Ξεκινά την προβολή του σε επιλεγμένες αίθουσες των ΗΠΑ το «The Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Το φιλμ «The Fabelmans» που χαρακτηρίζεται ως η πιο προσωπική ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ και ως μία ωδή στις απαρχές του σινεμά, ξεκινά την πορεία του σε επιλεγμένες αίθουσες στη Βόρεια Αμερική την ερχόμενη Παρασκευή 11 Νοεμβρίου και θα επεκταθεί σε ευρύτερο κύκλωμα αιθουσών από τις 23/11 και μετά. Στη χώρα μας όπως ήδη έχουμε γράψει η ταινία «The Fabelmans» θα κάνει πρεμιέρα σε διανομή της Odeon την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου και την αναμένουμε για προβολή και εδώ στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare.

«Οι ταινίες είναι όνειρα, που δεν ξεχνάς ποτέ».

Στο μεταξύ όπως διαβάσαμε, το βράδυ της περασμένης Κυριακής 6/11 πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της νέας, αυτής πολυαναμενόμενης ταινίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «The Fabelmans» που τιμήθηκε & με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ του Τορόντο, στο TCL Chinese Theatre, στο Χόλιγουντ.

Στην προβολή παρευρέθηκε όλο το λαμπερό καστ της ταινίας, όπου μίλησε για τα ιδιαίτερα συναισθηματικά γυρίσματα της ταινίας, καθώς και οι υπόλοιποι συντελεστές της, ανάμεσα στους οποίος και ο συν-σεναριογράφος Τόνι Κούσνερ.

Η ηθοποιός Μισέλ Γουίλιαμς, η οποία ερμηνεύει τη μητέρα του μικρού Σάμι στην ταινία, εξομολογήθηκε τα εξής: «Τον είδα [τον Στιβεν Σπίλμπεργκ] να κλαίει μερικές φορές στη διάρκεια των γυρισμάτων, το οποίο ήταν πολύ όμορφο γιατί νομίζω έκανε τον καθένα μας να θέλει να τιμήσει πραγματικά αυτό που κάνει. Έβλεπες πόσα σήμαινε για εκείνος και πόσο αληθινός ήταν».

Λίγα λόγια για την ταινία

Μια βαθιά προσωπική απεικόνιση της αμερικάνικης παιδικής ηλικίας κατά τον 20ο αιώνα, είναι η ταινία «The Fabelmans». Πρόκειται για την ιστορία ενηλικίωσης ενός νεαρού αγοριού που ανακαλύπτει ένα καταστροφικό οικογενειακό μυστικό και μια εξερεύνηση της δύναμης των ταινιών να αποκαλύπτουν την αλήθεια για τους άλλους και τους ίδιους μας τους εαυτούς.

Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει την τέσσερις φορές υποψήφια για Όσκαρ, Μισέλ Γουίλιαμς (Μια Πόλη Δίπλα στη Θάλασσα, Επτά Μέρες με τη Μέριλιν), τον Πολ Ντάνο (The Batman, Θα Χυθεί Αίμα), τον Σεθ Ρόγκεν (Steve Jobs, An American Pickle), τον Γκάμπριελ ΛαΜπέλ (Κυνηγός, τηλεοπτική σειρά Αμερικάνικο Ζιγκολό), την υποψήφια για Όσκαρ το 1973, Τζίνι Μπερλίν (Επτά Μέρες Φαγούρα, Έμφυτο Ελάττωμα), την Τζούλια Μπάτερς (Κάποτε στο… Χόλιγουντ, 13 Ώρες: Οι μυστικοί Στρατιώτες της Βεγγάζης), την Ρόμπιν Μπάρτλετ (Κάτω από τη Λάμψη του Φεγγαριού, Στηρίξου Πάνω Μου), Κίλι Καρστέν (Hunters, Evil Lives Here) και τον υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερου β’ ανδρικού ρόλου Τζουντ Χιρς (Άκοπο Διαμάντι, Συνηθισμένοι Άνθρωποι του Ρόμπερτ Ρέντφορντ).

Βασισμένη στην παιδική ηλικία του ίδιου του Σπίλμπεργκ, η ταινία «The Fabelmans» είναι σε σενάριο του Σπίλμπεργκ και του βραβευμένου με Πούλιτζερ θεατρικού συγγραφέα Τόνυ Κούσνερ (Angels in America, Caroline, or Change), ο οποίος κέρδισε οσκαρικές υποψηφιότητες για τα σενάρια των «Λίνκολν» και «Μόναχο», επίσης του Σπίλμπεργκ.

Το "The Fabelmans" ήταν & η ταινία έναρξης του φετινού Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ