Eurovision 2023: Απόψε ο Μεγάλος Τελικός - "Μάχη" για την Κύπρο, φαβορί Σουηδία και Φινλανδία

Εκτός τελικού της Eurovision 2023 βρέθηκε η Ελλάδα επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που ήθελαν τον Victor Vernicos να μην καταφέρνει να κερδίσει το στοίχημα της πρόκρισης με το τραγούδι "What They Say".

Από την άλλη πλευρά, η Κύπρος τα κατάφερε και ο Andrew Lambrou με το τραγούδι "Break a broken heart" προκρίθηκε, κάτι που είχε προβλεφθεί από τα στοιχήματα