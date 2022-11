Η Πατρινή σκηνοθέτις Ισμήνη Σακελλαροπούλου συμμετείχε στη συμπαραγωγή Ελλήνων και Βάσκων «Διεκδικώντας την Ελευθερία»

Ολοκληρώθηκε και είχε προγραμματιστεί να προβληθεί πριν λίγο καιρό, στις 12 Νοεμβρίου, στο 64ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Ταινιών Μικρού Μήκους– ZINEBI, η ταινία με τίτλο «Διεκδικώντας την Ελευθερία», που είναι μια διεθνής συμπαραγωγή του Φεστιβάλ του Μπιλμπάο με το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου και την ΕΡΤ.

Πρόκειται για ένα σπονδυλωτό ντοκιμαντέρ τριών Ελλήνων και τριών Βάσκων δημιουργών, συνολικής διάρκειας 94 λεπτών. Από ελληνικής πλευράς επιλέχθηκαν κατόπιν διαγωνισμού οι ταινίες Exit Within του Γιώργου Δανόπουλου, Καλάβρυτα – Γκερνίκα της Πατρινής και με ρίζες από Κύπρο και Καλάβρυτα, Ισμήνης Σακελλαροπούλου και Σε Αυτή την Εξαίσια Θάλασσα της Καλλιόπης Λεγάκη. Από την πλευρά των Βάσκων, οι Marisol Gil Antillano & Aleix Aguilá με το Seamos Francos (Tobehonest), η Paula Gómez González με το The Other Light και ο Marcos Urquijo Yáñez με το Transfer.

Η συνεργασία των δύο Φεστιβάλ όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ξεκίνησε πριν δύο χρόνια με την ανταλλαγή ελληνικών και ισπανικών ταινιών ντοκιμαντέρ, που προβλήθηκαν αντίστοιχα στο 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου και το 63ο ZINEBI. Έκτοτε τα δύο φεστιβάλ, ψάχνοντας τρόπους να στηρίξουν τους δημιουργούς, αλλά και να υλοποιήσουν συνεργασίες μεταξύ τους, συνέλαβαν, και τα δύο τελευταία χρόνια υλοποίησαν αυτή την συμπαραγωγή, που θα προβληθεί σε παγκόσμια πρεμιέρα στο 64ο ΖΙΝΕΒΙ.

Στη Χώρα των Βάσκων εκτός από τους Έλληνες κινηματογραφιστές, θα ταξίδευε & η καλλιτεχνική Διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, Τζίνα Πετροπούλου.

Η πρώτη τηλεοπτική προβολή του ντοκιμαντέρ θα γίνει από την ΕΡΤ που είναι και συμπαραγωγός της ταινίας.

Οι περιλήψεις των ιστοριών

ExitWithin | Γιώργος Δανόπουλος

Ένα εργαστήρι ζωγραφικής φέρνει έξι ανθρώπους σε επαφή με την τέχνη. Η συνθήκη διαβίωσής τους, τους προτρέπει στο να βρουν διέξοδο μέσω της τέχνης, χωρίς να μπορούν όμως να μοιραστούν τα έργα τους με πιθανούς αποδέκτες. Ένας αφηγητής, έχοντας ζήσει κοινές εμπειρίες, συνοδεύει τις εικόνες και τους ήχους μιας πορείας έξι εβδομάδων έως την στιγμή που τα έργα τους ολοκληρώνονται.

Καλάβρυτα – Γκερνίκα | Ισμήνη Σακελλαροπούλου

Δύο μαρτυρικές πόλεις, που έχουν χαρακτηριστεί σύμβολα ελευθερίας στο παρελθόν, γίνονται στόχος ανελέητων επιθέσεων του Αδόλφου Χίτλερ. Στο ντοκιμαντέρ, θα γίνει προσπάθεια να αποτυπωθεί η εντυπωσιακή κοινή τους πορεία στον παγκόσμιο χάρτη της Ιστορίας.

Σε Αυτή την Εξαίσια Θάλασσα| Καλλιόπη Λεγάκη

Η ταινία αναφέρεται στην πορεία ζωής της Μαρίας Κατσικαδάκου - Cyber, μιας γυναίκας που αγωνίζεται για την κατάκτηση και την αναγνώριση των σεξουαλικών της δικαιωμάτων, σε μια κοινωνία που βρίσκεται ακόμα δέσμια των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων.

Seamos Francos (Tobehonest / Αςείμαστεειλικρινείς) | Marisol Gil Antillano & Aleix Aguilá

Μια κινηματογραφική αλληλογραφία μεταξύ δύο σκηνοθετών, που περιπλανιούνται και ανταλλάσσουν τις σκέψεις τους για την κρυμμένη ιστορία της χώρας τους.

La ótra luz (The Other Light / Το Άλλο Φως)|Paula Gómez González

Όλα ξεκινούν με μια σύγκρουση. Σε έναν φυσικό κόσμο όπου τα πάντα έλκονται με χαλαρό ρυθμό, η τεχνολογία διεκδικεί επίσης τη θέση της. Σε αυτό το αλληλένδετο πλαίσιο όπου οι πνευματικές αξίες συγκρούονται μαζί της, ποιο φως κυριαρχεί; Είναι δυνατόν να απελευθερωθούμε από το ηλεκτρικό ρεύμα που μας περιβάλλει;

Transfer (Μεταφορά) | Marcos Urquijo Yáñez

Η εκταφή και η μεταφορά με ελικόπτερο της σωρού του δικτάτορα Φρανσίσκο Φράνκο το 2019. Η μεταφορά της εξουσίας στον Αρχηγό του Κράτους που σχεδίασε ο Φράνκο και η αποδοχή του Χουάν Κάρλος I ως διαδόχου του, με βάση «τη νομιμότητα του 1936», κατέστησε τη Μοναρχία υποταγμένη στη βούληση του δικτάτορα, αφού αυτή η σχέση δεν διακόπηκε ποτέ. Μέχρι τότε, το ελικόπτερο που μεταφέρει τον δικτάτορα στην ιστορία μας θα συνεχίσει να πετάει πάνω από τους πολίτες με τον εκκωφαντικό του θόρυβο.