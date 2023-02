Η Πατρινή ερμηνεύτρια Ηρώ Λεχουρίτη ήταν εντυπωσιακή στο σώου Just 2 of Us του Νίκου Κοκλώνη

Έντονο Πατρινό καλλιτεχνικό χρώμα υπήρχε στην πρεμιέρα του νέου κύκλου του δημοφιλούς τραγουδιστικού σώου με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη στο κανάλι του Αlpha, “Just the 2 of Us" που έκανε πρεμιέρα το περασμένο Σάββατο 18/2/2023 και μάλιστα πήγε και πολύ καλά από πλευράς τηλεθέσης.

Ο ηθοποιός Ιάσονας Παπαματθαίου, γιος του δημοφιλή πρωταγωνιστή Τάκη Παπαματθαίου είναι όπως είδαμε, μεταξύ των συμμετεχόντων και μάλιστα μαζί του στη σκηνή και φυσικά ως κόουτς του, είναι η ταλαντούχα Πατρινής καταγωγής ερμηνεύτρια, πιανίστα και συνθέτις Ηρώ Λεχουρίτη. Ήδη η καλή μέρα φάνηκε από το πρωί καθώς η εμφάνιση τους ήταν αρκετά δυνατή και αξιόλογη και σίγουρα θα πάνε πολύ μακριά.