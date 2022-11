Έρχεται με 8 ταινίες το 1ο Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου στην Αθήνα

Από τις 24 έως τις 27 Νοεμβρίου 2022 στον ιστορικό κινηματογράφο τέχνης της Αθήνας, STUDIO new star art cinema, η Ntounias events σε συνεργασία με την εταιρεία διανομής NEW STAR διοργανώνουν το Πρώτο Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου με το όνομα Athens Palestine Film Festival.

Οκτώ (8) ταινίες και ντοκιμαντέρ, μικρού και μεγάλου μήκους, σημαντικών και ταλαντούχων Παλαιστινίων δημιουργών, έχουν επιλεγεί να προβληθούν από μια επιτροπή θεατών. Μέσα από τις ταινίες τους, οι σκηνοθέτες απεικονίζουν την καθημερινότητα σε μια Παλαιστίνη που έχει βυθιστεί στην ένδεια και την καταστολή. Ταυτόχρονα, διηγούνται τα όνειρα και τις ελπίδες των ανθρώπων που προσπαθούν να αντέξουν υπό την κατοχή του ισραηλινού στρατού.

Οι ταινίες έχουν σημαντικό καλλιτεχνικό ενδιαφέρον καθώς οι σκηνοθέτες τους είναι τα νέα ταλέντα και κορυφαίοι δημιουργοί της Παλαιστίνης. Οι σκηνοθέτες των ταινιών είναι : Larissa Sansour, Abdallah Al-Khatib, Caitlin McLeod, Bassam Jarbawi, Mohamed Jabaly, Nahed Awwad, Mahasen Nasser-Eldin, Muayad Alayan

Το Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου της Αθήνας εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά εκδηλώσεων με επικεφαλής την εταιρεία Ntounias Events, η οποία επιδιώκει να οργανώσει ποικίλες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες στην περιοχή της Μεσογείου. Οι εκδηλώσεις της Ntounias Events αντιπροσωπεύουν μια προσπάθεια ενίσχυσης της συμβολής της πολύπλευρης διασποράς στο δυναμικό πολιτιστικό τοπίο της Ελλάδας.

Στη διάρκεια του Φεστιβάλ θα προβάλλονται καθημερινά 2 ταινίες, με ελληνικούς υπότιτλους.

Το Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στη Διεθνή Ημέρα Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Νοεμβρίου.

Πραγματοποιείται με την υποστήριξη των : Filmlab Palestine, STUDIO new star art cinema, Palestine Cinema Days, Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ :

24/11 My Gaza Online (ντοκιμαντέρ, 22’) στις 20:00

Little Palestine (Diary of Siege) (μυθοπλασίας, 89’) στις 20:30.

25/11 Space Exodus (μυθοπλασίας, 5’) στις 18:00

5 Minutes From Home ( ντοκιμαντέρ, 52’) στις 18:10.

26/11 The Silent Protest (ντοκιμαντέρ, 22’) στις 20:00

Love Theft and Other Entanglements (μυθοπλασίας, 90’) στις 20:30.

27/11 One Like Him (μυθοπλασίας, 16’) στις 20:00

Mafak (Screwdriver) (μυθοπλασίας, 108’) στις 20:20.

Ημερήσιο Εισιτήριο: 5 Ευρώ.

*STUDIO new star art cinema, οδός Σπάρτης και Σταυροπούλου 33, Πλ. Αμερικής

Τηλ: 21 0864 0054.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ