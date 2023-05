Eurovision 2023: Η τηλεθέαση που έκανε ο Β' Ημιτελικός και η σειρά εμφάνισης της Κύπρου στον τελικό

Ισπανία - «Eaea» (Blanca Paloma)

Σουηδία - Tattoo (Loreen)

Αλβανία - «Duje» (Albina & Familja Kelmendi)

Ιταλία - «Due Vite» (Marco Mengpni)

Εσθονία - «Bridges» (Alika)

Φινλανδία - Cha Cha Cha (Kaarija)

Τσεχία - My Sister's Crown (Vesna)

Αυστραλία - «Promise» (Voyager)

Βέλγιο - «Because of You» (Gustaph)

Αρμενία - «Future Lover» (Brunette)

Μολδαβία - Soarele si Luna (Pasha Parfeni)

Ουκρανία - «Heart of steel» (TVORCHI)

Νορβηγία - Queen of Kings (Alessandra)

Γερμανία - «Blood & Glitter» (Lord of the Lost)

Λιθουανία - «Stay» (Monika Linkyte)

Ισραήλ - Unicorn (Noa Kirel)

Σλοβενία - «Carpe Diem» (Joker Out)

Κροατία - Mama SC! (Let 3)

Στον σχολιασμό των Ημιτελικών, όπως και του Μεγάλου Τελικού (Σάββατο 13/5) είναι η Μαρία Κοζάκου και η Τζένη Μελιτά. Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής θ' ανακοινώσει ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι από φέτος υπήρξαν αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, καθώς αποκλειστικά και μόνο οι θεατές, καθόρισαν τα τραγούδια που προκρήθηκαν από τους δύο Ημιτελικούς στον Μεγάλο Τελικό, ενώ έδωσαν για πρώτη φορά η δυνατότητα ψήφου σε θεατές από χώρες που δεν συμμετείχαν στον διαγωνισμό («Rest Of The World»).