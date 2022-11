Τα 25 του χρόνια κλείνει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και τα γιορτάζει στις 3-10 Δεκεμβρίου 2022 με επίκεντρο τον Πύργο και την Αμαλιάδα στο ν. Ηλείας, κι ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών για παιδιά, εφήβους και όλη την οικογένεια, με ελεύθερη είσοδο!

Το Φεστιβάλ Ολυμπίας, διαχρονικά, με το πρόγραμμα και τη φιλοσοφία του υπερασπίζεται την παιδικότητα και απορρίπτει κάθε μορφή βίας απέναντι στα παιδιά και τους νέους. Το πρόγραμμά του είναι μια δημιουργική και καλλιτεχνική υπεράσπιση των αξιών του ανθρωπισμού και της μη βίας. Στις ταινίες του, κάθε χρόνο, τολμά να δείξει και την βία στο σύγχρονο κόσμο, ακριβώς για να καταδειχτεί η απαξία της.

Σε μια χρονιά που φέρνει στο φως σοκαριστικά συμβάντα κακοποίησης παιδιών και εφήβων, οι ταινίες αυτής της θεματολογίας δικαιώνουν τις διαχρονικές επιλογές του φεστιβάλ που έχει επιλέξει να μην κρύβονται τα σύγχρονα προβλήματα κάτω από το χαλί αλλά να συζητιούνται και να αναζητούνται τρόποι πρόληψης και σωστής διαχείρισης.

Η μεγάλη νεανική γιορτή του σινεμά αποτελείται από 3+1 πυλώνες:

• 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

• 22η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio

• School Cinema - δράσεις κινηματογραφικής εκπαίδευσης

• Δράσεις για επαγγελματίες του κινηματογράφου και της εκπαίδευσης

Ταινίες απ’ όλο τον κόσμο θα προβληθούν φέτος σε 12 πόλεις, αφού εκτός από τις κλασικές κεντρικές δραστηριότητες στον Πύργο και την Αμαλιάδα, θα πραγματοποιηθούν προβολές και στα Λεχαινά, τη Γαστούνη, τη Ζαχάρω και το Βαρθολομιό στην περιφερειακή ενότητα Ηλείας, αλλά και περιφερειακές προβολές στο Αγρίνιο, την Αλεξανδρούπολη, τη Λέσβο, την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, τη Ζάκυνθο και την Καλαμάτα.

Στο διάστημα 10-18 Δεκεμβρίου 2022, η ψηφιακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ online.olympiafestival.gr θα φιλοξενήσει μέρος των διαγωνιστικών προγραμμάτων, δίνοντας την ευκαιρία σε παιδιά και νέους όλης της χώρας να παρακολουθήσουν συναρπαστικές ταινίες απ’ όλον τον κόσμο. Το Φεστιβάλ Ολυμπίας άλλωστε είναι γνωστό και για τον εκπαιδευτικό εκτός από τον ψυχαγωγικό του ρόλο, με αποδέκτες απομακρυσμένα σχολεία και παιδιά με περιορισμένη πρόσβαση στα πολιτιστικά προϊόντα.

Στην 22η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio θα προβληθούν συνολικά 216 ταινίες διάρκειας έως 10 λεπτών, γυρισμένες από παιδιά και νέους. Οι ταινίες έχουν φτιαχτεί στο πλαίσιο λειτουργίας κινηματογραφικών ομάδων ή είναι ατομικές δημιουργίες. Συνολικά θα προβληθούν ταινίες από 53 χώρες.

Το πρόγραμμα των εργαστηρίων του Φεστιβάλ (“School Cinema”) θα ξεδιπλωθεί κατά κύριο λόγο στον Πύργο και την Αμαλιάδα, ενώ οι κριτικές επιτροπές των παιδιών, που λειτουργούν ως εργαστήρια κινηματογραφικής ανάλυσης και κριτικής θα είναι υβριδικές με συμμετοχή παιδιών απ’ όλη τη χώρα.

To φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές κλασικές και πιο σύγχρονες επιλογές για τους μικρούς (και μεγαλύτερους) φίλους του φεστιβάλ: από βιωματικά εργαστήρια ειδικών εφέ μέχρι εργαστήρια κινηματογραφικής παραγωγής, και από εργαστήρια ήχου μέχρι δράσεις VR.

Οι δράσεις για επαγγελματίες του κινηματογράφου και της εκπαίδευσης περιλαμβάνουν ανοιχτές συζητήσεις, διαλέξεις, masterclasses (Νίκος Καβουκίδης, Alain Bergala), αλλά και το καθιερωμένο εργαστήριο Olympia “Creative Ideas” Pitching Lab, που φέτος υλοποιείται για πέμπτη φορά.

Στα διαγωνιστικά προγράμματα του 25ου Φεστιβάλ Ολυμπίας θα προβληθούν 78 ταινίες από 51 χώρες σε 4 τμήματα: Ταινίες Μυθοπλασίας Μεγάλου Μήκους, Ταινίες Μυθοπλασίας Μικρού Μήκους, Ταινίες Animation Μικρού Μήκους, “KIDS & DOCS” (ντοκιμαντέρ για παιδιά).

Οι ταινίες που θα διαγωνιστούν, με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στις αποσκευές τους, είναι παραγωγής 2021 και 2022. Τα τρία πρώτα διαγωνιστικά προγράμματα προβάλλονται στον Πύργο, ενώ το KIDS & DOCS είναι αυτοτελές τμήμα του Φεστιβάλ με ξεχωριστή διεθνή κριτική επιτροπή και έδρα την Αμαλιάδα.

Οι ταινίες που απευθύνονται στα παιδιά και τους νέους διαπνέονται από τις βασικές αρχές της «Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» του ΟΗΕ, εμπνέουν την αγάπη για τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση, αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική σκέψη των νέων και συμβάλλουν στην αλληλοκατανόηση ανθρώπων με διαφορετική κουλτούρα.

Προσεκτικά επιλεγμένες από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Δημήτρη Σπύρου, οι ταινίες του προγράμματος καταπιάνονται με όσα απασχολούν τα παιδιά και τους νέους στο σύγχρονο κόσμο: φιλία, οικογένεια, έρωτας, σχέσεις, σχολείο, σόσιαλ μίντια αλλά και πόλεμος, απώλεια, πανδημία... Ταινίες που υμνούν την χαρά της ζωής κι άλλες που τολμούν να δείξουν τα δεινά των καιρών μας και ατόφια την ανθρώπινη συνθήκη χωρίς να «μακιγιάρουν» την πραγματικότητα για τα παιδιά.

Η θεματολογία των φετινών ταινιών είναι πλούσια και πολύπλευρη, και αγγίζει ζητήματα που απασχολούν τα παιδιά σε όλον τον κόσμο: κακοποίηση, φυλακή, απέλαση, αρρώστια, ορφάνια, εγκατάλειψη, ναρκωτικά, προσφυγικό, κλιματική κρίση. Θα δούμε ταινίες με παιδιά θύματα του πολέμου, παιδιά που καταλήγουν να φροντίζουν τους γονείς τους, αντί να συμβαίνει το αντίθετο... Αλλά και ταινίες που υμνούν τη δύναμη της φιλίας, τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα, την αγάπη για τα ζώα, τα όνειρα για το μέλλον, την τέχνη, τα αθλήματα, την διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα. Ταινίες που αναδεικνύουν τη δύναμη της αγάπης.

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ…

Από το Διαγωνιστικό Μυθοπλασίας Μεγάλου Μήκους:

• Η τελευταία προβολή. Η υποψηφιότητα της Ινδίας στα Όσκαρ. Όσοι αγάπησαν το “Σινεμά ο Παράδεισος” του Τορνατόρε, θα λατρέψουν αυτό το ποίημα από την Ινδία.

• Ήλιος και κόρη. Η δεκάχρονη Λουτσία περιμένει τον μπαμπά της να επιστρέψει. Και η Βολιβία έχει το δικό της μαγικό ρεαλισμό.

• Ο άνεμος χορεύει τα ζαχαροκάλαμα. Μια έκπληξη από το Ιράν, με τον 11χρονο ήρωα να αναλαμβάνει δράση για να σώσει τον συνδικαλιστή πατέρα του που έχει συλληφθεί.

• Μόγια Βέσνα. Η δεκάχρονη Μόγια ενηλικιώνεται πρόωρα…

• Μεγαλείο. Ο 16χρονος Μανουέλ είναι ζευγάρι με την Αζούλ . Όταν όμως έρχεται η ώρα για την πρώτη τους φορά, νιώθει κάτι εντελώς καινούργιο για ένα αγόρι φίλο του.

• Το Σύμπαν του Όλιβερ. Ο μικρός Όλιβερ καταφεύγει στη δύναμη της φαντασίας για να σώσει την οικογένειά του.

Οι είκοσι ταινίες μικρού μήκους μυθοπλασίας μας εκπλήσσουν με τον εκφραστικό και θεματολογικό πλούτο τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

• την ταινία Tσουτσουέ η οποία διαγωνίστηκε στο φετινό φεστιβάλ των Καννών, στέλνοντας για πρώτη φορά σκηνοθέτη από τη Γκάνα, τον Amantei Arman, στο σημαντικό αυτό Φεστιβάλ. Οι γιοί ενός ψαρά προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια του μεγαλύτερου αδερφού τους που πνίγηκε στη θάλασσα.

και την μικρού μήκους ταινία:

• Η Κατρουλού. Η Λέα, ένα 10χρονο κορίτσι, βρέχει κάθε βράδυ το κρεβάτι της. Πίσω από αυτή τη διαταραχή κρύβεται ένα μυστικό που την κάνει εχθρικό και δύσπιστο παιδί. Μία μικρού μήκους ταινία από το Περού για την παιδική κακοποίηση.

Kids and docs: Τα ντοκιμαντέρ του φετινού Φεστιβάλ Ολυμπίας μας ταξιδεύουν στον κόσμο που ζουν τα παιδιά: από τους σκληρούς δρόμους της Μπογκοτά ως τα υψίπεδα του Ιράν, κι από τις υποβαθμισμένες γειτονιές του Ανατολικού Βερολίνου ως την δοκιμαζόμενη πολιτικά και κοινωνικά Γεωργία, από τα τροπικά δάση του Αμαζονίου, ως τους δρόμους κάθε γωνιάς του πλανήτη όπου άνθρωποι κινούνται χωρίς χαρτιά και κάποιοι χωρίς καν πιστοποιητικά γέννησης… (Αλίς / Aτονική Λάμψη / To όνειρο του αλόγου / Το σπίτι μου είναι κάπου αλλού / Τα νερά του Παστάσα / Κάλε, ο Κοσμοναύτης).

Και μια ευχάριστη έκπληξη: φέτος προβάλλονται 3 ελληνικά ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους και ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για παιδιά:

Ο καραγκιοζοπαίκτης της Νιόν της Ιρίνα Μπόικο, Το στοίχημα της Μαρίας Λεωνίδα, Τέλος χρόνου του Λουκά Παλαιοκρασσά, και Όνειρα σε ρόδες της Σοφίας Λιούλια. Τα τρία τελευταία μάλιστα καταπιάνονται με τη σημερινή κατάσταση στα σχολεία, δίνοντας αφορμή και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση «Προκλήσεις και εμπόδια στην εκπαίδευση» (Αμαλιάδα, Δευτέρα 5/12).

Τα 23 animation μικρού μήκους, θα γοητεύσουν μικρού και μεγάλους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα: Ίντοντο, Γκαράνο, Ακπλοκπλόμπιτο, Οι κόρες του ανέμου και Λουδοβίκος ο Α’, βασιλέας των αμνών.

Περισσότερα για τις ταινίες των διαγωνιστικών προγραμμάτων θα βρείτε εδώ:

https://olympiafestival.gr/competition/

Βραβεία απονέμουν οι διεθνείς κριτικές επιτροπές, που αποτελούνται από αναγνωρισμένους επαγγελματίες του κινηματογράφου και της εκπαίδευσης, οι επιτροπές της European Children’s Film Association (ECFA - οι ταινίες που θα κερδίσουν το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας γίνονται αυτομάτως υποψήφιες για τα βραβεία καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας της χρονιάς), η επιτροπή του Centre International du Film pour L'Enfance et la Jeunesse (CIFEJ), η επιτροπή του Καναλιού Βουλή Τηλεόραση (που αποφασίζει για το Βραβείο “Ανθρώπινες Αξίες” της Βουλής των Ελλήνων), η επιτροπή της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) και η επιτροπή της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ).

Επίσης βραβεία απονέμουν και τα παιδιά: η Διεθνής Κριτική Επιτροπή Νέων και οι Ελληνικές Κριτικές Επιτροπές Παιδιών και Νέων, οι οποίες λειτουργούν παράλληλα και ως εργαστήρια κινηματογραφικής ανάλυσης και κριτικής.

Πρόεδρος της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής Ταινιών Μεγάλου Μήκους θα είναι ο Αλέν Μπεργκαλά (Alain Bergala), κριτικός και πρώην αρχισυντάκτης των θρυλικών Cahiers du Cinema, σπεσιαλίστας στο έργο του Γκοντάρ και καθηγητής της Παιδαγωγικής του Κινηματογράφου στα Πανεπιστήμια της Σορβόννης, της Ρεν και της Γιέρ, που την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου θα παραδώσει ένα masterclass. Φέτος λειτουργούν για πρώτη φορά ξεχωριστές διεθνείς κριτικές επιτροπές για κάθε διαγωνιστικό τμήμα, ένα δείγμα της διεύρυνσης τόσο του προγράμματος όσο και της διεθνούς απήχησης του Φεστιβάλ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ/ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Εκτός από τις ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος θα προβληθούν & 40 περίπου ταινίες σε αφιερώματα και ειδικές προβολές:

2022 - Προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας και της νεότητας στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο: Μια τολμηρή επιλογή ελληνικών ταινιών μικρού μήκους για ενήλικες που αγγίζουν ζητήματα της νιότης αλλά προορίζονται κυρίως για ενήλικο κοινό (Πέμπτη 8/12 και Παρασκευή 9/12, 22.30, ΑΠΟΛΛΩΝ)

Ket & Docs: Αφιέρωμα στην πρόσφατη βελγική παραγωγή ταινιών ντοκιμαντέρ για παιδιά μέσω του προγράμματος ανάπτυξης σεναρίου και παραγωγής ταινιών Ket & Docs, που διοργανώνει ο οργανισμός JEF για τον παιδικό κινηματογράφο.

ASIFA WORKSHOP GROUP - “Dreaming of a sustainable future”: Πρώτη παγκόσμια παρουσίαση του φετινού έργου της Ομάδας Εργαστηρίων της Διεθνούς Ένωσης Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων με θέμα την απειλή της Κλιματικής Αλλαγής

Αφιέρωμα “Κλιματική κρίση και Περιβαλλοντική συνείδηση”: Επτά κινηματογραφικές ταινίες ντοκιμαντέρ, μυθοπλασίας και animation για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα εξαιτίας των αδιέξοδων ανθρώπινων πρακτικών πάνω στον πεπερασμένο πλανήτη μας. Το αφιέρωμα συμπληρώνεται από κινηματογραφικά εργαστήρια και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην περιφερειακή ενότητα Ηλείας.

Μικρό αφιέρωμα στο Σλοβάκικο animation: Ο διακεκριμένος Σλοβάκος animator Martin Smatana επιμελείται ένα αφιέρωμα σε πρόσφατες ταινίες animation μικρού μήκους της χώρας του. Mία εκ των έσω ματιά σε μια απ’ τις παραγωγικότερες και πιο δημιουργικές κοινότητες animation της Ευρώπης.

Zoom in European Children's Films: μια ενδιαφέρουσα επιλογή ευρωπαϊκών ταινιών εκτός διαγωνιστικών τμημάτων: πολυβραβευμένες συμμετοχές προηγούμενων διοργανώσεων, κλασικές ταινίες κλπ.

22η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ “CAMERA ZIZANIO”

Η Camera Zizanio ξαναβρίσκει φέτος τον βηματισμό της μετά από δύο σκληρά χρόνια πανδημίας και περιορισμών. Η οικονομική κρίση, η φτώχεια, η περιβαλλοντική καταστροφή και ο απεχθής πόλεμος μέσα στην Ευρώπη ορίζουν έναν ασταθή κόσμο. Η Camera Zizanio βασίζεται στη σταθερά του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας και του θεμελιώδους τετράπτυχου των αρχών του, βάσει των οποίων ιδρύθηκε πριν 25 χρόνια: «Παιδί, Ειρήνη, Παιδεία, Πολιτισμός» και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις διεθνείς ανταλλαγές και συνεργασίες: με τη συμμετοχή νέων από την Ελλάδα σε φεστιβάλ και κινηματογραφικά εργαστήρια στον κόσμο, την αποστολή ταινιών από την Ελλάδα στο εξωτερικό, τις πολυεθνικές δράσεις.

Στις προβολές της Camera Zizanio παρουσιάζονται δημιουργίες μικρού μήκους παιδιών και νέων από όλο τον κόσμο, που έχουν πραγματοποιηθεί είτε στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων, είτε είναι αποτέλεσμα ατομικών πρωτοβουλιών. Οι ταινίες διακρίνονται σε τρία διαγωνιστικά τμήματα, το Τμήμα Ελληνικών Ταινιών, Τμήμα Ευρωπαϊκών Ταινιών (στο οποίο συμμετέχουν και ελληνικές) και Διεθνές Τμήμα. Διαγωνίζονται σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες: Α. δημιουργίες παιδιών ως 12 ετών, Β. παιδιών από 13 ως 16 ετών και Γ. νέων 17 ως 20 ετών. Στα τρία διαγωνιστικά τμήματα, Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές θα παρουσιαστούν 216 ταινίες από 53 χώρες: Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Δανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελβετία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Μολδαβία, Ολλανδία, Ουαλία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία και Φινλανδία, Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, ΗΠΑ, Ινδία, Ινδονησία, Ιορδανία, Ιράν, Ισραήλ, Καζακστάν, Καναδάς, Κένυα, Κίνα, Κολομβία, Νεπάλ, Ν. Κορέα, Περού, Ταϊβάν, Τυνησία, Φιλιππίνες, Χονγκ Κονγκ και Ελλάδα φυσικά.

Εκτός από τα βραβεία που απονέμουν οι παιδικές κριτικές επιτροπές της Camera Zizanio (3 σε κάθε ηλικιακή κατηγορία), απονέμονται βραβεία από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, τον Συνήγορο του Παιδιού και τον βετεράνο σκηνοθέτη και διευθυντή φωτογραφίας Νίκο Καβουκίδη. Η Σχολή Σκηνοθεσίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ στηρίζει την Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio, προσφέροντας δύο πλήρεις υποτροφίες σπουδών στους νέους δημιουργούς που θα διακριθούν στην ηλικιακή κατηγορία 17 έως 20 ετών, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η Σχολή Κινηματογράφου Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου προσφέρει μία υποτροφία ενός έτους σε νέους που θα διακριθούν στην ηλικιακή κατηγορία 17-20 ετών.

SCHOOL CINEMA

Τρίτος πυλώνας του Φεστιβάλ είναι οι δραστηριότητες κινηματογραφικής εκπαίδευσης με τον γενικό τίτλο School Cinema. Πρόκειται για τα εργαστήρια και τις άλλες δράσεις κινηματογραφικής εκπαίδευσης που απευθύνονται σε παιδιά και νέους.

Φέτος, θα λειτουργήσει για πρώτη φορά ένας νέος συγκεντρωτικός χώρος για τα κινηματογραφικά εργαστήρια, το Θεματικό Πάρκο Ξυστρή του Δήμου Πύργου.

Κεντρική δράση του χώρου αυτού θα είναι η εφαρμογή A Trip Around Europe - ένα βιωματικό ταξίδι στα ειδικά εφέ του κινηματογράφου: Μια δράση όπου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα ειδικά εφέ του κινηματογράφου από τη θέση του πρωταγωνιστή, καθώς συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία μιας μικρού μήκους ταινίας διάρκειας πέντε λεπτών. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο στούντιο εξοπλισμένο με κάμερες, φώτα, αισθητήρες κίνησης και ειδικό background δημιουργίας εφέ (greenscreen), τα παιδιά “μεταφέρονται” σε πραγματικό χρόνο σε διαφορετικά περιβάλλοντα με την βοήθεια υπολογιστών που χρησιμοποιούν εξελιγμένα λογισμικά, και βιώνουν εκ των έσω τη μαγεία των εφέ του κινηματογράφου αποκτώντας μια μοναδική εμπειρία που θα τους μείνει αξέχαστη! Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Creative Europe MEDIA μέσω του προγράμματος Festival Network 2020, όπου συμμετείχε το Φεστιβάλ Ολυμπίας

Στο συνολικό πρόγραμμα του School Cinema περιλαμβάνονται φέτος περίπου 50 εργαστήρια:

Ξεχωρίζει το γνωστό πολυεθνικό εργαστήριο “Mythos Project” που πραγματοποιείται φέτος για δωδέκατη συνεχή χρονιά. Λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ με παιδιά από το εξωτερικό που διαγωνίζονται στην 22η Camera Zizanio μαζί με συνομηλίκους τους από τον Πύργο και την Ηλεία. Με αυτά τα παιδιά συγκροτούνται κινηματογραφικές ομάδες, οι οποίες μέσα σε πέντε μέρες καλούνται να δημιουργήσουν ταινίες μικρού μήκους πάνω σε ένα συγκεκριμένο θεματικό άξονα, διαφορετικό κάθε χρονιά. Η φετινή θεματική είναι τα Δικαιώματα της Γυναίκας.

Η πόλη του Πύργου και τα περίχωρα αποτελούν το φυσικό ντεκόρ αυτών των ταινιών που στη συνέχεια ταξιδεύουν σε φεστιβάλ του εξωτερικού. Στη 12η διοργάνωση αναμένεται να πάρουν μέρος περίπου 100 παιδιά από 17 ευρωπαϊκές χώρες και θα δημιουργηθούν 10 με 12 ταινίες. Είναι το μακροβιότερο κινηματογραφικό εργαστήριο του είδους του στην Ευρώπη και αναμφισβήτητα το σημαντικότερο από άποψη συμμετοχών και παραγόμενου έργου, σύμφωνα με σχετική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου.

Τα παιδιά μπορούν επίσης να πειραματιστούν με τα οπτικά και ειδικά εφέ στον κινηματογράφο, αλλά και με την ηχητική επένδυση ενός μικρού αποσπάσματος βουβής ταινίας (Οι βουβές ταινίες...μιλάνε!) δημιουργώντας όλους τους ήχους του αποσπάσματος (πχ βήματα, ανάσες, ήχους του περιβάλλοντος, τριξίματα) με το σώμα τους και διάφορα αντικείμενα ή μικρά μουσικά όργανα. Στόχος του εργαστηρίου είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με τον ηχητικό σχεδιασμό μιας ταινίας, καθώς και με τη διαδικασία του foley dubbing.

Εργαστήρια κινηματογραφικής κριτικής και ανάλυσης, που λειτουργούν στο πλαίσιο των παιδικών κριτικών επιτροπών του 25ου Φεστιβάλ Ολυμπίας και της 22ης Camera Zizanio.

Εργαστήρια κινηματογραφικής δημιουργίας: Παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας μυθοπλασίας, παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας ντοκιμαντέρ, Zizanimation, Rotoscoping animation, 3D γραφικά, ήχος και άλλα θεματικά εργαστήρια. Πολλά απ’ αυτά τα εργαστήρια καταλήγουν σε ολοκληρωμένη ταινία, ενώ άλλα προσφέρουν σημαντικές γνώσεις και ερεθίσματα ώστε τα παιδιά να συνεχίσουν μόνα τους την ενασχόληση με τον κινηματογράφο και τις τεχνικές του.

Εφηβική δημοσιογραφική ομάδα Zizanio News 365: Το εργαστήρι δημοσιογραφίας του Φεστιβάλ Ολυμπίας απευθύνεται σε παιδιά 12-18 ετών. Η λειτουργία του υποστηρίζεται από δημοσιογράφους, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, σκηνοθέτες, μοντέρ και άλλους ειδικούς επαγγελματίες – αλλά μόνο εσύ μπορείς να πεις αυτό που θέλεις!

Καλλιτεχνικά εργαστήρια θεάτρου και μουσικής (Θεατρικό Παιχνίδι με την “Πάροδο”, Θεατρικός αυτοσχεδιασμός, Εργαστήρι Πολυφωνίας).

*Τέλος θα υπάρξουν και Δραστηριότητες για επαγγελματίες του κινηματογράφου και της εκπαίδευσης όπως το 5th Olympia “Creative Ideas” Pitching Lab. Στη δράση αυτή, επαγγελματίες κινηματογραφιστές παρουσιάζουν τις ιδέες τους για τη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους για παιδιά και νέους. Φέτος συμμετέχουν 10 προτάσεις. Οι δύο καλύτερες ιδέες βραβεύονται με χρηματικά βραβεία από κριτικές επιτροπές της ΕΡΤ ΑΕ και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ενώ με χορηγίες σε είδος συμβάλλουν οι εταιρείες Authorwave, STEFILM Massive Productions και Νεανικό Πλάνο.

Θυμίζουμε πως από το Εργαστήριο Pitching του Φεστιβάλ Ολυμπίας έχουν περάσει ταινίες όπως Το βανκούβερ της Άρτεμης Αναστασιάδου που συμμετείχε στο πρόγραμμα Generation της Berlinale στις αρχές του 2022, αλλά και ταινίες που περιλαμβάνονται φέτος στα διαγωνιστικά προγράμματα του Φεστιβάλ, όπως το Love you more than peanut butter της Αριάδνης Αγγελικής Θυφρονίτου Λήτου, που βραβεύτηκε και στο Φεστιβάλ της Δράμας και το Cat Postale του Ζαχαρία Μαυροειδή που κάνει την πρεμιέρα του στον Πύργο. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση του εργαστηρίου έχουν αναλάβει από την ίδρυσή του οι εκπαιδεύτριες Λίνα Γιαννοπούλου, Αγάθη Δαρλάση, Τζωρτζίνα Κακουδάκη.

The ECFA Beat: Στρογγυλό τραπέζι που συνδιοργανώνεται από το Φεστιβάλ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Παιδικού Κινηματογράφου, με συμμετοχή μελών της Ένωσης και καλεσμένων του Φεστιβάλ, με αντικείμενο τον προγραμματισμό ταινιών στα εξειδικευμένα φεστιβάλ κινηματογράφου για παιδιά και νέους.

Locate the Locations: Μια εκπαιδευτική δράση του ΕΚΟΜΕ και του Φεστιβάλ Ολυμπίας για τον εντοπισμό παλιών και νέων κινηματογραφικών χώρων. Πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης Εκπαιδευτικές συναντήσεις με το ΕΚΟΜΕ.

Olympia PsychoΕdu - Κινηματογραφική Τέχνη και Ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις: Πρόκειται για την παρουσίαση μιας σειράς ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων, με μέσο παρέμβασης ταινίες κατάλληλες για παιδιά και νέους. Οι παρεμβάσεις αφορούν σε θεματολογία σχετική με τα παιδιά και απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς αλλά και γονείς ενώ αποσκοπούν στην ενημέρωσή τους προκειμένου οι ίδιοι, με προαιρετική τη συνδρομή των συνεργατών του Φεστιβάλ, να χρησιμοποιήσουν τη κινηματογραφική αφήγηση με τα παιδιά και τους εφήβους, εξυπηρετώντας έτσι ποικίλους εκπαιδευτικούς και αναπτυξιακούς στόχους.

"Άγριες Μέλισσες" - γιατί το άγριο είναι συνήθως πιο γλυκό: Ένας ύμνος στην ελεύθερη βούληση απέναντι στην κυριαρχία του ισχυρού. Λόγια και εικόνες, όψεις της τηλεοπτικής "γραφής". Ο καθηγητής της Ανθρωπολογίας Παύλος Κάβουρας συνομιλεί με τον σκηνογράφο-δημιουργό της σειράς "Άγριες Μέλισσες" Αντώνη Χαλκιά.

Σταφίδα, ο μαύρος χρυσός της Ηλείας: Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά που υλοποιείται από το Νεανικό Πλάνο με τη χρηματοδότηση και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Υπόθεση Σινεμά, του Alain Bergala

Η Υπόθεση Σινεμά του Αλέν Μπεργκαλά, του προέδρου της φετινής κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Ολυμπίας, είναι ένα κείμενο εμβληματικό για την κινηματογραφική εκπαίδευση. Ο συγγραφέας παρουσιάζει με ενάργεια και βαθιά γνώση τις προοπτικές και τα εμπόδια μιας δημιουργικής ένταξης του κινηματογράφου στο σχολείο αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα καταθέτει μια παθιασμένη δήλωση αγάπης προς το σινεμά, της ρίζες της οποίας αναζητά στην παιδική ηλικία, στις πρώτες αναμνήσεις από την επαφή με την κινηματογραφική οθόνη. Δεν θεωρεί το σινεμά ως ένα φορέα σταθερότητας εντός του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά ως έναν αναγκαίο παράγοντα δημιουργικής αναστάτωσης της καθημερινότητας του σχολείου. Τελικά, παραδίδει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κείμενο, που κινείται με ιδιαίτερη άνεση από τις πιο αφαιρετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της κινηματογραφικής τέχνης στις πιο χειροπιαστές υποδείξεις για το πώς να αναλυθεί δημιουργικά μια ταινία στη σχολική τάξη ή το πώς να οργανωθούν τα γυρίσματα ενός σχολικού κινηματογραφικού εργαστηρίου.

Η συμμετοχή στις προβολές και τις λοιπές δραστηριότητες του Φεστιβάλ Ολυμπίας και της Camera Zizanio είναι δωρεάν.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝΣΕΠ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ.

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ:

ΒΟΥΛΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

CREATIVE EUROPE / MEDIA

CREATIVE EUROPE MEDIA DESK GREECE

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ:

https://olympiafestival.gr/