Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου: Αυτά είναι τα ποσοστά κάθε εκπομπής

Δείτε τα δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους καθώς και ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ του Σαββάτου 27 και της Κυριακής 28 Μαΐου.

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%)

Mega 10,7 10,3

Alpha 13,6 15,7

ΣΚΑΙ 8,2 11,1

Ant1 7,7 9,1

Star 10,8 8,2

OPEN 5,6 5,3

ΕΡΤ1 7,7 5,2

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή



Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%)



Mega 12,8 13,9

Alpha 10,9 12,3

ΣΚΑΙ 10,8 13,6

Ant1 9,2 8,4

Star 10,8 8,7

OPEN 5,7 5,8

ΕΡΤ1 3,1 4,3

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο

EARLY MORNING

Δυναμικό (%) Σύνολο (%)



Mega Mega Σαββατοκύριακο 10,8

11,9

ΑΝΤ1 Στούντιο με Θέα 9,1 11,4

ΣΚΑΙ Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά 12,7 21,2

OPEN Τώρα μαζί 9 8,6

ΕΡΤ1 Σαββατοκύριακο από τις 6 9,3 8,4

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό (%) Σύνολο (%)

Mega Χαμογέλα και πάλι 15,4 13

ΣΚΑΙ Οι Δεκατιανοί 6,4 11,7

Alpha Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Μάνεση 22,4 21,5

OPEN OPEN weekend 11,5 8,1

ΕΡΤ1 ΕΡΤ Newsroom 5 6,4

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό (%) Σύνολο (%)

Mega Χαμογέλα και πάλι 15,4 13

ΣΚΑΙ Γειά σου 9,5 9,4

ΑLPHA Καλύτερα δεν γίνεται 18,4 19,5

ΑΝΤ1 Είμαστε μαζί 3,5 5,3

OPEN Open Sport 6,4 5,6

STAR Φιλαράκια 8 5,3

ΕΤ1 Δύο στη 1 2,5 2,8

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό (%) Σύνολο (%)

Alpha Kitchen Lab 11,9 16,1

MEGA Ντόλτσε Βίτα 10,1 8,8

STAR Cash or trash 13,2 11,2

ΣΚΑΪ Happy Traveller 6.6 9,8

ANT1 Ελληνική ταινία 8 9

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό (%) Σύνολο (%)

Mega MEGA Γεγονότα 10,9 7,1

Ant1 Τα νέα του ANT1 9,2 11,1

ΣΚΑΙ ΣΚΑΙ Ειδήσεις 11,4 18,1

Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 11,3

14,6

OPEN Open News 8,8 8,4

ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 2,7 5,4

Star Star News 7,9 8,6

PRIME TIME

Δυναμικό (%) Σύνολο (%)

ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία 9,7 11,9

OPEN Ελληνική ταινία 7,3

7

OPEN To κόκκινο ποτάμι - η συνέχεια 3,4 4,9

ΕΡΤ1 O Όρκος 2 2,8 5,4

ΜΕGA Ελληνική ταινία 12 10

MEGA Ξένη ταινία 11,3 9,2

ΑΝΤ1 Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14.9 18,9

ANT1 Ξένη ταινία 9,1 8,3

ALPHA Μην αρχίζεις την μουρμούρα 7,7 9,9

ΑLPHA Just the two of us 14,1 18,1

STAR Ξένη ταινία 12,1 8,4

STAR Ξένη ταινία 14,9 9,4

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή



EARLY MORNING

Δυναμικό (%) Σύνολο (%)

Mega MEGA Σαββατοκύριακο 14,9 12,4

ΣΚΑΙ Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά 11,8 20,5

OPEN Τώρα μαζί 5,4 7,2

ΑΝΤ1 Στούντιο με θέα 9 10,9

ΕΡΤ1 Σαββατοκύριακο από τις 6 6,5 8,1

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό (%) Σύνολο (%)

ΣΚΑΙ Οι Δεκατιανοί 9,9 14

ΑΝΤ1 Υγεία πάνω από όλα 3 3,8

Mega Ολα για την ζωή μας 11,4 8,7

Mega Χαμογέλα και πάλι 17 12,8

Αlpha Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 14,2 19,7

OPEN Open Weekend 9,5 6,9

ΕΡΤ1 ΕΡΤ Newsroom 5,3 5,3



ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό (%) Σύνολο (%)

MEGA Συμπέθεροι από τα Τίρανα 14,6 11,5

ΑΝΤ1 Πέτα την φριτέζα 7,4 7,4

Alpha Καλύτερα δεν γίνεται 15,1 17

ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 4,7 6,5

STAR Dot 6,3 3,9

ΟPEN Open Sport 5,2 4,7

ΕΡΤ 1 Τα καλύτερά μας χρόνια 4,9 5,7ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό (%) Σύνολο (%)

ΣΚΑΙ Εκτακτη ενημερωτική εκπομπή 6,6 8,2

Mega Ντόλτσε βίτα 6 7,1

OPEN Εικόνες 5,9 6,8

ΕΡΤ1 Τα καλύτερά μας χρόνια 4,9 5,7

ALPHA Κitchen Lab 12,1 14,4

ΑΝΤ1 Formula 1 21 17

STAR Ελληνική ταινία 9,5

11

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό (%) Σύνολο (%)

Mega MEGA Γεγονότα 10 12,3

Ant1 ANT1 news 11 9,4

ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 10,7 14,8

Alpha ALPHA Ειδήσεις 13,3 14,3

OPEN Open Ειδήσεις 5,7 8,7

ΕΡΤ1 EΡΤ Ειδήσεις 2,5 2,9

Star Ειδήσεις Star 10,8 8,5



PRIME TIME

Δυναμικό (%) Σύνολο (%)

Mega Γη της ελιάς 21,2 29

Mega Μαύρο Ρόδο 14,8 19,2

Mega Ξένη ταινία 10,7 11,2

ANT1 Ελληνική ταινία 11,9 11,3

ΑΝΤ1 Ξένη ταινία 4,4 4,1

Alpha Μην αρχίζεις την μουρμούρα 11,8 11,3

Alpha Ελληνική ταινία 7,9 8

ΣΚΑΙ Survivor all star 17,2 19,4

Star IQ 160 14,2 13,1

Star First Dates 10,4 7,4

OPEN Ξένη ταινία 9,2 8,3

ΕΡΤ1 Βράδυ Κυριακής 2,1 3,2

ΑLPHA Αυτοψία στην πολιτική 7 8,4

