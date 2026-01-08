Το πρώτο δημόσιο φιλί της Κέιτι Πέρι με τον Τζάστιν Τριντό

Την πρώτη φωτογραφία της να φιλάει τον Τζάστιν Τριντό δημοσίευσε στο Instagram η Κέιτι Πέρι

Η φωτογραφία με την 41χρονη τραγουδίστρια να φιλάει στο μάγουλο τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά δημοσιεύτηκε στο άλμπουμ της Κέιτι Πέρι από τις πρόσφατες διακοπές της.

Στη φωτογραφία το ζευγάρι αγκαλιάζεται με φόντο το ηλιοβασίλεμα με τον Τριντό να χαμογελάει πλατιά στην κάμερα.