Οι καλύτεροι Survivors επιστρέφουν στον Άγιο Δομίνικο

ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ηλικία: 35 ετών Επάγγελμα: Δημοσιογράφος/Επιχειρηματίας Συμμετοχή: Survivor 2017 Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είναι 35 ετών και είναι δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, έχοντας τη δική της εταιρεία με αθλητικά ρούχα, τα οποία σχεδιάζει η ίδια. Μεγάλη της αγάπη είναι το surf και το pole dancing. Το 2005 ξεκίνησε ως ραδιοφωνική παραγωγός, στη συνέχεια εργάστηκε ως αθλητικογράφος, αλλά και σε ψυχαγωγικές εκπομπές. «Το 2017 ήμουν η τελευταία γυναίκα που αποχώρησε από το Survivor. Έρχομαι στο Survivor All Star με στόχο να είμαι η τελευταία που θα φύγει από το νησί!»

ΒΡΙΣΗΙΔΑ ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ Ηλικία: 26 ετών Επάγγελμα: Μοντέλο Συμμετοχή: Survivor 2022 Η Βρισηίδα Ανδριώτου είναι 26 ετών και έχει περπατήσει στις πασαρέλες ως μοντέλο, ενώ εντυπωσίασε κριτές και κοινό στον πρώτο κύκλο του «Μy Style Rocks». Η μελαχρινή καλλονή από τη Θεσσαλονίκη δεν ξέρει να χάνει και αυτό το απέδειξε και κατά την συμμετοχή της στο Survivor 2022. «Έρχομαι στο Survivor All Star για να ξεπεράσω για άλλη μία φορά τον εαυτό μου και να φέρω τους αντιπάλους μου σε δύσκολη θέση!»

Λίγο πριν φύγουν για τον Άγιο Δομίνικο, οι 26 ALL STAR SURVIVORS μας είπαν για ποιο λόγο ανυπομονούν να ξαναζήσουν την εμπειρία του Survivor:

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το Survivor All Star που θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 8 Ιανουαρίου στις 21:00 στον ΣΚΑΪ. Οι καλύτεροι παίκτες όλων των σεζόν αναχώρησαν σήμερα το πρωί για το μέρος όπου η ζωή τους άλλαξε για πάντα και το Survivor All Star έρχεται για να επιβεβαιώσει τον τίτλο του πιο ανατρεπτικού τηλεοπτικού προγράμματος. Οι παίκτες που επιλέχθηκαν ως τα μεγάλα αστέρια του ελληνικού Survivor, είναι έτοιμοι, γνωρίζοντας τι τους περιμένει στο παιχνίδι, όμως οι αλλαγές που θα συναντήσουν θα τους κάνουν να αναθεωρήσουν. Ο μοναδικός Γιώργος Λιανός, τους περιμένει στο πιο ανατρεπτικό, το πιο δύσκολο, το πιο σκληρό SURVIVOR που έγινε ποτέ!

ΕΥΗ ΣΑΛΤΑΦΕΡΙΔΟΥ Ηλικία: 32 ετών Επάγγελμα: Fitness Coach Συμμετοχή: Survivor 2018 Η Εύη Σαλταφερίδου είναι 32 ετών, μένει στη Θεσσαλονίκη και είναι γυμνάστρια, ενώ παλαιότερα υπήρξε και αθλήτρια συγχρονισμένης κολύμβησης. Στο Survivor 2018 πήρε απόφαση να συμμετάσχει, έπειτα από παρότρυνση φίλων της. «Το Survivor All Star είναι για εμένα συνειδητή επιλογή και ταξιδεύω για τον Άγιο Δομίνικο πιο δυνατή από ποτέ, έχοντας μόνο ένα στόχο… να φτάσω μέχρι το τέλος!»

ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ Ηλικία: 27 ετών Επάγγελμα: Γυμνάστρια Συμμετοχή: Survivor 2021 Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη είναι 27 ετών και γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου και μεγάλωσε. Έκανε πρωταθλητισμό στο καράτε και έχει σπουδάσει Φυσική Αγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ενώ εργάζεται ως personal trainer. Είναι τελειομανής, θεωρεί τον εαυτό της τρελό και της αρέσει να ζει στα άκρα, κάτι που την οδήγησε να συμμετάσχει και στο Survivor 2021, όπου κατάφερε να φτάσει μέχρι την 3η θέση. «Έρχομαι στο Survivor All Star έτοιμη να κατακτήσω την κορυφή!»

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΤΑΞΑ Ηλικία: 36 ετών Επάγγελμα: Χορεύτρια/Γυμνάστρια Συμμετοχή: Survivor 2018 Η Μελίνα Μεταξά είναι 36 ετών, κατάγεται από την Κύπρο και είναι απόφοιτη ιδιωτικής σχολής γυμναστών και σχολής ναυαγοσωστικής. Έχει ασχοληθεί με την ενόργανη, το στίβο, το έπταθλο, το breakdance, ενώ υπήρξε cheerleader στον Ολυμπιακό για επτά χρόνια. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στο Survivor 2018 ξεχώρισε με τις χορευτικές της φιγούρες στους στίβους μάχης. «Στο Survivor All Star σκοπεύω να κινούμαι σαν σκιά μέχρι να φτάσω στον τελικό!»

ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΖΑΚΛΙΝ ΚΑΛΥΒΑ Ηλικία: 33 ετών Επάγγελμα: Pilates Instructor Συμμετοχή: Survivor 2021 H Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα είναι 33 ετών και γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά από Έλληνες γονείς. Σπούδασε Αγροτική Οικονομία στη Θράκη και έκανε μεταπτυχιακό στο Γεωπονικό Αθηνών. Από μικρή ασχολήθηκε με την κολύμβηση, ενώ επιστρέφοντας στην Ελλάδα ξεκίνησε στίβο ως αθλήτρια 400 μέτρων. Ύστερα από έναν τραυματισμό μπήκε στη ζωή της το Pilates. Στο Survivor 2021 ξεχώρισε για το πάθος της. «Το Survivor All Star είναι για εμένα μία ακόμα πρόκληση. Έρχομαι με φόρα για να κατακτήσω τους στίβους μάχης!»

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ Ηλικία: 30 ετών Επάγγελμα: Πρωταθλήτρια Στίβου Συμμετοχή: Νικήτρια Survivor 2019 Η Κατερίνα Δαλάκα είναι 30 ετών, γεννήθηκε στο Μόναχο και είναι απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μία δυναμική γυναίκα και δύσκολη αντίπαλο στους στίβους μάχης, κάτι το οποίο απέδειξε κατά τη συμμετοχή της στο Survivor 2018, όπου κατέκτησε την δεύτερη θέση, αλλά στο Survivor Ελλάδα-Τουρκία το 2019, όπου κατάφερε και κέρδισε την πρώτη θέση! «Επιστρέφω για τρίτη φορά στον Άγιο Δομίνικο και πλέον ο μοναδικός μου στόχος είναι να κερδίσω τον πιο σημαντικό τίτλο, αυτόν του Survivor All Star!»

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ Ηλικία: 26 ετών Επάγγελμα: Πρωταθλήτρια Στίβου στα 200m Συμμετοχή: Survivor 2022 Η Σταυρούλα Χρυσαειδή γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1996 στην Αθήνα. Ξεκίνησε σε μικρή ηλικία να ασχολείται με την ενόργανη γυμναστική, ωστόσο ο στίβος ήταν εκείνος που την κέρδισε. Σπούδασε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Ε.Κ.Π.Α. Ως πρωταθλήτρια πανελληνίων πρωταθλημάτων απέδειξε στο Survivor 2022 πως ο στίβος μάχης είναι κάτι εύκολο για εκείνη. «Το Survivor All Star είναι για εμένα μία δεύτερη ευκαιρία για να ολοκληρώσω αυτό που ξεκίνησα πέρσι!»

ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ Ηλικία: 23 ετών Επάγγελμα: Heptathlon Αthlete Συμμετοχή: Survivor 2022 Η Ασημίνα Χατζηανδρέου γεννήθηκε το 1999 στην Αθήνα, είναι ποδοσφαιρίστρια της Α’ Εθνικής καθώς και πρωταθλήτρια στίβου στα 200 μέτρα. Της αρέσει να φτάνει τον εαυτό της στα όρια του και είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, όπως έδειξε κατά τη συμμετοχή της στο Survivor 2022, όπου κατάφερε να φτάσει στην τελική τριάδα. «Το Survivor All Star είναι για εμένα μία δεύτερη ευκαιρία για να κατακτήσω το τρόπαιο του νικητή!»

ΕΛΕΝΗ ΧΑΜΠΕΡΗ Ηλικία: 28 ετών Επάγγελμα: Γυμνάστρια Συμμετοχή: Survivor 2021 H Ελένη Χαμπέρη είναι 28 ετών, γεννήθηκε στο Βόλο, όπου και μεγάλωσε. Σε παιδική ηλικία ξεκίνησε ενόργανη, ενώ αργότερα επικεντρώθηκε σε αθλήματα στίβου και στο τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων, κατακτώντας πολλές διακρίσεις σε τοπικά πρωταθλήματα. Αν και πήρε πτυχίο στη Λογιστική, εργάζεται ως personal trainer σε γυμναστήρια του Βόλου. Συμμετείχε στο Survivor το 2021, πιστεύοντας πως θα έχει πολύ καλές επιδόσεις στα αγωνίσματα, κάτι που θεωρούσε ότι θα την έφερνε κοντά στο έπαθλο! «Μπορεί την πρώτη φορά να μην το έκανα σωστά, όμως στο Survivor All Star δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους και αυτή τη φορά έρχομαι για να τα καταφέρω!»

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΚΑΦΙΔΑ Ηλικία: 40 ετών Επάγγελμα: Ολυμπιονίκης στο άλμα επί κοντώ Συμμετοχή: Survivor 2019 Η Αφροδίτη Σκαφίδα είναι 40 ετών και είναι Ολυμπιονίκης στο άλμα επί κοντώ. Η ίδια φοίτησε στο Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) της Αθήνας. Έχει επτά πανελλήνια πρωταθλήματα, κατέρριψε 8 φορές το πανελλήνιο ρεκόρ, ενώ συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 και το 2008 με την Εθνική ομάδα. Σήμερα, εργάζεται ως personal trainer και προπονήτρια στίβου. Το 2019 κατάφερε να φτάσει στους τέσσερις φιναλίστ για την Ελλάδα, αλλά δεν προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό. Το Survivor θεωρεί πως δεν είναι ένα απλό παιχνίδι, αλλά αγώνας μέχρι τελικής πτώσης. «Έρχομαι στο Survivor All Star έχοντας δώσει μία υπόσχεση στον εαυτό μου, να βγω νικήτρια.»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΑΛΟΣ Ηλικία: 33 ετών Επάγγελμα: Γυμναστής Συμμετοχή: Survivor 2017 Ο Κωνσταντίνος Βασάλος είναι 33 ετών και είναι personal trainer. Αρχικά, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, Γιάννη ασχολήθηκε ενεργά με το body building, κερδίζοντας αρκετούς τίτλους σε αγώνες. H πρώτη του συμμετοχή στο Survivor ήταν το 2017, όπου κατάφερε να ξεχωρίσει και να φτάσει μέχρι την 3η θέση. Έπειτα, εκτός από την γυμναστική ασχολήθηκε και με την παρουσίαση. «Έρχομαι στο Survivor All Star με μοναδικό στόχο την πρώτη θέση!»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ηλικία: 30 ετών Επάγγελμα: Επιχειρηματίας Συμμετοχή: Survivor 2021 Ο Γιώργος Ασημακόπουλος είναι 30 ετών και γεννήθηκε στην Πάτρα. Αν και είχε περάσει στη σχολή Μηχανολόγων-Μηχανικών, αποφάσισε να ακολουθήσει τα βήματα των γονιών του και έτσι άνοιξε τα δικά του καταστήματα με ρούχα. Παράλληλα, έχει ασχοληθεί με το μόντελινγκ, έχει περπατήσει σε πασαρέλες και έχει κάνει αρκετές φωτογραφίσεις για ρούχα και μαγιό. Ο αυθορμητισμός του, ήταν ένα από τα στοιχεία που τον έκαναν να ξεχωρίσει στο Survivor 2021. «Για εμένα η νίκη στο Survivor All Star, είναι μονόδρομος.»

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλικία: 38 ετών Επάγγελμα: Μισθοφόρος Συμμετοχή: Survivor 2017 Ο Κώστας Αναγνωστόπουλος είναι 38 ετών και μένει στην Αθήνα. Στο παρελθόν είχε εργαστεί ως μισθοφόρος κατά της πειρατείας, στην Σομαλία, ενώ πλέον, είναι επιχειρηματίας, διατηρώντας αρκετά μαγαζιά εστίασης στην Αθήνα. Η πρώτη του συμμετοχή στο Survivor ήταν το 2017, όπου κατάφερε να ξεχωρίσει για την αγωνιστικότητά του. «Ως… πειρατής επιστρέφω στο Survivor All Star με στόχο να “κλέψω” το έπαθλο!»

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΣ Ηλικία: 43 ετών Επάγγελμα: Σχεδιαστής κοσμημάτων Συμμετοχή: Survivor 2021 Ο Περικλής Κονδυλάτος είναι 43 ετών και είναι γνωστός για τις ιδιαίτερες δημιουργίες του στον χώρο των κοσμημάτων, που κατά καιρούς έχουν φορέσει αμέτρητοι σταρ, όπως η Lady Gaga και η Mindy Kaling. Καθώς του αρέσουν οι ανατροπές στη ζωή του, το 2021 αποφάσισε να συμμετάσχει στο Survivor και να δοκιμάσει τα όριά του. «Επιστρέφω στους στίβους μάχης του Survivor All Star και είμαι διατεθειμένος να ξεκινήσω πόλεμο, που θα τον κερδίσω κατά κράτος!»

ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑΣ Ηλικία: 49 ετών Επάγγελμα: Μισθοφόρος Συμμετοχή: Survivor 2022 O Τάκης Καραγκούνιας είναι 49 ετών και γεννήθηκε στο Αίγιο. Υπηρέτησε στα ΟΥΚ του Πολεμικού Ναυτικού, σε μια από τις πιο δύσκολες μονάδες Ειδικών Δυνάμεων σε όλο τον κόσμο. Αμέσως μετά την αποστρατεία του, ξεκίνησε να εργάζεται ως μισθοφόρος σε εμπορικά πλοία, προσπαθώντας να αποτρέψει τις επιθέσεις πειρατών. Είναι 7 φορές πρωταθλητής στην πυγμαχία. «Έρχομαι στο Survivor All Star για να κατακτήσω αυτό που μου στέρησαν… τη νίκη!»

ΣΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Ηλικία: 32 ετών Επάγγελμα: Επιχειρηματίας Συμμετοχή: Νικητής Survivor 2021 Ο Σάκης Κατσούλης είναι 32 ετών, γεννήθηκε στο Αλιβέρι Εύβοιας και έχει σπουδάσει φυσικοθεραπεία. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο και έπαιξε σε ομάδες Β’ Εθνικής, συμμετέχοντας και στην Εθνική Ελπίδων. Παράλληλα με το ποδόσφαιρο, έχει παίξει επαγγελματικά μπάσκετ, ενώ έχει διακρίσεις στο beach volley, αλλά και στο στίβο. Πλέον, ασχολείται ενεργά με τις επιχειρήσεις. «Έχω κρατήσει χώρο στο γραφείο μου για το τρόπαιο του Survivor All Star.»

ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ Ηλικία: 33 ετών Επάγγελμα: Personal trainer Συμμετοχή: Νικητής Survivor 2018 Ο Ηλίας Γκότσης είναι 33 ετών και έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Γυμναστικής Ακαδημίας και ασχολείται με το personal training, ενώ είναι και επιχειρηματίας, καθώς διατηρεί δικό του γυμναστήριο. Ακόμα, έχει ασχοληθεί με την παρουσίαση, ενώ τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα ενεργός και στο Tik Tok, όπου έχει εκατοντάδες χιλιάδες followers. Το 2018 πήρε μέρος στο Survivor, όπου κατάφερε να ξεπεράσει κάθε δυσκολία και να κερδίσει. «Φέτος, δεν είμαι διατεθειμένος να επιτρέψω σε κανέναν να μου πάρει τον τίτλο του Survivor All Star μέσα από τα χέρια!»

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΤΙΚΑΣ

Ηλικία: 45 ετών

Επάγγελμα: Φαρμακοποιός

Συμμετοχή: Survivor 2022

Ο Σπύρος Μαρτίκας είναι 45 ετών και γεννήθηκε στον Πειραιά, όπου και μεγάλωσε. Είναι φαρμακοποιός τρίτης γενιάς, με αρκετά φαρμακεία στην ιδιοκτησία του. Χόμπι του είναι ο στίβος, η κολύμβηση, το αλπικό σκι και οι ορεινές επικίνδυνες πεζοπορίες-αναρριχήσεις. Κατά τη συμμετοχή του στο Survivor 2022 ξεπέρασε τον εαυτό του και αντιμετώπισε όλες τις δυσκολίες.

«Έχοντας ως κύριο όπλο μου τη στρατηγική έρχομαι στο Survivor All Star αποκλειστικά και μόνο για να το κερδίσω!»

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΤΖΗΣ

Ηλικία: 28 ετών

Επάγγελμα: Αγρότης

Συμμετοχή: Survivor 2021

Ο Νίκος Μπάρτζης είναι 28 ετών και μένει στο Ζευγολατιό Κορινθίας. Από μικρός ασχολήθηκε με τις αγροτικές εργασίες, καθώς η οικογένειά του διατηρεί κτήματα, ενώ μετά τη συμμετοχή του στο Survivor 2021 μπήκε στο κόσμο των επιχειρήσεων. «Δεν μου αρέσει να χάνω και έρχομαι στο Survivor All Star για να ξεπεράσω οποιοδήποτε εμπόδιο και να κατακτήσω τον τίτλο του νικητή.»

ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ

Ηλικία: 31 ετών

Επάγγελμα: Τραγουδιστής

Συμμετοχή: Survivor 2021

Ο Ηλίας Μπόγδανος είναι 31 ετών και είναι τραγουδιστής, αλλά και ο frontman της pop – rock μπάντας, INCO. Έχει ασχοληθεί με την πυγμαχία, λατρεύει το ποδήλατο, είναι τέσσερα χρόνια τριαθλητής και έχει αγωνιστεί στο απαιτητικό Ironman Triathlon. Στο Survivor 2021 έφτασε πολύ κοντά στην «πηγή» κατακτώντας τη δεύτερη θέση.

«Από την ημέρα που έφυγα από το νησί, το μόνο που σκέφτομαι είναι η στιγμή που θα ξαναγυρίσω, θα αγωνιστώ και θα κατακτήσω τον τίτλο του Survivor All Star!»

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ηλικία: 39 ετών

Επάγγελμα: Ζαχαροπλάστης

Συμμετοχή: Survivor 2021

Ο Κώστας Παπαδόπουλος είναι 39 ετών, γεννήθηκε στη Ρωσία, έχει ποντιακές ρίζες και σε ηλικία 5 ετών ήρθε με τους γονείς του στην Ελλάδα. Πλέον είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών και μένει στο Μενίδι. Είναι ιδιοκτήτης εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής και παράλληλα διδάσκει ζαχαροπλαστική σε ιδιωτική σχολή, ενώ είναι μέλος της εθνικής ομάδας γαστρονομίας, έχοντας κερδίσει τίτλο του Pastry Chef of the Year.

«Με τη συμμετοχή μου στο Survivor του 2021 απέδειξα ότι είμαι ένας παίκτης στρατηγικής και στο Survivor All Star θα κερδίσω κάνοντας ρουά ματ στους αντιπάλους!»