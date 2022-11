Στην Αθήνα για το 35o Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου η Ανιέσκα Χόλαντ και ο Εμίρ Κουστουρίτσα

To 35o Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου την Παρασκευή 25/11 στις 11 το πρωί έχει προγραμματίσει στο χώρο του Ιανού στην οδό Σταδίου 24, Q&A SESSION με την σπουδαία σκηνοθέτιδα από την Πολωνία, Agnieszka Holland (διάρκεια: 90 λεπτά).

Το προηγούμενο βράδυ, κατά την επίσημη πρεμιέρα της διοργάνωσης, η Agnieszka Holland θα βραβευθεί για τη συνολική της προσφορά στον Ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Αξίζει να αναφέρουμε πως την περσινή της ταινία «Charlatan», την είχε προβάλλει στην Πάτρα η Κινηματογραφική Λέσχη.

Την Παρασκευή 25/11 στη 1 το μεσημέρι, στην αίθουσα του ΤΡΙΑΝΟΝ (στην οδό Κοδριγκτώνος 21) θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα: Tο Μέλλον του Ελληνικού Κινηματογράφου και της Αίθουσας.

Συντονιστής: Νίνος Μικελίδης

Συμμετέχουν οι: Ηλίας Γεωργιόπουλος (Danaos Films),

Μιχάλης Ζέης (Τριανόν),

Μπάμπης Κονταράκης (Weirdwave, Άστορ, Ανδόρα),

Βασίλης Μαζωμένος (σκηνοθέτης, Horme Pictures),

Γιάννης Οικονομίδης (σκηνοθέτης),

Ζήνος Παναγιωτίδης (Rosebud 21).

Τη Δευτέρα 28/11 στις 12 το μεσημέρι θα γίνει συζήτηση στην αίθουσα NEW STAR ART CINEMA (οδός Σταυροπούλου 33, Πλατεία Αμερικής) με τους συντελεστές της νέας ταινίας του Βασίλη Μαζωμένου, «Καθαρτήριο». Η ταινία κάνει Αθηναϊκή πρεμιέρα στο φετινό Διαγωνιστικό Τμήμα του Πανοράματος.

Όσο για την Τρίτη 29/11, 12:00 - 15.00 μ.μ., στο Μέγαρο της ΕΣΗΕΑ - Αίθουσα "Γεώργιος Καράντζας" (οδός Ακαδημίας 20, 1ος όροφος) θα γίνει Q&A SESSION / Master Class με τον σημαντικό Σερβοβόσνιο σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα που θεωρείται είναι από τους κορυφαίους ευρωπαίους κινηματογραφιστές, που ξεχώρισαν και βγήκαν στο κινηματογραφικό προσκήνιο την δεκαετία του ‘80. Ο Emir Kusturica έχει σκηνοθετήσει αριστουργηματικές ταινίες όπως «Ο Καιρός των τσιγγάνων», «Arizona Dream» και «Underground» που χάρισε στον Κουστουρίτσα τον 2ο Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ Καννών, της καριέρας του. Είχε προηγηθεί το 1985 το φιλμ «When Father Was Away on Business» που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα και κατόπιν διεκδίκησε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.

Photo credit: CC license (Creative Commons).

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Πανοράματος μπορείτε να το δείτε εδώ.

Ακόμα την Τρίτη 29/11 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην οδό Σίνα 31 στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ με θέμα, Το Γαλλικό Πολάρ στη Δεκαετία του 70: από τον Simenon στον Manchette.

Συντονιστής: Κώστας Καλφόπουλος (συγγραφέας, αρχισυνταξία του περιοδικού «Πολάρ»).

Συμμετέχουν: Benoît Mouchart (συγγραφέας, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Κόμικς της Angoulême),

Πέτρος Μάρκαρης (συγγραφέας),

Μάκης Μαλαφέκας (συγγραφέας).

Θα ακολουθήσει στις 20.00 προβολή της ταινίας του 1982, «Le Choc» του Robin Davis (βασισμένη στο "La position du tireur couché" του Jean-Patrick Manchette). Ο Μαρτίν Τεριέ θέλει να παραιτηθεί από τη δουλειά του ως μισθωμένος δολοφόνος. Όμως, οι εργοδότες του στο οργανωμένο έγκλημα δεν το επιθυμούν επειδή ο Τεριέ ξέρει πάρα πολλά και εξακολουθεί να είναι χρήσιμος στην οργάνωση. Αποφασισμένος να κάνει το δικό του, δραπετεύει στην ύπαιθρο όπου γνωρίζει την Κλερ και σύντομα οι δυο τους ερωτεύονται. Όταν ο Τεριέ μαθαίνει πως του έκλεψαν όλα τα χρήματα από την τράπεζα, αυτός επιστρέφει στο Παρίσι για να αντιμετωπίσει τους εργοδότες του, οι οποίοι τού προτείνουν μια τελευταία δουλειά με αντάλλαγμα να του επιστρέψουν όλα τα λεφτά και να τον αφήσουν σε ησυχία. Παίζουν οι ηθοποιοί: Alain Delon (συνεργάστηκε και στο σενάριο), Catherine Deneuve, Philippe Léotard, Etienne Chicot, Jean-Louis Richard, Catherine Leprince, François Perrot, Féodor Atkine.

Παραγωγή: Alain Sarde, Alain Terzian.

Διάρκεια: 100 λεπτά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ