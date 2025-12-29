Αγρότες: Κλειστός ο οδικός κόμβος του Πύργου και η Περιμετρική της Πάτρας

Σύμφωνα, με ενημέρωση της Ολυμπίας Οδού, η κυκλοφορία και των δύο ρευμάτων εξυπηρετείται από τον κόμβο Αμαλιάδας
Κλειστός παραμένει ο οδικός κόμβος του Πύργου, λόγω της συνέχισης των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Ηλεία.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Ολυμπίας Οδού, η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα διεξάγεται μέσω του κόμβου Αμαλιάδας.
Την ίδια ώρα, κλειστή παραμένει και η Περιμετρική Οδός της Πάτρας, στο τμήμα από τον κόμβο Κ1 Λιμάνι έως τον κόμβο Γλαύκου.
