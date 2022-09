Στην ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ "The Fabelmans" το βραβείο κοινού του Φεστιβάλ του Τορόντο

Πάντα με το φινάλε του Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ του Τορόντο δίνεται & το έναυσμα για το ποιες ταινίες θα ξεχωρίσουν στη συνέχεια ενόψει των Όσκαρ. Η ταινία «The Fabelmans», σε σκηνοθεσία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, με πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία του ίδιου, κέρδισε το βραβείου κοινού στο Φεστιβάλ του Τορόντο που ολοκληρώθηκε στις 18/9/2022, και πλέον μπαίνει δυναμικά στην κούρσα των Όσκαρ!

Επίσης η ήδη πολυαναμενόμενη ταινία θα βγει στις 24 Νοεμβρίου 2022 στους Ελληνικούς κινηματογράφους σε διανομή από την ODEON, και την περιμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

«Δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί πως ο Σπίλμπεργκ βρίσκεται στο ζενίθ του» - Clayton Davis, Variety

«…μια από τις πιο πρωτότυπες και ικανοποιητικές ταινίες του εδώ και χρόνια…» - Steve Pond, The Wrap.

«Η ανοιχτόκαρδη ταινία του θέλει να γνωρίσεις τους γονείς του που τον σημάδεψαν – και ενέπνευσαν μια από τις πιο συγκινητικές, ώριμες ταινίες του». - Τim Grieson, Screendaily.

Λίγα λόγια για την ταινία

Σε σκηνοθεσία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, η ταινία «The Fabelmans» είναι σε σενάριο του Σπίλμπεργκ και του βραβευμένου με Πούλιτζερ θεατρικού συγγραφέα Τόνυ Κούσνερ (Angels in America, Caroline, or Change), ο οποίος κέρδισε Oσκαρικές υποψηφιότητες για τα σενάρια των «Λίνκολν» και «Μόναχο». O 66χρονος Tony Kushner έλαβε το βραβείο Pulitzer Prize καθώς και το θεατρικό βραβείο Tony Award για το καλύτερο δραματικό έργο του 1993 για το «Angels in America» που το 2003 διασκευάστηκε και σε τηλεοπτική μίνι σειρά.

Στην ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ πρωταγωνιστεί ο Γκάμπριελ ΛαΜπέλ (Κυνηγός, τηλεοπτική σειρά Αμερικάνικο Ζιγκολό) ως ο 16χρονος επίδοξος σκηνοθέτης Σάμι Φέιμπελμαν, η τετράκις υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός Μισέλ Γουίλιαμς ως η καλλιτεχνική μητέρα του, Μίτζι, ο Πολ Ντάνο (The Batman, Θα Χυθεί Αίμα), ως ο πετυχημένος, επιστήμονας πατέρας του, Μπαρτ, ο Σεθ Ρόγκεν (Steve Jobs, An American Pickle) ως ο Μπένιε Λόουι, ο κολλητός φίλος του Μπαρτ και οικογενειακός φίλος των Φέιμπελμαν, καθώς και ο υποψήφιος για Όσκαρ Τζουντ Χιρς (Uncut Gems, Συνηθισμένοι Άνθρωποι του Ρόμπερτ Ρέντφορντ).

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ