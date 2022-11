Τι προβάλλει το Odeon Veso Mare από 24 έως και 30 Νοεμβρίου 2022

Οι κανούριες ταινίες που ξεκινούν προβολή είναι ο "Πινόκιο" του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, το "The Fabelmans" του Στίβεν Σπίλμπεργκ και η νέα ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο, "Bones and all"

Τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 24 έως και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022, στο Odeon Veso Mare στην Ακτή Δυμαίων θα προβάλλονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, οι εξής ταινίες: Αίθουσα 2 στις 19.50 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 20.50 καθημερινά “Pinocchio – Πινόκιο” Πρόκειται για την ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ για τη «Μορφή του νερού», Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο για τον αγαπημένο χαρακτήρα της ιταλικής λογοτεχνίας. Η ταινία «Πινόκιο» βγαίνει σε διανομή από την Odeon. Πινόκιο, μια μαριονέτα, αρχίζει να μιλάει και να συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος. Ο δημιουργός του, ο Τζεπέτο, τον έχει σαν γιο του. Όταν ο Πινόκιο περιπλανηθεί και χάσει το δρόμο του, θα του τύχουν έναν σωρό μπελάδες. Στο ταξίδι της αναζήτησης του εαυτού του θα έχει για μοναδικό του σύμμαχο μια νεράιδα. Η επιθυμία του Πινόκιο, όμως, να μοιάσει στα υπόλοιπα αγόρια παραμένει… Σκηνοθεσία: Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, Μαρκ Γκούσταφσον Σενάριο: Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, Πάτρικ ΜακΧέιλ Φωτογραφία: Φρανκ Πάσινγκχαμ Μοντάζ: Κεν Στρέτζμαν Μουσική: Αλεξάντρ Ντεσπλά Με τις φωνές των: Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Ντέιβιντ Μπράντλεϊ, Τζον Τορτούρο, Ρον Πέρλμαν, Κέιτ Μπλάνσετ, Τιμ Μπλέικ Νέλσον. Διάρκεια: 114 λεπτά Χώρες παραγωγής: ΗΠΑ, Μεξικό Έτος παραγωγής: 2022. Αίθουσα 5 στις 21.20 καθημερινά, Αίθουσα 2 στις 22.20 καθημερινά "The Fabelmans" Οι ταινίες είναι όνειρα που δεν ξεχνάς ποτέ, αναφέρει το δελτίο Τύπου για τη νέα ταινία του μεγάλου παραμυθά του Χόλιγουντ, Στίβεν Σπίλμπεργκ. Πρόκειται για βαθιά προσωπική απεικόνιση της αμερικάνικης παιδικής ηλικίας κατά τον 20ο αιώνα. Το φιλμ «The Fabelmans» περιγράφει την ιστορία ενηλικίωσης ενός νεαρού αγοριού που ανακαλύπτει ένα καταστροφικό οικογενειακό μυστικό και μια εξερεύνηση της δύναμης των ταινιών να αποκαλύπτουν την αλήθεια για τους άλλους και τους ίδιους μας τους εαυτούς. Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ Παίζουν οι ηθοποιοί: Μισέλ Γουίλιαμς, Πολ Ντάνο, Σεθ Ρόγκεν, Γκάμπριελ ΛαΜπέλ, Τζίνι Μπερλίν, Τζούλια Μπάτερς, Ρόμπιν Μπάρτλετ, Κίλι Καρστέν και ο Τζουντ Χιρς που ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου για το "Συνηθισμένοι άνθρωποι» του Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Διάρκεια: 151 λεπτά. Το «The Fabelmans» τιμήθηκε ήδη με το βραβείο κοινού στο φετινό Κινματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο. Αίθουσα 2 στις 16.00 μόνο το σαββατοκύριακο και την Τετάρτη 30/11 Αίθουσα 4 στις 17.10 μόνο το σαββατοκύριακο και την Τετάρτη 30/11, και στις 19.20 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 18.20 μόνο το σαββατοκύριακο και την Τετάρτη 30/11 «Παράξενος Κόσμος – Strange World» Η νέα ταινία ψηφιακού ανιμέισον από το στούντιο της Ντίσνει είναι γεγονός και κάνει πρεμιέρα σε διανομή της Feelgood. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντον Χολ. Τρεις γενιές της θρυλικής οικογένειας εξερευνητών Κλέιντ βρίσκονται σε μια αχαρτογράφητη και επικίνδυνη περιοχή, όπου παραμονεύουν μυθικά πλάσματα. Οι διαφορές τους μπορεί να υπονομεύσουν την, αναμφίβολα, πιο κρίσιμη αποστολή τους. Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι Ντένις Κουέιντ, Λούσι Λιου, Τζέικ Τζίλενχαλ, κ.α. Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται: Βαγγέλης Στρατηγάκος, Γιάννης Στεφόπουλος, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός, Τζωρτζίνα Καραχάλιου, Στεφανία Γουλιώτη, Άγγελος Λιάγκος, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Ίρις Πανταζάρα, Γιώργος Μαντάς, Νικόλας Ζωζός, Βασιλική Σούτη, Μαρία Πλακίδη, Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Στέλιος Ψαρουδάκης, Ανδρέας Ρήγας, Πάνος Τοψίδης, Χαρά Ζησιμάτου. Διάρκεια: 102 έπτά. Αίθουσα 1 στις 22.30 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 21.30 καθημερινά "Bones and all" Tην ταινία έχει σκηνοθετήσει ο Λούκα Γκουαντανίνο και το σενάριο που είναι βασισμένο σε μυθιστόρημα της Καμίλ ντε Άντζελις υπογράφει ο Ντέιβιντ Κάσγκανιτς (“Suspiria”, “Κάτω από τον ήλιο”). Πρωταγωνιστούν οι: Τιμοτέ Σαλαμέ, Τέιλορ Ράσελ, Μαρκ Ράιλανς, Τζέσικα Χάρπερ, Αντρέ Χόλαντ, Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν, Φρανσέσκα Σκορσέζε, Κλόε Σεβινί, Μάικλ Στούλμπαργκ. Το “Bones and All” τιμήθηκε με τον Αργυρό Λέοντα του 79ου Φεστιβάλ της Βενετίας, καλύτερης σκηνοθεσίας: Λούκα Γκουαντανίνο. Επίσης κέρδισε το Βραβείο "Μαρσέλο Μαστρογιάνι" Νέου Ταλέντου: Τέιλορ Ράσελ, στο 79ο Φεστιβάλ Βενετίας Το “Bones and All” είναι η ιστορία αγάπης ανάμεσα στην Μάρεν (Τέιλορ Ράσελ), μία νεαρή γυναίκα που μαθαίνει πως να επιβιώνει στο περιθώριο της κοινωνίας, και τον Λι (Τιμοτέ Σαλαμέ) έναν ακραίο και στερημένο τυχοδιώκτη… οι οποίοι συναντιούνται και ενώνονται σε μια οδύσσεια χιλιομέτρων που τους οδηγεί στις περιφερειακές διαδρομές, στα κρυφά περάσματα και στις παγίδες της Αμερικής του Ρόναλντ Ρίγκαν. Όμως, παρά το γεγονός ότι καταβάλλουν τις καλύτερες προσπάθειές τους, όλοι οι δρόμοι οδηγούν πίσω στο τρομακτικό παρελθόν τους και σε μια τελική στάση που θα καθορίσει αν η αγάπη τους μπορεί να επιβιώσει από την διαφορετικότητά τους. Το φιλμ βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες σε διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 130 λεπτά. Αίθουσα 1 στις 19.00 μόνο τη Δευτέρα, Αίθουσα 3 στις 19.00 καθημερινά πλην Δευτέρας, Αίθουσα 6 στις 20.00 καθημερινά, Αίθουσα 7 στις 18.00 και στις 21.00 καθημερινά "Black Panther: Wakanda Forever" Τέσσερα χρόνια μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη ταινία που είχε φτάσει & έως τα Όσκαρ, ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στον επικό και συναρπαστικό κόσμο της Wakanda. Ο Ryan Coogler ανέλαβε και πάλι τη σκηνοθεσία -αυτή τη φορά, δυστυχώς, χωρίς τον απόλυτο πρωταγωνιστή Chadwick Boseman που έφυγε από τη ζωή- και υπόσχεται να εδραιώσει ακόμα περισσότερο το σύμπαν της Wakanda, παρουσιάζοντάς μας πρωτόγνωρες περιοχές, αλλά και ένα νέο υποβρύχιο βασίλειο στα πρότυπα της Ατλαντίδας. Η δεύτερη ταινία φιλοξενεί το καστ της πρώτης, με τις Angela Bassett, Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira και τον Winston Duke, ενώ μας συστήνει καινούριους χαρακτήρες στα πρόσωπα των Tenoch Huerta Mejía, Alex Livinalli, Mabel Cadena και της Dominique Thorne. Οι βραβευμένες με Όσκαρ για την πρώτη ταινία Hannah Beachler και Ruth E. Carter αναλαμβάνουν και πάλι τα ηνία της σκηνογραφίας και των κουστουμιών. Τη δυναμική γυναικεία παρουσία πίσω από την κάμερα συμπληρώνει η διευθύντρια φωτογραφίας Autumn Durald Arkapaw. Μετά τον θάνατο του Βασιλιά T'Challa, η βασίλισσα Ramonda (Angela Bassett), η πριγκίπισσα Shuri (Letitia Wright), ο M’Baku (Winston Duke), η Okoye (Danai Gurira) και οι ελίτ πολεμίστριες Dora Milaje, αγωνίζονται για να προστατεύσουν το έθνος τους από τις παγκόσμιες δυνάμεις. Όταν ο Namor (Tenoch Nuerta), ο βασιλιάς ενός κρυμμένου υποθαλάσσιου έθνους, τους προειδοποιεί ότι πλησιάζει μία παγκόσμια απειλή που σκοπεύει να αντικρούσει με δυσάρεστες μεθόδους, οι κάτοικοι της Wakanda ενώνουν τις δυνάμεις τους, με την ατρόμητη πολεμίστρια Nakia (στο ρόλο η Lupita Nyong’o) και τον Everett Ross (Martin Freeman), ώστε να χαράξουν ένα νέο μονοπάτι για το βασίλειο της Wakanda. Σενάριο/Σκηνοθεσία: Ryan Coogler. Διάρκεια: 161 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία σε 2 εβδομάδες προβολής έχει φτάσει παγκοσμίως τα 552 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις. Στη χώρα μας μέχρι στιγμής έχει κόψει πανελλαδικά 95.000 εισιτήρια. Αίθουσα 3 στις 22.00 καθημερινά εκτός Δευτέρας, Αίθουσα 6 στις 23.00 μόνο το Σάββατο και την Τρίτη, "Το Μενού - The Menu" Κωμωδία τρόμου & μία επικίνδυνη σινε-γαστρονομική εμπειρία με σεφ τον Ρέιφ Φάινς του «Άγγλου ασθενή» και του «Κουίζ σώου», όπως χαρακτηρίστηκε. Ένα νεαρό ζευγάρι (Anya Taylor-Joy και Nicholas Hoult), ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο νησί του Βορειοδυτικού Ειρηνικού για να δειπνήσει σε ένα πριβέ εστιατόριο, όπου ο μοναχικός, παγκοσμίως καταξιωμένος, Σεφ Julian Slowik (Ralph Fiennes) έχει ετοιμάσει ένα πλουσιοπάροχο μενού γευσιγνωσίας για εκλεκτούς πελάτες. Όλοι οι συνδαιτυμόνες θα βιώσουν άγρια και βίαια σκηνικά, καθώς εμφανίζονται ολοένα και πιο απρόσμενα πιάτα. Το κίνητρο του Σεφ Slowik πίσω από το περίτεχνο μενού είναι ο καταλύτης για ένα συγκλονιστικό φινάλε. Σκηνοθεσία: Mark Mylod του "Game of thrones". Πρωταγωνιστούν οι: Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Nicholas Hoult, John Leguizamo, Judith Light, Hong Chau & η Τζάνετ ΜακΤίερ. Η ταινία είχε παιχθεί & στις φετινές Νύχτες Πρεμιέρας στην Αθήνα. Διάρκεια: 106 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία στο ξεκίνημα της στις Ελληνικές αίθουσες έκοψε 14.937 εισιτήρια. Στο παγκόσμιο box office τα πήγε επίσης ικανοποιητικά φτάνοντας τα 16,2 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις την 1η εβδομάδα προβολής της. Αίθουσα 5 στις 18.20 καθημερινά πλην σαββατοκύριακου και Τετάρτης "Bardo: False Chronicle of a Handful of Truths - Μπάρντο, το Ψευδές Χρονικό ενός Σωρού Αλήθειες" To «Bardo» είναι μία βαθιά προσωπική ταινία για τον βραβευμένο με Όσκαρ Μεξικανό σκηνοθέτη Alejandro G. Iñárritu. H ταινία ακολουθεί την ιστορία του Silverio Gacho, ο οποίος είναι ένας πασίγνωστος Μεξικανός δημοσιογράφος και δημιουργός ντοκιμαντέρ. Εξ αρχής μαθαίνουμε ότι ο Silverio ζει για περισσότερες από δύο δεκαετίες στο Λος Άντζελες, όπου έχει χτίσει την καριέρα του. Έχοντας λάβει κι ένα πολύ σπουδαίο βραβείο για μία πρόσφατη δουλειά του, αποφασίζει να επιστρέψει για λίγο στο σπίτι του στο Μεξικό. Φτάνοντας εκεί πέφτει πολύ γρήγορα μέσα στη δίνη μίας υπαρξιακής κρίσης, αμφισβητώντας την ταυτότητά του, τα θέλω του αλλά και το αίσθημα του ανήκειν που νιώθει να χάνει σταδιακά. Μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, έχει να αντιμετωπίσει τις οικογενειακές και ερωτικές του σχέσεις και τελικά καλείται να αποφασίσει ποια εκδοχή του εαυτού του προτιμά καλύτερα, αυτή του καριερίστα στο Λος Άντζελες ή αυτή από την οποία ξεκίνησε. Τα φιλοσοφικά ερωτήματα που τίθενται είναι πολλά και ο Silverio στο μεγαλύτερο μέρος της ταινίας μοιάζει χαμένος μέσα σε αυτά. Με τους: Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid, Íker Sánchez Solano, Andrés Almeida, Hugo Albores. O 59χρονος Iñárritu το 2015 κέρδισε 3 βραβεία Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερης ταινίας και πρωτότυπου σεναρίου για το φιλμ «Birdman» που είχαμε δει και στην Πάτρα. Η ταινία «Bardo» αφού παιχθεί στις αίθουσες, θα κάνει στη συνέχεια πρεμιέρα στην πλατφόρμα του Netflix στις 16/12/2022. Διάρκεια: 159 λεπτά. Αίθουσα 1 στις 20.20 καθημερινά πλην Δευτέρας «L’ Immensita -Απέραντη Αγάπη» Γαλλοιταλική συμπαραγωγή σε σκηνοθεσία του Emanuele Crialese. Παίζουν οι Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Elena Arvigo. Διάρκεια: 97 λεπτά. Στη Ρώμη του '70, μια μητέρα διοχετεύει στα τρία της παιδιά όση αγάπη λείπει από το γάμο της. Το μεγαλύτερο, η Αντριάνα, είναι ένα κορίτσι που θα ήθελε να είναι αγόρι και το οποίο, κάθε φορά που νιώθει ξένο από τον γύρω κόσμο, καταφεύγει στη φαντασία του, στα τραγούδια του Αντριάνο Τσελεντάνο και της Ραφαέλα Καρά, στα κρυφά αισθήματά του για ένα άλλο κορίτσι και στην αγκαλιά της ανοιχτόμυαλης μάνας του. Με θεσπέσια πρωταγωνίστρια την Πενέλοπε Κρουζ, ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του σύγχρονου ιταλικού σινεμά, ο Κριαλέζε υπογράφει ένα λυτρωτικά αυτοβιογραφικό και φαντασμαγορικό δράμα για το πώς ο ίδιος διεκδίκησε τη σεξουαλική ταυτότητα και διαφορετικότητά του σε μια εποχή ανέτοιμη ακόμη να δεχτεί κάτι τέτοιο. Η αυτοβιογραφική αυτή και εγκάρδια ταινία είχε προβληθεί και στις Νύχτες Πρεμιέρας 2022 και όπως είχε γράψει ο Λουκάς Κατσίκας, σύμμαχοι του Κριαλέζε στη δημιουργία αυτής της υπέροχης ταινίας ήταν, μια θεσπέσια Πενέλοπε Κρουζ, καθώς και η πρωτοεμφανιζόμενη-έκπληξη, Λουάνα Τζιουλιάνι, στον ρόλο της Αντριάνα. ΣΕΝΑΡΙΟ: Emanuele Crialese, Francesca Manieri, Vittorio Moroni ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Gergely Pohárnok ΜΟΝΤΑΖ: Clelio Benevento. Ο Ιταλός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Εμανουέλε Κριαλέζε έχει γεννηθεί στην Ιταλία το 1965 & σπούδασε Κινηματογράφο στη Νέα Υόρκη. Είναι 9 φορές βραβευμένος στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας. Το flix.gr έγραψε για την ταινία: Ξετυλίγοντας μια ιστορία που (θα μπορούσε να) είναι η δική του, ο Ιταλός σκηνοθέτης κοιτάζει τρυφερά, μελαγχολικά αλλά κι ελπιδοφόρα το παρελθόν. Επίσημη συμμετοχή στο Διαγωνιστικό Τμήμα του 79ου Φεστιβάλ Βενετίας. Εξαιρετικό φιλμ που συγκινεί, προβληματίζει, προξενεί νοσταλγία και έχει μία θαυμάσια Πενέλοπε Κρουζ. Αίθουσα 8 στις 23.15 μόνο το Σάββατο και την Τρίτη "On the Line - Ανώνυμη Κλήση" Σε σενάριο και σκηνοθεσία: Ρομουάλντ Μπουλανζέ. Πρωταγωνιστούν: ο βραβευμένος με Όσκαρ για το «Braveheart», Μελ Γκίμπσον, και οι Γουίλιαμ Μόζλι, Κέβιν Ντίλον, Τζον Ρόμπινσον, Νάντια Φαρές, Ενρίκε Άρσε, Άλια Σερορ-Ο-Νιλ, Πολ Σπέρα. Μπορεί μία κλήση να αλλάξει τα πάντα; Ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ Μελ Γκίμπσον πρωταγωνιστεί σε ένα ψυχολογικό θρίλερ σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ρομουάλντ Μπουλανζέ (Connectés). Μία ταινία με γερές δόσεις αγωνίας και ένα ανελέητο κυνήγι ενάντια στον χρόνο. Σύνοψη Ένας ραδιοφωνικός παραγωγός (Μελ Γκίμπσον) δέχεται μια κλήση από έναν άγνωστο, που απειλεί να σκοτώσει ολόκληρη την οικογένεια του ζωντανά στον αέρα. Για να σώσει αγαπημένα πρόσωπα, ο παραγωγός θα πρέπει να παίξει ένα σκοτεινό παιχνίδι επιβίωσης. Ο μόνος τρόπος για να κερδίσει είναι να ανακαλύψει την ταυτότητα του εγκληματία. Διάρκεια: 104 λεπτά Χρονολογία παραγωγής: 2022 Είδος ταινίας: Ψυχολογικό θρίλερ. Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ Καταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ. Διανομή από την εταιρεία Tanweer. Αίθουσα 1 στις 16.40 μόνο το σαββατοκύριακο και την Τετάρτη, και στις 18.30 καθημερινά εκτός Δευτέρας "Μίνιονς 2: Η Άνοδος του Γκρου" Τα Μίνιονς - και ο Γκρου φυσικά - επιστρέφουν σε ένα prequel / συνέχεια του animated saga της απόλυτης κακίας, σε σκηνοθεσία του Κάιλ Μπάλντα. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του '70 κι ο μικρός Γκρου, που ονειρεύεται να γίνει ο χειρότερος κακός της Ιστορίας, έχει βάλει στόχο: να αποδείξει ότι είναι τόσο κακός, ώστε να γίνει μέλος της ομάδας Vicious 6 που θαυμάζει. Ωστόσο όλα θα πάνε χάλια και ο Γκρου αντί για μέλος, γίνεται ο χειρότερος εχθρός των Vicious 6: στο πλευρό του για να γλιτώσει θα σταθούν, φυσικά, οι μικροσκοπικοί δυσνόητοι αξιολάτρευτοι κίτρινοι φίλοι του, ο Κέβιν, ο Στιούαρτ κι ο Μπομπ. Πρόκειται για την τέταρτη «συνέχεια» του επιτυχημένου franchise του «Εγώ, ο Απαισιότατος» που προβάλλεται & μεταγλωττισμένη στα ελληνικά. Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγεται και ο Γιάννης Ζουγανέλης. Η ταινία στο ελληνικό box office σε 14 εβδομάδες προβολής έχει αγγίξει τα 330.000 εισιτήρια ενώ στο εξωτερικό οι παγκόσμιες εισπράξεις είναι στα 937,8 εκατ. δολάρια. Στην αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι φωνές των: Στιβ Καρέλ, Ταράτζι Π. Χένσον, Μισέλ Γιέο, Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ, Λούσι Λόλες, Τζούλι Αντριους, Ντολφ Λούντγκρεν, Ντάνι Τρέχο. Διάρκεια: 88 λεπτά Διανομή: Tulip Entertainment. Αίθουσα 2 στις 18.10 καθημερινά "Icarus - Ίκαρος και Δαίδαλος" Γαλλικό ανιμέισον φιλμ σε σκηνοθεσία Carlo Vogele & σενάριο: Isabelle Andrivet & Carlo Vogele. Δανείζουν τις φωνές τους οι ηθοποιοί: Βασίλης Παπαστάθης, Ακίνδυνος Γκίκας, Ντίνος Σούτης, Χριστίνα Τσιπιανίτη, Γιώργος Ματαράγκας, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός. Διάρκεια: 76 λεπτά. Κάθε γωνιά της Κρήτης αποτελεί παιδική χαρά για τον Ίκαρο, τον γιο του μεγάλου εφευρέτη Δαίδαλου. Μία μέρα, κατά τη διάρκεια μιας εξερεύνησης κοντά στο παλάτι της Κνωσού, ο Ίκαρος κάνει μια περίεργη ανακάλυψη: ένα παιδί με κεφάλι ταύρου είναι κλειδωμένο σε μια αυλή, με εντολή του βασιλιά. Κρυφά, ακόμα και από τον πατέρα του, ο Ίκαρος θα γίνει φίλος με τον νεαρό Μινώταυρο. Όμως, η μοίρα παίρνει άλλη τροπή όταν ο Θησέας φτάνει στην Κρήτη και ο Μινώταυρος οδηγείται στον μυστικό λαβύρινθο που κατασκεύασε ο Δαίδαλος. Θα μπορέσει ο Ίκαρος να σώσει τον φίλο του και να αλλάξει την πορεία μιας ιστορίας γραμμένης από τους θεούς; Ο αρχαίος μύθος του αγοριού που πέταξε πολύ κοντά στον ήλιο ζωντανεύει για πρώτη φόρα στην μεγάλη οθόνη, σε μια μοναδική διασκευή για τους μικρούς λάτρεις της ελληνικής μυθολογίας. Αίθουσα 3 στις 17.00 μόνο το σαββατοκύριακο και την Τετάρτη, Αίθουσα 7 στις 16.10 μόνο το σαββατοκύριακο και την Τετάρτη «Tad the Lost Explorer and the Emerald Tablet - Tad, H Σμαραγδένια Πλάκα» Ταινία κινουμένων σχεδίων Ισπανικής παραγωγής 2022. Ο ατζαμής αρχαιολόγος Ταντ επιθυμεί την αποδοχή των συναδέλφων του, αλλά η αδεξιότητά του στέκεται εμπόδιο στο όνειρό του. Όταν διαλύει κατά λάθος μια σπάνια σαρκοφάγο, απελευθερώνεται ένα ξόρκι που θέτει τη ζωή των φίλων του σε κίνδυνο. Ο Ταντ και η Σάρα θα ξεκινήσουν ένα περιπετειώδες ταξίδι που θα τους οδηγήσει μέχρι την άκρη του κόσμου για να τους σώσουν και να σταματήσουν την κατάρα της Σμαραγδένιας Πλάκας. «Πλέον, ο Ταντ έχει κλείσει τα 23 χρόνια», αναφέρει ο σκηνοθέτης της ταινίας Ενρίκε Γκάτο. «Γεννήθηκε πολύ πριν τον γνωρίσει τον κοινό και έχω περάσει μαζί του τη μισή μου ζωή. Είναι λες και πρόκειται για παιδί μου. Ένα παιδί που το βοηθάς μέχρι να μάθει να περπατάει, αλλά δεν παύεις ποτέ να του διδάσκεις πως κάθε βήμα είναι σημαντικό». «Κάθε ταινία κινουμένων σχεδίων απαιτεί μια τεράστια προετοιμασία τουλάχιστον τριών ή τεσσάρων χρόνων, και πρέπει να είσαι απολύτως σίγουρος πως το ταξίδι αξίζει. Σε περίπτωση που η ταινία συνοδεύεται και από τον αριθμό “3”, τότε αναμφίβολα οφείλεις να προσέχεις κάθε βήμα. Πόσω μάλλον αν συνοδεύει το όνομα του Ταντ. Σε κάθε ταινία μου αρέσει να βεβαιώνομαι πως υπάρχει κάτι καινούριο, αναπάντεχο συστατικό που θα εκπλήξει το κοινό και θα το κρατήσει κολλημένο στις θέσεις του. Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το τρίτο μέρος μιας τριλογίας, τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο. Μου πήρε σχεδόν δύο χρόνια για να φτιάξω μια ιστορία που θα εξασφάλιζε ότι ο Ταντ θα έπαιρνε το σίκουελ που του άξιζε». Σκηνοθεσία: Ενρίκε Γκάτο. Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι ηθοποιοί: Παναγιώτης Καποδίστριας, Στέφανος Γεωργόπουλος, Στεφανία Φιλιάδη, Λητώ Αμπατζή, Κατερίνα Μάντζιου, Δημήτρης Πάσιος, Τηλέμαχος Κρεβάικας, Γιώργος Σκουφής, Σοφία Τσάκα, Ζωή Κατσάτου, Πάνος Τοψίδης, Σταματίνα Μυτιληναίου, Γιώργος Στάμος, Άννα Σταματίου, Γιάννης Υφαντής. Διάρκεια: 90 λεπτά. Η ταινία σε 5 εβδομάδες προβολής στη χώρα μας έχει ξεπεράσει τα 39.000 εισιτήρια. Αίθουσα 6 στις 16.20 μόνο το σαββατοκύριακο και την Τετάρτη 30/11, και στις 18.10 καθημερινά "Η Πριγκίπισσα Αλάνι - Pil's Adventures" Ένα θαρραλέο, νεαρό κορίτσι μεταμφιέζεται σε πριγκίπισσα για να σώσει το βασίλειο και τον διάδοχο του θρόνου. Η Πιλ είναι μια νεαρή ορφανή που ζει στη μεσαιωνική πόλη Ομιχλούπολη. Μια μέρα, ο Τρίσταν, ο άκαρδος αντιβασιλέας, καταριέται τον Ρόλαντ, διάδοχο του θρόνου, και τον μεταμορφώνει σε «γατόκοτα» (μισό κοτόπουλο, μισό γάτα). Για να σώσει τον Ρόλαντ και το βασίλειο, η Πιλ ξεκινά μια αναζήτηση για το αντίδοτο. Ο Κρόμπαρ, ένας άγαρμπος φρουρός με καλή καρδιά, ο Κουδουνάκιας, ένας νεαρός γελωτοποιός, και η παρέα των τριών κουναβιών της, την ακολουθούν. Από το Καταραμένο Δάσος έως το Λαγκάδι του Θηρίου, η Πιλ και η απίθανη συντροφιά της θα ζήσουν τη μεγαλύτερη περιπέτεια. Και θα βρουν την οικογένεια που δεν είχαν ποτέ. Φιλμ ανιμέισον Γαλλικής παραγωγής 2021. ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΦΟΥΡΝΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 89 λεπτά. Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια δανείζουν τις φωνές τους οι: ΠΙΛ: ΕΛΕΝΑ ΔΕΛΑΚΟΥΡΑ ΕΛΕΑΝΟΡ: ΒΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑΣ & ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΒΗΤΣΙΑΡΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΡΟΜΠΑΡ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΡΟΚΚΟΣ ΤΡΙΣΤΑΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΛΟΥΓΚΑΝ: ΜΑΚΗΣ ΤΟΡΗΣ ΡΟΛΑΝΤ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΜΑΓΙΣΣΑ: ΒΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ: ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΒΟΣΚΟΣ: ΜΑΚΗΣ ΤΟΡΗΣ ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ: ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ. Διανομή από Neo Films. Η ταινία σε 3 εβδομάδες προβολής στη χώρα μας έχει κόψει 13.000 εισιτήρια. Αίθουσα 5 στις 16.30 μόνο το σαββατοκύριακο και την Τετάρτη 30/11 «Καρό Νίντζα: Επικίνδυνη Αποστολή - Checkered Ninja 2» Σε σκηνοθεσία: Άντερς Μάθεσεν, Θορμπιόρν Κριστόφερσεν και σενάριο Άντερς Μάθεσεν. Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι: Γιάννης Καραούλης, Πέτρος Κονόμου, Άρης Κυπριανού, Θανάσης Δρακόπουλος, Μαρία Κάνθερ, Σκεύος Πολυκάρπου, Χρήστος Γρηγοριάδης, Εύρος Βασιλείου, Λουίζα Μιχαηλίδου, Γιώργος Ευαγώρου, Νάτια Χαραλάμπους, Μαρία Μαχλαμούζη. Μία απολαυστική, επίκαιρη και ξεκαρδιστική ταινία κινουμένων σχεδίων από τη Δανία με πρωταγωνιστές έναν έφηβο και έναν αθυρόστομο σύμμαχο -με τη μορφή μιας κούκλας Νίντζα- σε άκρως επικίνδυνη αποστολή. Η πρωτότυπη αυτή ταινία, που σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία στη χώρα της, τη Δανία, έχει κλέψει τις εντυπώσεις με το πικάντικο χιούμορ της και την καταιγιστική της δράση. Σύνοψη O Καρό Νίντζα επιστρέφει δριμύτερος! Όταν ο μοχθηρός μεγιστάνας Φίλιπ ‘Επερμιντ γλιτώνει τη φυλακή στην Ταϊλάνδη και αποχωρεί ατιμώρητος, ο Καρό Νίντζα αποφασίζει να τον εκδικηθεί με σύμμαχό τον 13χρονο Άλεξ. Στην προσπάθεια τους να αποδώσουν δικαιοσύνη παρασύρονται σε μια εξωτική αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της φιλίας τους. Αίθουσα 8 στις 16.50 μόνο το σαββατοκύριακο και την Τετάρτη, και στις 18.50 καθημερινά «Ο Μικρός Νικόλας και το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού - Le Trésor du Petit Nicolas» Ο Μικρός Νικόλας, ο αγαπημένος ήρωας μικρών και μεγάλων που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη για μια ακόμη ξεκαρδιστική περιπέτεια - γιατί φιλαράκια ενωμένα, ποτέ νικημένα! Πάνω από οτιδήποτε άλλο, ο 9χρονος Νικόλας λατρεύει να παίζει και να εξερευνά τον κόσμο με τα φιλαράκια του από το σχολείο, μια τρελο-συμμορία με το όνομα Οι Ανίκητοι. Αξιαγάπητοι, αν και διαβόητοι σκανταλιάρηδες, μπλέκουν σε κάθε είδους περιπέτεια, αφήνοντας τους γονείς και τους δασκάλους να…μαζεύουν τα σπασμένα. Όμως, όταν ο πατέρας του Νικόλα παίρνει ξαφνικά προαγωγή, η οποία απαιτεί τη μετακόμισή τους στον νότο της Γαλλίας, ολόκληρος ο κόσμος του Νικόλα έρχεται τούμπα. Πώς μπορεί να ζήσει χωρίς τους φίλους του; Η συμμορία δεν έχει πει την τελευταία της λέξη - καταστρώνουν το απόλυτο σχέδιο για να εμποδίσουν την απαίσια μετακόμιση: ένα κυνήγι θησαυρού! Και κάπως έτσι ξεκινάει η καινούργια περιπέτεια του ασταμάτητου Μικρού Νικόλα, του πιο διάσημου σχολιαρόπαιδου που έχει συντροφεύσει γενιές και γενιές παιδιών με τις αφηγήσεις του, τις σκέψεις και τις σκανταλιές του. Ο Μικρός Νικόλας είναι δημιούργημα του σεναριογράφου Ρενέ Γκοσινί και του σκιτσογράφου Ζαν-Ζακ Σανπέ. Σκηνοθεσία: Ζιλιέν Ραπενό Σενάριο: Mατιάς Γκαβαρί, Ζιλιέν Ραπενό. Παίζουν οι ηθοποιοί: Ιλάν Ντεμπραμπάν, Οντρέ Λαμί, Ζαν-Πολ Ρουβ, Πιερ Αρντιτί, Γκρεγκορί Γκαντεμπουά, Ζαν-Πιερ Νταρουσέν. Το φιλμ προβάλλεται μεταγλωττισμένο στα ελληνικά. Διάρκεια: 94 λεπτά. Διανομή: Rosebud. 