Η Πατρινή Ηρώ Λεχουρίτη και ο Ιάσονας Παπαματθαίου εντυπωσίασαν τραγουδώντας το «Δώδεκα»/«Αν μου τηλεφωνούσες»

Η Πατρινή ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Ηρώ Λεχουρίτη με τη συμμετοχή της στο Just the 2 of Us του Νίκου Κοκλώνη στο κανάλι του Alpha μαζί με τον ηθοποιό Ιάσονα Παπαματθαίου, αποδεικνύει για μία ακόμα φορά πόσο εξαιρετική φωνή έχει και τις μεγάλες δυνατότητες της καθώς και πως δεν είναι τυχαίο που το κοινό την λατρεύει και την εκτιμά σχεδόν 25 χρόνια τώρα.

Στο live του περασμένου Σαββάτου 25/3/2023 που μάλιστα ξεκίνησε με δημοτικούς χορούς και τραγούδια λόγω της εθνικής επετείου του 1821, η Ηρώ με τον διαγωνιζόμενο Ιάσονα Παπαματθαίου βγήκαν σχεδόν προς το τέλος του διαγωνιστικού μέρους και κατάφεραν με την εμφάνιση τους να εντυπωσιάσουν τους 4 κριτές (Καίτη Γαρμπή, Σταμάτης Φασουλής, Δέσποινα Βανδή και Βίκυ Σταυροπούλου) παίρνοντας 9άρια και συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς. Απ’ όσο φαίνεται τα 10άρια για την Ηρώ και τον Ιάσονα Παπαματθαίου δεν είναι μακριά.