le Voyage d' Orient 1910-1911.