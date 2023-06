Η σοκαριστική ιστορία του Έλιοτ Πέιτζ μετά το coming out

Μια φρικιαστική ιστορία την οποία βίωσε μετά το coming out του, αποκάλυψε ο ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ, μέσα από το βιβλιογραφία του, Pageboy.

Ο Πέιτζ μοιράστηκε μια οδυνηρή συνάντηση του με έναν γνωστό ηθοποιό, το όνομα του οποίου δεν αναφέρει στο βιβλίο, σε ένα πάρτι γενεθλίων στο Λος Άντζελες το 2014.

Λίγους μήνες πριν είχε προηγηθεί το come out του ως μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας – πριν κάνει το come out ως τρανς το 2020.

«Δεν είσαι γκέι»

Ο Πέιτζ δήλωσε ότι ο ηθοποιός τον πλησίασε στο πάρτι πριν εκτοξεύσει το ομοφοβικό του μίσος και τον απειλήσει ότι θα του επιτεθεί σεξουαλικά.

«Δεν είσαι γκέι. Αυτό δεν υπάρχει. Απλώς φοβάσαι τους άνδρες», θυμάται ο Πέιτζ ότι είπε ο ηθοποιός. «Θα σε γ@@@@ για να καταλάβεις ότι δεν είσαι γκέι».

Όταν ο Πέιτζ είδε τον ηθοποιό στο γυμναστήριο λίγες μέρες αργότερα, η ανώνυμη διασημότητα προσπάθησε να πάρει πίσω τις μισαλλόδοξες δηλώσεις και απειλές, λέγοντας: «Δεν έχω πρόβλημα με τους γκέι, το ορκίζομαι».

Ο Έλιοτ Πέιτζ είπε ότι «κάποια εκδοχή αυτού του γεγονότος συνέβη πολλές φορές στη διάρκεια της ζωής του» και ότι πολλά κουήρ και τρανς άτομα «το αντιμετωπίζουν συνεχώς».

Γιατί θέλησε να μοιραστεί την ιστορία

«Αυτές οι στιγμές για τις οποίες συχνά δεν θέλουμε να μιλάμε ή υποτίθεται ότι πρέπει να τις ξεχνάμε, στην πραγματικότητα είναι πολύ τρομακτικές», δήλωσε ο Πέιτζ. «Έβαλα αυτή την ιστορία στο βιβλίο γιατί έχει να κάνει με την ανάδειξη της πραγματικότητας, αυτών που αντιμετωπίζουμε συνεχώς, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα που είναι κυρίως cis και ετεροφυλόφιλα».

«Πώς περιηγούμαστε σε αυτόν τον κόσμο όπου είτε έχουμε τέτοιες ακραίες στιγμές όπως αυτή, ή αντιμετωπίζουμε τα υποτιθέμενα πιο διακριτικά αστεία και σχόλια», ανέφερε ο Έλιοτ Πέιτζ.

«Στο Χόλιγουντ πρόκειται για πολύ ισχυρούς ανθρώπους. Είναι αυτοί που επιλέγουν ποιες ιστορίες θα ειπωθούν και δημιουργούν περιεχόμενο για να το βλέπουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο».

Ο Έλιοτ Πέιτζ εξήγησε επίσης ότι επίτηδες δεν κοινοποίησε το όνομα του ηθοποιού, σημειώνοντας ότι αρκετοί άνθρωποι στο πάρτι του 2014 είδαν και άκουσαν τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Πρόσθεσε: «Αλλά θα ακούσει γι’ αυτό και θα ξέρει ότι είναι αυτός».