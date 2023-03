Συναυλία με την Συμφωνική Ορχήστρα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τη Φιλαρμονική της Πολυφωνικής Πάτρας

Συναυλία με τίτλο "Musical Heritage Rehabilitation for Multiplier cultural Empowerment-Hermes", με την Συμφωνική Ορχήστρα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας πρόκειται να δοθεί στην Πάτρα την Παρασκευή 17/3/2023 στις 21.00 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του καλλιτεχνικού ομίλου της «Πολυφωνικής» Πάτρας θα ανοίξει το πρόγραμμα της συναυλίας, παρουσιάζοντας μία ποικιλία έργων από το διεθνές και εγχώριο ρεπερτόριο.

Θα ερμηνευτούν τα έργα: «JUPITER HYMN» from the «PLANETS», του GUSTAV HOLST, σε επεξεργασία: ANDREW BALENT, «THEMES FROM 1812 OVERTURE» του PETER TCHAIKOVSKY, σε επεξεργασία: JOHNNIE VINSON, «PETITE FLEUR», του SIDNEY BECHET, σε επεξεργασία: KURT SORBON, Solo Saxophone: Φώτης Μαυρουδής, «ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ» και «ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΟΡΟΣ», του ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ, σε επεξεργασία: ΑΛΕΚΟΥ ΚΑΤΣΙΟΥ.

*Την Φιλαρμονική Ορχήστρα της «Πολυφωνικής» θα διευθύνει ο Αρχιμουσικός, Γιώργος Μπουρδόπουλος.