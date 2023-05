Τηλεθέαση Πέμπτης: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Τι προτίμησε να παρακολουθήσει το τηλεοπτικό κοινό την Πέμπτη*

* τελικά νούμερα

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Πέμπτη:

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%)

Mega 12,4 14,2

Αlpha 14,8 14,9

ΣΚΑΙ 11,9 13,2

Ant1 9,8 10,5

Star 11,6 10,0

OPEN 4,7 6,2

ΕΡΤ1 4,0 5,2

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό(%) Σύνολο (%)

Mega Κοινωνία Ώρα MEGA 12,1 13,8

Ant1 Καλημέρα Ελλάδα 15,7 18,0

ΣΚΑΙ Σήμερα 7,4 16,9

Alpha Happy Day 20,6 17,1

Mega Mega Καλημέρα 10,5 11,2

OPEN Ώρα Ελλάδος 6,7 11,2

ΕΡΤ1 Συνδέσεις 6,2 6,7

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό (%) Σύνολο (%)

Mega Πάμε Δανάη 13,4

8,7

Ant1 Το Πρωινό 11,3 14,5

ΣΚΑΙ Το πρωϊνό μας 9,1 13,1

Alpha Super Kατερίνα 20,5 17,5

Star Αλήθειες με τη Ζήνα 9,3 13,6

OPEN Ποιος είναι πρωϊνιάτικα 7,9 7,8

ΕΡΤ1 Newsroom 4,3 9,5

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό (%) Σύνολο (%)

ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 5,8 8,4

Mega Ελένη 11,3 10,5

ΕΡΤ1 Πρωίαν σε είδον την μεσημβρίαν 2,4 2,9

Alpha T-Live 12,6 14,1

STAR Ντεντέκτιβ Μονκ 8,8 8,5

ΑΝΤ1 Ρουκ Ζουκ 18,1 17,3

Mega Live news 14,2 17,3

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό (%) Σύνολο (%)

ΣΚΑΪ My style rocks 11,8 8,4

Mega The Chase 15,2 13,6

Alpha Μην αρχίζεις την μουρμούρα 9,5 7,4

ΑΝΤ1 5Χ5 11,9 12,7

Αlpha Deal 15,6 16,2

STAR Shopping star 12,0 13,7

STAR Cash or trash 10,9 8,7

STAR Τροχός της Τύχης 15,4 18,0

ΕΤ1 Στούντιο 4 9,1 9,5

ΟPEN Eρωτας Φυγάς 8,7 18,1

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό (%) Σύνολο (%)

Mega MEGA Γεγονότα 16,1 13,4

Ant1 ANT1 news 9,2 11,7

ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 7,5 9,7

Alpha Alpha Ειδήσεις 13,1 15,2

Star Ειδήσεις Star 10,7 12,3

OPEN Open Ειδήσεις 4,7 8,2

ΕΡΤ1 ΕΡΤ Ειδήσεις 2,1,4 1,8



PRIME TIME

Δυναμικό (%) Σύνολο

(%)

MEGA Γη της ελιάς 17,1 24,8

MEGA Μαύρο Ρόδο 13,7 18,2

Alpha Ο παράδεισος των κυριών 18,7 21,2

Alpha Σασμός 23,6 25,5

Alpha Αυτή η νύχτα μένει 13,5 14,6

ΑΝΤ1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,3 14,0

ΑΝΤ1 Ξένη ταινία 5,2 4,4

ΑΝΤ1 Πρόσωπο με πρόσωπο 6,0 6,4

ΕΡΤ1 Στο κέντρο 1,6 1,9

OPEN Ξένη ταινία 5,8 5,2

ΣΚΑΙ Survivor all star 16,7 19,0

STAR Master Chef 14,9 10,2

πηγή protothema.gr