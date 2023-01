Πάτρα: Χαρούμενη ατμόσφαιρα στην κοπή της Βασιλόπιτας του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Δανιηλίς

Την καθιερωμένη Βασιλόπιτα της για το νέο έτος 2023 έκοψε ο δραστήριος Σοροπτιμιστικός Όμιλος Δανιηλίς, με εκλεκτές φίλες του Ομίλου, υποψήφια νέα μέλη και εκπροσώπους άλλων εθελοντικών οργανώσεων.

Στη χαρούμενη ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στην εκδήλωση & «αγκάλιασε» όλες τις παρευρισκόμενες, συνετέλεσε το φιλόξενο περιβάλλον του εστιατορίου ΕΛΙΚΗ του ξενοδοχείου Αστήρ της Πάτρας με το χαμογελαστό ανθρώπινο δυναμικό, το γευστικό φαγητό, η καλή διάθεση όλων καθώς και το διασκεδαστικό έθιμο της ανταλλαγής δώρων.

Τυχερή της βραδιάς ήταν η αγαπητή Μαρία Λιώτου, η οποία & βρήκε το φλουρί της βασιλόπιτας και κέρδισε το γούρι, προσφορά της Μάρυς Ζωγοπούλου από το ομώνυμο κατάστημα, ενώ έγινε και επίσημα μέλος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου.

Ευχές για υγεία, ειρήνη, αγάπη και ευημερία εκφράστηκαν από όλες τις συμμετέχουσες, ενδεικτικά: Κα Νεκταρία Ντούκα, Διευθύντρια του ενημερωτικού portal και του περιοδικού THE BEST, κα Λέτα Βέργη, πρόεδρος ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗΣ Οργάνωσης Γυναικών, κα Λαμπρινή Σοφή, πρόεδρος Μορφωτικού Συλλόγου Κυριών, κα Ελένη Σιδηροκαστρίτη, εκπρόσωπος Κίνησης ΠΡΟΤΑΣΗ, κα Ντορίνα Μπορονικολού-Κιουτσούκαλη, εκπρόσωπος ΣΑΦΕ, κα Έφη Γεωργίου, εκπρόσωπος Inner Wheel Europea, κα Ελένη Δεμερτζή, εκπρόσωπος Σωματείου ατόμων με νόσο Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Αχαΐας, κα Σοφία Χριστοπούλου, συγγραφέας - εκπαιδευτικός, κα Μάρθα Βασκαντήρα, συγγραφέας, κα Ειρήνη Παπαχρήστου (Γωνιά του Βιβλίου).

Ιδιαίτερη χαρά και έκπληξη ήταν η συμμετοχή της κας Αλίκης Μητσάκου- Θεοδόση από την Αθήνα, πρώην προέδρου της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος.

Η πρόεδρος Ελένη Γκέκα και τα μέλη του ΔΣ του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Δανιηλίς ευχήθηκαν το 2023 να είναι μια πολύ δημιουργική χρονιά, με έμφαση στην αμοιβαία κατανόηση και επένδυση στη συνεργασία μεταξύ κοινωνικών φορέων.